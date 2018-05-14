Крупная кондитерская компания перевела 80 тыс. сотрудников на Windows 10. Итог

Покупаем ли мы жевательную резинку, утоляем ли голод батончиком Milky Way, приобретаем ли корм для домашних питомцев, мы неизменно сталкиваемся с продукцией Mars. Для повышения производительности труда и улучшения бизнес-показателей компания перевела на Windows 10 более чем 80 тыс. своих сотрудников, которые работают в 400 точках земного шара в 78 странах.

Технологии для нового поколения

Глобальные продажи компании Mars составляют $35 млрд. Она занимается продуктами питания, напитками, шоколадом, жевательной резинкой, кормами для животных и научными разработками, а значит, является чем-то бóльшим, чем просто производителем сладостей. Mars ищет возможности для ускорения своего роста и понимает, что развитие цифровых технологий не только поможет закрепить достигнутые позиции, но также привлечет молодых и перспективных сотрудников, которые ожидают получить в свое распоряжение современные рабочие места. «Мы используем Windows 10 для большей гибкости и расширения возможностей, которые нам нужны, чтобы компания продолжала ускорять свой рост», – говорит Дэвид Берсма, старший менеджер по технологиям конечных пользователей Mars Incorporated.

Компания Mars, отличающаяся гибкой политикой в области управления персоналом, создала среду, в которой многие работники с удовольствием работают в организации более 20 лет. Теперь же Mars, чтобы усовершенствовать их деятельность, хотела бы не только использовать новейшие цифровые технологии, но и привлечь в свои ряды представителей следующего поколения. «Мы вкладываем большие деньги в привлечение и удержание талантов, они ожидают современной и продуктивной рабочей среды. Такие продукты, как Windows 10, Skype for Business и Yammer поддерживают нашу стратегию привлечения новых сотрудников», – утверждает Пол Л’Эстранж, технический директор и вице-президент по базовым услугам, Mars Incorporated.

ОС как услуга

Поскольку деятельность Mars охватывает несколько географических регионов, в прошлый раз на обновление ОС ушло четыре года и четыре миллиона долларов. По словам Дэвида Берсма, «установка Windows 10 произошла значительно быстрей и стоила меньше». Модель Windows as a Service позволила Mars пропустить длительный цикл апгрейда, что привело к ускоренному развертыванию Windows 10. Первоначально Mars намеревалась развернуть Windows 10 для 5 тыс. сотрудников среднего звена за 12 месяцев, но работа пошла опережающими темпами, и к 2018 г. было принято решение перевести на Windows 10 всех сотрудников среднего звена.

Фото: https://ru.depositphotos.com/ Для повышения производительности труда и улучшения бизнес-показателей компания перевела на Windows 10 более чем 80 тыс. своих сотрудников

Используя модель Windows as a Service, компания Mars смогла переориентировать деятельность своего ИТ-отдела с трудоемкого обновления ОС на укрепление культуры совместной работы с помощью Office 365, включая Yammer и Skype for Business. «Вместо того чтобы разбрасываться инвестициями и временем, устанавливая следующий релиз продукта, мы можем сосредоточиться на улучшении ключевых аспектов нашей культуры, таких как тесное сотрудничество на цифровом уровне между подразделениями, невзирая на границы и часовые пояса, и помочь нашим сотрудникам быть более продуктивными и гибкими», – говорит Джонатан Чонг, директор по цифровым рабочим местам и корпоративным системам Mars Incorporated.

Бизнес по скайпу

Сотрудники Mars используют для совместной работы Skype for Business. Это позволило им проводить меньше времени в командировках, так как теперь они обсуждают проекты и проблемы в режиме реального времени с помощью этого решения. «Нам нравится личное взаимодействие, и мы стали использовать Skype for Business, чтобы повысить уровень сотрудничества. Не обязательно лететь на другую сторону земного шара. Мы смогли уменьшить количество командировок и разъездов, что дало положительный экономический эффект. Наши работники могут проводить больше времени дома и в то же время решать деловые вопросы по всему миру», – говорит Джо Карлин, директор по предоставлению технологических услуг Mars Incorporated.

Кроме того, сотрудники Mars быстро осваивают Yammer, еще один способ коммуникации и обмена знаниями. Yammer – это «конструктор», позволяющий компании создавать социальные сети для внутреннего пользования. Как говорит Витторио Кретелла, директор по информационным технологиям Mars Incorporated, Yammer «разрушает стены вокруг знания и делает его доступным многим, что очень ценно».

Решать проблемы немедленно, а не через неделю.

Сотрудники компании Mars использует устройства, работающие с Windows 10, чтобы контролировать запасы продуктов в магазине. Windows 10 предоставляет сотрудникам Mars возможность гибкого выбора типов девайсов, которые они могут использовать для работы дома, в офисе или в дороге. Старшие руководители и сотрудники среднего звена теперь могут выбирать устройства, наиболее подходящие для их стиля работы.

Ранее сотрудник, совершающий обход магазина, должен был «жонглировать» несколькими девайсами и листами бумаги, чтобы отметить все проблемы, касающиеся выкладки товара. По возвращении в офис он связывался со своими коллегами, чтобы решить проблему. Этот процесс мог занять от нескольких дней до недели. Сегодня многие вопросы можно решить на месте. «С помощью Windows 10, работники Mars могут связаться с коллегами, находясь в командировке, а не ждать возвращения в офис. При инспекциях магазинов Office 365 помогает общаться с другими членами команды и устранять проблемы с выкладкой в течение одного дня, а не недели, как это было раньше», – рассказывает Джо Карлин.

Данные надежно защищены

Компания Mars серьезно относится к защите данных сотрудников, работающих на своих смартфонах, планшетах или ПК в офисе, дома или в дороге. Как частная компания, Mars уделяет большое внимание безопасности информации, особенно когда речь идет об интеллектуальной собственности. «Mars использует функции безопасности Windows, такие как BitLocker, для шифрования данных, и Windows Defender, чтобы обеспечить надежный уровень безопасности и аутентификации», – сообщает Джейсон Кэмпбелл, директор по маркетингу продукции Windows Commercial.

Чтобы поддерживать безопасное ведение бизнеса в облаке, компания Mars начала использовать Microsoft Azure. В настоящее время компания Mars имеет два глобальных центра обработки данных, обеспечивающих управление 85 процентами ее бизнеса, один из ЦОДов создан 25 лет назад и требует значительных финансовых и временных затрат для поддержания в рабочем состоянии.

«Мы рады видеть, что с Windows 10, Microsoft Azure и Office 365 компания Mars сумела создать современное и продуктивное рабочее место, которое будет поддерживать амбициозную стратегию роста», – говорит Джейсон Кэмпбелл.

