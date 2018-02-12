MaaS360: как управлять мобильностью из облака

Проблема управления мобильными пользователями существует практически в любой компании, а с появлением сетей 5G она станет еще острее. При этом для тех, кто уже использует решения класса MDM, в последние годы стало очевидно, что одного управления устройствами уже недостаточно для обеспечения безопасности корпоративной инфраструктуры.

Сегодня на рынке представлено множество платформ MDM (Mobile device management, Управление мобильными устройствами), которые очень похожи на базовом уровне, но значительно отличаются друг от друга дополнительной функциональностью. В этой статье мы расскажем о сервисе IBM MaaS360, который включает в себя сразу множество аспектов управления мобильными процессами. Именно интегрированный подход делает MaaS360 лидером в исследовании «Магический квадрат Gartner».

От MDM к UEM

Внедрение системы MDM сегодня абсолютно необходимо в любой компании, где используются мобильные устройства. MDM обеспечивает управление смартфонами, ноутбуками и планшетами на базовом уровне, позволяя контролировать запускаемые приложения и следить за настройками информационной безопасности. Фактически на базе MDM строятся все дальнейшие расширения. В частности, за счет появления открытых API у производителей мобильных операционных систем, централизованные средства контроля смогли следить за контентом (MCM– Mobile Content Management). Использование MAM (Mobile Application Management) позволяет следить за состоянием приложений на устройстве, загружая нужные версии и проверяя выданные им разрешения, в целом все новые возможности были объединены в понятии EMM (Enterprise Mobility Management). Этим термином вендоры стали обозначать комплексные системы управления мобильными устройствами, в число которых входят не только мобильные телефоны, но и другие устройства, включая терминалы сбора данных, киоски, складское оборудование.

Тем мне менее, современные пользователи чаще всего работают на различных устройствах, и поэтому для эффективного управления всем парком корпоративных решений требуется внедрять гибридные системы. Для них тоже был разработан свой термин – и это Unified Enterprise Mobility (UEM). Концепция позволяет управлять всеми пользовательскими устройствами предприятия, представляя для этого единую панель управления. Таким образом, системный администратор единообразно контролирует и мобильные устройства, и рабочие станции, и сами сессии обращения к корпоративным ресурсам. Такой подход позволяет один раз применять изменения в политиках информационной безопасности, а также оптимизировать нагрузку на администраторов.

IBM MaaS360

Интересно, что далеко не все представленные на рынке решения в действительности могут обеспечить управление всеми устройствами в унифицированном виде. А это значит, что интеграция дополнительных модулей неизбежно приводит к новым затратам и сложностям, которых ИТ-департаменты старательно избегают, стремясь освободить ИТ-ресурсы для решения других задач.

Как лидер рынка MDM по версии Gartner, IBM предлагает пользователям одну из самых удобных панелей управления, несмотря на то, что в ней сведены триггеры для целого ряда параметров, выходящих за пределы компетенций базовых MDM.

Кроме этого облачная архитектура позволяет минимизировать временные и аппаратные затраты на развертывание решения и распространять новые политики информационной безопасности на пользовательские устройства максимально быстро, где бы они ни находились. Интерфейсы API для разных операционных систем постоянно дорабатываются специалистами IBM. C каждым новым iPhone или версией iOS в MaaS360 обновляется API, и система управления продолжает работать на требуемом уровне для всего парка устройств, причем совершенно прозрачно и для пользователей, и для администраторов. Очень часто MDM-системы не спешат внедрять поддержку новых устройств или новых функций, особенно если они изначально развивали систему для управления своими устройствами, например, Blackberry или Microsoft.

Редакции MaaS360 и их возможности

Источник: Пирит, 2017

В зависимости от потребностей компании, из портфеля облачных сервисов можно выбрать нужный уровень контроля. Например, редакция Essentials позволяет реализовать поддержку базовых функций MDM, управления приложениями, запуска контейнеров и контроля мобильных расходов. Если вам нужна защита почты и чата, тогда следует отдать предпочтение версии Deluxe. В редакции Premier предусмотрены специальные шлюзы безопасности, защищенный браузер и средства управления контентом, а корпоративная версия (enterprise) дает возможность работать с документами и делиться ими с коллегами.



Годовая стоимость редакции решения IBM MaaS360 по количеству пользователей (3 устройства)

Источник: Пирит, 2017



Стоимость лицензий указана в рекомендованных ценах и как всегда в случае облачных решений все условия предоставляются при проработке проекта с партнером и IBM.

Нужна ли вам комплексная система управления устройствами?

Сегодня MDM успешно используются в компаниях разного размера и из различных отраслей. Облачный сервис также позволяет использовать технологии даже совсем небольшими компаниями. Вообще, учитывая рост количества мобильных устройств и мобильность самих пользователей не исключено применение MDM в качестве стандарта – как антивируса.

Остается лишь вопрос применения новых технологий. В большинстве случаев компании стремятся обезопасить данные на мобильных устройствах тех пользователей, которые часто работают вне офиса. Также немалым спросом пользуется возможность удаленно очищать устройство в случае потери, кражи, либо увольнения, запрет на «слив» информации через мобильный телефон или планшет.

В любом случае каждый желающий может попробовать работу нового облачного сервиса на своей инфраструктуре, либо на демонстрационном стенде, например, в компании «Пирит». Партнер IBM предлагает заинтересованным лицам провести самостоятельное тестирование и проверить, удобно ли будет работать с MaaS360 в каждой конкретной компании.