Garmin выпустила морские смарт-часы нового поколения

Garmin объявила о выпуске умных морских часов Quatix 5. Модель нового поколения сочетает в себе лучшие функции спортивных гаджетов и водных навигационных устройств.

Quatix 5 полезен для тех, кто собирается использовать их на воде и суше. Благодаря навигационным возможностям, устройство помогает управлять катером или парусной яхтой. Встроенные профили спортивных занятий обеспечат грамотные и результативные тренировки. Встроенный трекер активности позволит контролировать свои физические данные при повседневных нагрузках. Универсальный дизайн и малый размер органично впишутся как в спортивный, так и в деловой стиль одежды.

«С выходом Quatix 5 мы предлагаем нашим пользователям наиболее продвинутые многофункциональные морские смарт-часы, - сказал Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным пользовательским продажам. - Это устройство сочетает возможности и конструктивные параметры наших популярных часов fenix 5, которые уже поступили в продажу в России, с функциями для рыболовов и владельцев моторных и парусных судов».

При сопряжении с бортовым электронным оборудованием Garmin на Quatix 5 могут передаваться судовые данные в формате NMEA 2000, сообщая всю необходимую информацию о скорости, глубине, температуре, направлении ветра. Владельцы Quatix 5 могут просматривать эти данные на экране часов, находясь в любом месте на борту судна. В комбинации с автопилотом серии GHP появляется опция управления судном без необходимости оставаться у штурвала: часы дают возможность дистанционно изменять направление движения, включать режим удерживания курса, запускать навигацию по активному маршруту GPS и начинать движение по заданным шаблонам.

При совмещении с картплоттером, владелец Quatix 5 нажатием всего одной кнопки отмечает новую маршрутную точку из любого места на борту судна. С помощью встроенного приложения FUSION-Link Lite устройство управляет бортовой мультимедийной системой StereoActive, а также другим ANT-совместимым стерео оборудованием.

Среди актуальной информации, доступной в часах Quatix 5, приводятся данные о приливах, загружаемые для текущего региона через смартфон. Устройство рассчитывает необходимую длину якорного троса и включает сигнализацию в случае дрейфа на стоянке. Для любителей рыбной ловли предусмотрен таймер для соревнований друг с другом и журнал улова, которые помогут пользователю отслеживать вес пойманной рыбы и оставшееся время до завершения состязания с другими рыбаками. Поклонникам парусного спорта Quatix 5 понравится функция «Tack assist», оказывающая помощь при переходе на другой галс и показывающая виртуальную линию старта.

Часы имеют водонепроницаемость до 100 метров и оснащены цветным дисплеем. В условиях плохой видимости можно включить светодиодную подсветку. Стальная антенна EXO и высокочувствительный GPS-приемник с поддержкой ГЛОНАСС обеспечивают уверенный прием спутниковых сигналов. Период работы батареи составляет до 24 часов в режиме GPS, 60 часов в режиме UltraTrac и две недели в режиме смарт-часов.

Quatix 5 предназначен не только для морских прогулок, гонок под парусом и рыбной ловли. На суше прибор с пульсометром Garmin Elevate на запястье превращается в спортивные часы для занятий бегом, плаванием и т.д. Устройство позволяет рассчитать, какое количество кислорода в минуту потребляет пользователь, получить рекомендации по восстановлению и прогноз времени на соревнованиях (оценка идеального времени финиша на базе текущего уровня VO2 max – потребляемого в минуту максимального объема кислорода). Прибор включает функции трекера активности для подсчета количества шагов, сожженных калорий и ступенек подъема. После окончания дня часы наблюдают за сном, измеряя общую продолжительность сна и периоды быстрого/медленного сна.

Пользователи могут носить Quatix 5 каждый день как обычные часы. При сопряжении с совместимым смартфоном владельцы прибора могут считывать информацию о телефонных вызовах, текстовых сообщениях и электронных письмах прямо с дисплея часов. Модель Quatix 5 совместима с Connect IQ, открытой платформой сторонних разработчиков контента для совместимых носимых устройств Garmin. Пользователи могут добавлять в свои часы различные приложения, виджеты, поля данных и циферблаты.

Quatix 5 отличается малым размером – всего 47 мм (в сравнении с 51,5 мм в предыдущей версии). Модель предлагается в двух вариантах: Quatix 5 и Quatix 5 Sapphire. Часы Quatix 5 Sapphire снабжены сапфировым стеклом с защитой от образования царапин и браслетом из нержавеющей стали, также в комплект поставки входит синий силиконовый ремешок QuickFit. Кроме того, устройство имеет Wi-Fi модуль для подключения часов к домашней сети и автоматической передачи данных в приложение Garmin Connect.

О начале продаж Quatix 5 в России будет сообщено дополнительно.