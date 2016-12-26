«Смарт-Софт» подвел итоги 2016 года

«Смарт-Софт» по результатам работы в 2016 г. усилил рыночные позиции благодаря курсу на импортозамещение как стратегического приоритета. Как рассказали CNews в компании, это позволило укрепить позиции на рынке ПО и создать решения, отвечающие вызовам нового времени.

Главный корпоративный прорыв года – Traffic Inspector Next Generation – самостоятельное решение с иной логикой (интернет-трафик здесь запрещен по умолчанию и разрешается отдельно для каждого пользователя) и широким функционалом.

В «размерной сетке» Traffic Inspector Next Generation – по аналогии с одеждой, версии от S (до 100 пользователей) до L (от 10 тыс. пользователей). Он построен на СПО. В нем есть кластеризация. Благодаря поддержке протокола IСAP, Traffic Inspector Next Generation можно интегрировать со сторонними антивирусами, DLP-системами. Мы сделали все возможное, чтобы наше решение встраивалось в инфраструктуру практически любого клиента, а тому, в свою очередь, не требовалось больших инвестиций в модернизацию (сегодня более чем актуально).

Stable Stream – транспортный протокол для гарантированной передачи видеоконтента по нестабильным каналам связи и на большие расстояния. Основное преимущество: обеспечение высокого качества международных трансляций без создания дорогостоящей сети серверов-ретрансляторов.

Оба решения включены в государственный реестр отечественного ПО. В настоящий момент все продукты «Смарт-Софт» проходят сертификацию по новым требованиям ФСТЭК (вступили в силу 1 декабря 2016 г.).

Уходящий год стал маркером нового временного отсчета в развитии (и степени востребованности) отечественного ПО – лоббирование интересов зарубежных вендоров серьезно ослабло. Портфель заказов «Смарт-Софт» пополнился статусными клиентами – представителями разных целевых аудиторий: коммерческих структур, учреждений госсектора, органов власти. Среди них: «Газпром», «Ростелеком», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики, РГП на ПХВ «Инженерный центр хозяйственного управления парламента Республики Казахстан», МФЦ Дагестана, Областная дума Ростова-на-Дону, администрация города Костромы, фонд «Институт ускорения экономического развития» (Рыбаков Фонд), Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В 2016 г. у компании стало больше партнеров: были заключены союзы с авторитетными Depo Computers, Lenovo, «ИнфоТеКС». От этих союзов родились совместные проекты – аппаратные платформы для Traffic Inspector Next Generation (Depo Computers, Lenovo) и комплексные решения по безопасному подключению к интернету учреждений госсектора («ИнфоТеКС»).

Андрей Давидович, управляющий партнер компании «Смарт-Софт», отметил: «Мы всегда занимали проактивную позицию и старались предложить клиенту чуть больше того, что они ждут. И наша стратегия работает. На конец 2016 года компания «Смарт-Софт» входит в топ–20 игроков на рынке интернет-безопасности в России. Это уже достойная планка. Но наши планы – еще амбициознее, ведь плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. «Смарт-Софт» сейчас, по нашим оценкам, в звании полковника. И мы намерены получить генеральский чин: в среднесрочной перспективе занять 50-70% рынка UTM, сертифицированных ФСТЭК».