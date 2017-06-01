Как ИТ повышают эффективность в российской энергетике

Принципы производства электроэнергии не менялись последние полтора века. Однако сегодня даже такая консервативная отрасль, как энергетика, не обходится без систем автоматизации и аналитики бизнес-процессов. Что такое цифровое энергетическое предприятие, как энергетики применяют BI, почему важна обратная связь с пользователями и где найти место инновациям, рассказывает Ульф Баккмайер, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании «Юнипро».

CNews: Компанию «Юнипро» называют одной из наиболее эффективных в секторе тепловой генерации электроэнергии в России. Очевидно, цифровые технологии сыграли в этом не последнюю роль. В прошлом году в «Юнипро» внедрили систему бизнес-аналитики. Насколько она оказалась востребованной в компании?



Ульф Баккмайер: Достаточно сказать, что первое, с чего я начинаю рабочий день, – это включаю дашборд, на котором отображено текущее состояние бизнеса в режиме онлайн. Наша система изначально была спроектирована так, чтобы с одного взгляда понимать, как идут дела в компании. Здесь есть обзорные слайды по состоянию оборудования, финансам и операционным показателям.



CNews: Вы используете цветовую индикацию. Кто предложил такой метод представления информации?



Ульф Баккмайер: В проекте участвовали несколько подразделений, а изменение цвета – это самое простое решение, первое, что приходит в голову, когда хочется показать состояние каких-то показателей. Красный цвет – что-то не получается, зеленый – все идет хорошо. Цветовая индикация лучше всего отвечала задаче быстро представить полную картину по ключевым направлениям. После того, как все согласились с таким подходом, мы передали задание исполнителю.



CNews: У кого еще есть доступ к бизнес-аналитике?



Ульф Баккмайер: Сначала мы поставили систему в кабинеты руководителей, чтобы они видели общую картину по своим процессам, по KPI, на которых им нужно фокусироваться. Все началось с трех основных экранов. Затем, когда прошло первое внедрение, новые функциональные подразделения стали просить дополнительные показатели, чтобы видеть, как работают их собственные процессы.



CNews: Какие были предпосылки к принятию решения о внедрении BI-системы?



Ульф Баккмайер: Мы предположили, что управление бизнесом улучшится, если у руководителей перед глазами будет вся самая необходимая информация. И это действительно так. Но мы получили интересный побочный эффект – показателями стали интересоваться сотрудники. Например, когда у технического директора в кабинете появился монитор с данными, после совещания около экрана было столпотворение. Участники – все толковые специалисты – увидели свои показатели в общем контексте, и их восприятие изменилось.



CNews: Но внедрение системы, повышающей прозрачность внутренних процессов, нередко вызывает сопротивление среды – работа руководителя и его сотрудников видна, как на ладони.



Ульф Баккмайер: В нашем случае прозрачность повышает эффективность. Например, мы просим производственные подразделения, главных инженеров использовать такие дашборды в рамках летучек, оперативок с персоналом. Зачастую инженер не чувствует финансовых последствий простоев или других операционных проблем. Визуализация в этом плане существенно влияет на ежедневную работу производственников. Теперь не нужно объяснять, почему придется выполнить ту или иную работу, люди понимают на полуслове, поскольку сами видят узкие места и последствия своих действий.



CNews: Насколько объективны данные, которые выводятся на экран?



Ульф Баккмайер: Там, где есть человеческий фактор, сознательно или неосознанно происходит манипуляция информацией. А когда информация получается напрямую из системы, мы уверены, что она достоверна. Мы боремся за то, чтобы в цепочке между системой и экраном не стоял человек – фильтров быть не должно.



CNews: У вас стоит система бизнес-аналитики, QlikView. Почему вы выбрали именно ее? Рассматривались ли другие системы?



Ульф Баккмайер: Да, мы смотрели разные системы. У ИТ-департамента, наверняка, были свои резоны, но мне нравится QlikView, потому что это решение достаточно быстрое, легко адаптируется и способно использовать информацию из разных источников. Кроме того, нам показалось, что здесь просто решаются вопросы с лицензированием. Это значит, что систему проще масштабировать, расширять.



Ульф Баккмайер: Первое, с чего я начинаю рабочий день, – это включаю дашборд, на котором отображено текущее состояние бизнеса в режиме онлайн

Я не говорю, что другие системы хуже. Но в случае с QlikView был еще один аспект – нам очень важно было получить быстрый результат. Мы не могли себе позволить, чтобы первый блин вышел комом, тогда можно сразу ставить крест на проекте. Важно было с первой попытки показать, что это работает. И мы посчитали, что система достаточно быстрая во внедрении. К выбору подрядчика также подошли ответственно – работы доверили российской ИТ-компании MAYKOR-GMCS, с которой сотрудничаем много лет.



CNews: Достаточно ли вам сейчас функционала, который был заложен на этапе внедрения?



Ульф Баккмайер: Мы постоянно думаем, что еще можно вытащить из той информации, которая у нас есть в ERP. Самый большой плюс, что все хранится в одной системе, и наша задача – понять, какие данные нужны руководителю каждый день для повышения эффективности. Мы ежеквартально обновляем систему аналитики, исходя из потребностей подразделений. Решение о том, что нужно что-то менять, принимается коллективно.



