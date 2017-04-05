«Билайн» запускает «Безлимитный интернет в роуминге» на территории 90 стран мира

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил сразу несколько предложений для путешественников. Как рассказали CNews в компании, с 5 апреля в 90 странах мира клиентам «Билайн» доступны для подключения: новая опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, а также новый тариф «Все за 1800», пакет интернета которого можно будет расходовать за границей. Кроме этого, «Билайн» расширил географию присутствия в странах LTE. Таким образом, интернет на высоких скоростях доступен клиентам «Билайн» уже в 96 странах мира.

По данным аналитиков «Вымпелкома», мобильный интернет за границей стал главным трендом 2016 года. Только за последний год уровень потребления интернет-трафика в целом, так и на одного абонента вырос на 54%. Стоимость пакета интернета «Билайн» в роуминге составляет 200 руб. за 40 МБ (далее 5 руб. за 1 МБ). Такая же стоимость на интернет с 5 апреля станет доступна путешественникам уже в 90 странах мира. Среди них 18 новых стран: Австралия, Саудовская Аравия, Макао, Доминиканская республика, Бразилия, Мексика, Чили, Перу, Коста Рика, Колумбия, Монголия, Алжир, Пакистан, Бангладеш, Тунис, Марокко, Южная Корея, ЮАР.

Более 25% клиентов «Билайн» используют в международном роуминге свыше 40 МБ интернет-трафика в сутки. Специально для них «Билайн» создал новую опцию – безлимитный интернет за 350 руб. в сутки. Опция действует на территории 90 стран мира. Все расходы на интернет прозрачны и предсказуемы. Первые 100 МБ трафика расходуются на максимально возможной скорости, всё остальное время до окончания суток скорость мобильного интернета составляет 128 Кбит/с. Этой скорости достаточно для того, чтобы пользоваться социальными сетями, картами, проверять мобильную почту, переписываться и звонить через мессенджеры и т.д.

Активировать опцию можно с помощью команды *110*20171#.

«Билайн» стал первым оператором в России, кто открыл своим клиентам возможность расходовать интернет-трафик за границей из пакета своего домашнего тарифа. Воспользоваться этим предложением смогут клиенты нового тарифа «Все за 1800», где объем пакета интернета составляет 15 ГБ. Скорость передачи данных составляет 128 Kбит/с, которой достаточно для использования социальных сетей, просмотра почты, общения в мессенджерах, в том числе и звонков и т.д. Стоимость 1 МБ сверх пакета составляет 5 руб.

«Билайн» постоянно расширяет состав стран LTE, чтобы клиенты могли пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Теперь клиенты «Билайн» могут пользоваться мобильным интернетом в роуминге на высокой скорости в 96 странах.

Популярные благодаря доступным ценам базовые пакеты минут и интернет остаются неизменными. В странах СНГ доступен пакет из 10 минут за 100 руб., в странах Европы и других популярных направлениях – пакет из 20 минут за 200 руб. Пакеты минут и интернета действуют автоматически и не имеют абонентской платы. После исчерпания пакета цена за минуту останется прежней – 10 рублей, а цена 1 Мб – 5 руб.