Addreality вышла на рынок Узбекистана

Компания Addreality, разработчик программного обеспечения для Digital POS и систем клиентской аналитики, вышла на рынок Узбекистана. Вместе с партнером — международной компанией Star Screen — разработчик начал подключать заказчиков в Узбекистане к платформе Addreality, а также предоставлять услуги по ее внедрению, настройке, адаптации и интеграции. Об этом CNews сообщили в Addreality.

Фокусными отраслями для Addreality станут банки и финансовый сектор, розничная торговля, рестораны, включая кафе быстрого обслуживания, государственный сектор, пассажирские перевозки, OOH, Indoor рекламные сети. На платформе Addreality компании смогут создавать любой цифровой контент в реальном времени, транслировать таргетированную рекламу, определять эффективность всех цифровых коммуникаций, монетизировать и оптимизировать использование рекламных площадей, интерактивно взаимодействовать с посетителями и собирать обратную связь. Платформа адаптирована к размещению рекламного контента как на русском, так и на узбекском языках.

Ввиду особой политики Узбекистана в сфере информационной безопасности, решение Addreality развернуто в двух вариантах: для размещения либо в закрытой частной корпоративной сети заказчика, либо в национальной сети Tas-IX без прямого обмена трафиком с международными каналами.

«Рекламный рынок Узбекистана развивается достаточно быстрыми темпами. Мы наблюдаем рост интереса к цифровым проектам, причем как на уровне частного бизнеса, так и в сфере предоставления государственных услуг, — рассказал Сергей Галеев, генеральный директор Addrelity. — При этом решения в области Digital Signage пока еще являются новинкой для этого рынка. Несмотря на то, что в Ташкенте используется большое количество цифровых поверхностей для демонстрации рекламы, на рынке отсутствуют решения по централизованному управлению таргетированным контентом и сбору аналитики. Мы, как российский вендор программного обеспечения, оцениваем среднеазиатские рынки как перспективные и пока еще не насыщенные подобными решениями. Помимо этого, российские ИТ-продукты более конкурентоспособны по стоимости в сравнении с западными системами. Выход на рынки регионов Средней Азии позволит нам расширить географию присутствия Addreality и будет способствовать развитию рекламного рынка Узбекистана».

В Узбекистане развивается направление цифровых услуг и проектов. В частности, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики Узбекистан намерено установить в 2017 г. в отдаленных почтовых отделениях и нотариальных конторах 250 инфоматов для доступа граждан к интерактивным госуслугам. А ЦБ Узбекистана расширяет в текущем году сеть информационных киосков и банкоматов по всей стране для упрощения операций с пластиковыми картами.

«Общий уровень цифровой культуры в крупных городах Узбекистана уже достаточно высок. Бизнес заинтересован в решениях, которые позволяют создавать абсолютно новые рекламные форматы и точно оценивать их эффективность, — считает Олег Шеламонов, коммерческий директор Star Screen, компании с международным опытом работы с решениями Digital Signage. — Благодаря партнерству с Addreality мы заняли свободную нишу на рынке и планируем создавать совместные рекламные продукты как с российским разработчиком, так и с локальными производителями цифрового оборудования в Узбекистане».

Star Screen отвечает за продажи решений Addreality на всей территории Узбекистана, в том числе предлагая корпоративным клиентам особые финансовые условия — кредит или аренду — для приобретения лицензий Addreality, экранов, плееров и другого цифрового оборудования. В дополнение к ИТ-составляющим проекта, Star Screen планирует также оказывать услуги по разработке контента и управления медиапланом компании-заказчика.