CNews: Какие еще цифровые технологии – помимо BI-систем – вы применяете?



Ульф Баккмайер: Во-первых, мы довольно рано автоматизировали наши процессы по инвентаризации. Расклеили на все основные средства RFID-метки и сегодня просто проходим со сканером по нашим помещениям. Это легче и гораздо более достоверно, чем раньше, когда ходили огромные комиссии.



Во-вторых, постепенно внедряем на станциях планшеты для одного из важнейших процессов. В нашем бизнесе есть такая профессия – обходчик. Это человек, который несколько раз в день обходит оборудование, контролируя его состояние. Мы дали обходчикам планшеты, которые существенно облегчают их работу. Мы, в свою очередь, контролируем, что и как делают специалисты. Одновременно ускоряется процесс обработки информации.



Ульф Баккмайер: Там, где есть человеческий фактор, сознательно или неосознанно происходит манипуляция информацией

На планшетах есть маршруты с контрольными точками: где что надо сфотографировать или приложить планшет к метке. Так становится понятно, что люди действительно выполнили необходимые действия.



Если зафиксирована какая-то проблема, обходчик все фотографирует и описывает. Потом возвращается на рабочее место, подключает свой планшет к системе, и наряды выписываются автоматически. Такое решение ускоряет обработку информации о неполадках и ремонтах. Для нас оно относительно дешевое, и людям нравится, поскольку они полноценно участвуют в процессе.



CNews: Получается своего рода геймификация процесса?



Ульф Баккмайер: Да, некоторый элемент игры присутствует. К тому же у людей появляется гордость за выполненную работу. Это тоже очень важно.



CNews: Как давно вы используете эти решения?



Ульф Баккмайер: RFID-метки мы внедрили примерно четыре года назад. Около полутора-двух лет назад начали появляться планшеты. Это не одноминутный процесс, хотя купить планшеты и разработать софт для них не слишком сложно. Но потом идет длительный процесс оптимизации взаимодействия: мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пользователей. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кому-то было неудобно, поскольку тогда работник просто перестанет этим инструментом пользоваться. А если людям комфортно, интересно, тогда они сами готовы улучшать работу, выходят с предложениями.



CNews: Для вашей отрасли – это инновационные проекты?



Ульф Баккмайер: Такие вещи как RFID-метки те же логистические компании используют достаточно давно. В этом смысле мы ничего не изобретаем, но стараемся эффективно применять у себя то, что уже существует. Но я считаю, что инновационность заключается именно в этом – найти у себя применение тому, что уже используется и обеспечить хорошую обратную связь, чтобы дорабатывать эти инструменты. А велосипед изобретать не нужно – для этого есть специализированные компании.



CNews: Какие еще у вас есть или планируются интересные проекты?



Ульф Баккмайер: Сейчас мы больше ориентированы на развитие того, что у нас есть. Конечно, механизмы прогнозирования тоже планируем использовать, но не так масштабно, как B2C компании, которые работают с большими массивами данных о клиентах. Для нас это больше моделирование рынка, моделирование потребления электроэнергии, цен и так далее. По сути, за последние 150 лет наш бизнес не изменился, как и физика процесса. Эффективность растет, но физика все та же. Так что вопрос больше относится к мелким улучшениям.



CNews: Одна из примет четвертой промышленной революции – облачные технологии. Какое у вас к ним отношение?



Ульф Баккмайер: Достаточно положительное. Во-первых, они по определению повышают эффективность за счет распределения ресурсов. Кроме того, централизация приносит экономический эффект за счет масштабирования. Во-вторых, я считаю, что облачные технологии могут быть более безопасными, чем остальные. Если поставщик услуг грамотный, озадачен вопросом, то он быстрее обновляет свою защиту, антивирусные базы и так далее. На мой взгляд, прогрессивно признать как факт: мы теряем физический контроль над своими данными, и в этой логике идти к наиболее оптимальным, эффективным и безопасным решениям.



CNews: А просчитывали ли вы экономическую эффективность «облаков» в долгосрочной перспективе?



Ульф Баккмайер: Я в этом плане довольно циничный человек, для меня это вопрос эффективности закупок. Понятно, что любая IT-компания хочет, что называется, «подсадить» клиента на свои сервисы – создать такую ситуацию, когда он не может никуда уйти. Поэтому необходимо уже на уровне договора предусмотреть для себя возможность ухода. Опасность я вижу именно в такой зависимости. В техническом плане облако более эффективно. Вопрос в том, чтобы со временем не загнать себя в тупик.



CNews: Насколько «Юнипро» – цифровая компания?



Ульф Баккмайер: Я нашу компанию не считаю цифровой. Мы не работаем с большим количеством клиентов, а продаем электроэнергию и мощность на оптовом рынке. Поэтому у нас, наверное, меньше необходимость отслеживать поведение клиентов, делать прогнозы по рынку. Конечно, мы стараемся автоматизировать наши процессы, без этого никуда. Но это постепенный процесс, поскольку у нашего бизнеса есть реальная, физическая основа – машины и механизмы, а мы сопровождаем процессы. Я считаю, что играть первую скрипку в цифровом мире нам не нужно.



ПАО «Юнипро» – российская энергетическая компания, в состав которой входят пять тепловых электрических станций. Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности и тепловой энергии. Также компания представлена в России на рынках распределенной генерации и инжиниринга.

