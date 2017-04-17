Особенности ИТ в атомной энергетике: как «Росэнергоатом» управляет технической документацией

Внедрение автоматизированной системы управления технической документацией (АСУТД) на базе EMC Documentum осуществляется в центральном аппарате (ЦА) концерна «Росэнергоатом», его филиале по реализации капитальных проектов и на 9-ти атомных электростанциях (АЭС). На данный момент система работает в ЦА, на Балаковской и Ленинградской АЭС, а также завершается внедрение на Нововоронежской, Белоярской, Ростовской и Курской АЭС.

«Росэнергоатом» начал этот масштабный проект по нескольким управленческим и экономическим причинам. Одна из основных – необходимость унификации процессов управления техническими документами на атомных станциях. Дело в том, что АЭС долгие годы были самостоятельными организациями, поэтому с учетом сложившейся практики разрабатывали и внедряли собственные методологии ведения технической документации. Несмотря на то, что эти методологии основывались на общих отраслевых правилах, зачастую отличия оказывались существенными и с течением времени стали требовать типизации.

Вторая важная причина – отсутствие единого архива всей технической документации концерна. В процессе деятельности центрального аппарата и атомных станций на каждой из них сформировалось некоторое число изолированных разнородных архивов, как бумажных, так и электронных. Поддержание всей их совокупности в актуальном состоянии проводилось вручную и требовало значительных трудозатрат.

Кроме того, после образования концерна филиалы и центральный аппарат начали переход на сквозные бизнес-процессы, обеспечивающие взаимодействие между ЦА и станциями. Однако разнородные информационные системы на местах, унаследованные концерном вместе со станциями, не позволяли реализовать такой переход в полной мере. Скорость же существовавшего взаимодействия не устраивала руководство и сотрудников компании.











1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом»: Наличие системы технического документооборота с учетом объемов технической документации, которая есть на любом производстве, - очень актуальный вопрос. Но он почему-то выпадает из поля зрения классических СЭД. Поэтому наш проект в чем-то уникальный. Сейчас АСУТД позволяет нам управлять технической документацией, включая хранение документов в электронном виде с учетом их версионности и быстрый поиск данных. В отличие от работы с бумажными копиями, теперь, если кому-то требуется конкретный документ, он быстро получает к нему доступ в соответствии со своими полномочиями

Было очевидно, что существующие процессы необходимо автоматизировать, а все накопленные архивы перенести в один общий архив с единой структурой и подходом к хранению документации. Это позволило бы не только унифицировать процессы работы с документацией на всех АЭС, но также облегчить поиск документа сотрудниками. Кроме того, единый архив поможет минимизировать затраты на разработку однотипной документации, так как сейчас каждая станция заказывает ее самостоятельно вместо централизованного использования с учетом потребностей других филиалов.

В результате перед концерном встал вопрос о создании и внедрении единой АСУТД. Цели перед проектом были поставлены исходя из его предпосылок. Среди них - необходимость автоматизации и унификации процессов управления технической документацией, ее своевременной актуализации, обеспечения доступа сотрудников; потребность в поддержке процессов взаимодействия в части документации не только внутри концерна, но и с внешними организациями, а также вывода из эксплуатации унаследованных исторических информационных систем, отвечающих за хранение документации.

Проблема интеграторов

В качестве возможной платформы для создания системы управления технической документацией вначале рассматривалась Единая отраслевая система электронного документооборота госкорпорации «Росатом» (ЕОСДО), построенная на базе платформы ЕМС Documentum. Но в связи с необходимостью обеспечения безопасной эксплуатации АЭС было принято решение о разработке собственной распределенной АСУТД, которая размещает электронные архивы технической документации непосредственно на АЭС.

Вначале требовалось выбрать подрядчика. Но большинство интеграторов имеет достаточный опыт внедрения только систем электронного документооборота (СЭД) для сопровождения организационно-распорядительной документации (ОРД). То есть далеко не у всех ИТ-компаний есть достаточный опыт разработки и внедрения систем технического документооборота, тем более в таких крупных и территориально распределенных заказчиках.

Круг потенциальных исполнителей виделся небольшим. По итогам состоявшегося тендера победу одержал системный интегратор «Крок», который разрабатывал и внедрял, в том числе, и отраслевую СЭД госкорпорации «Росатом». Решение является уникальной разработкой, выполненной на базе платформы EMC Documentum. Система позволяет создавать единое хранилище документов, упрощает процесс их подготовки, ввода в действие, пересмотра, изменения и вывода из обращения, а также дает возможность отслеживать их текущий статус. В команде со стороны подрядчика над проектом работает около 50 человек из Москвы и региональных центров разработки, в том числе и из тех городов, где есть атомные станции. Например, из Санкт-Петербурга, вблизи Ленинградской станции.

Архитектура

Атомная энергетика предъявляет специфические требования к информационным системам. Например, существует требование по обеспечению автономности АЭС в отношении технической документации и автоматизации критичных бизнес-процессов (поддержки эксплуатации и т.д.).Поэтому внедряемые системы не должны иметь единую инсталляцию и хранилище данных, к которым у станций будет организован только доступ. Необходимо, чтобы в случае непредвиденных ситуаций, например, выхода из строя канала связи, каждая станция могла продолжать пользоваться необходимой технической документацией. Поэтому при разработке АСУТД закладывались принципы распределенной архитектуры, при которой в центральном аппарате концерна и на каждой станции создаётся своя инсталляция системы с обособленным хранилищем. Аппаратная часть решения базируется на оборудовании архитектуры х86 и построена в соответствии с отраслевыми требованиями к надежности, доступности и катастрофоустойчивости.

Архитектура решения

Источник: Росэнергоатом, 2017





Типовое решение

Поскольку АСУТД внедряется в Центральном аппарате, обособленных филиалах и атомных станциях, в «Росэнергоатоме» предпочитают говорить о целой программе проектов ее внедрения. На начальном этапе реализовали пилотный проект в ЦА и на Балаковской АЭС. Затем с учетом полученного опыта, а также исходя из результатов обследования Ленинградской, Смоленской и Нововоронежской АЭС, разработали типовое решение АСУТД АЭС, которое тиражируется на остальные станции.

Схема типового решения АСУТД для атомных станций

Источник: Росэнергоатом, 2017



Типовое решение для АЭС включает в себя два уровня функциональности: базовую, общую для всех станций функциональность и дополнительные возможности, учитывающие особенности каждого из филиалов. На данный момент АСУТД интегрирована с системой управления нормативно-справочной информацией (УНСИ) «Росэнергоатома» в части организационно-штатной структуры, локальными системами АЭС, а также с информационным порталом концерна. Через портал документы в АСУТД просматривают все имеющие к нему доступ сотрудники ЦА и филиалов концерна.

АСУТД Росэнергоатома

Управление технической документацией необходимо осуществлять на протяжении всех этапов жизненного цикла АЭС – от проектирования станции до вывода ее из эксплуатации. На сегодня приоритет отдали процессам управления документами на этапе эксплуатации атомной станции, которые уже автоматизированы средствами АСУТД. Второй очередью будет автоматизирован этап «Сооружение атомной станции».

АСУТД автоматизирует жизненные циклы следующей технической документации



Техническая документация ЦА и АЭС:

1. Нормативная документация;

2. Эксплуатационная (в том числе ремонтная) документация;

3. Управленческая техническая документация;

4. Справочно-информационная техническая документация;

5. Проектная и рабочая документация;

6. Конструкторская, технологическая и заводская документация;

7. Монтажная и наладочная документация.



Регламентирующая и методическая документация ЦА концерна:

1. Политики;

2. Положения;

3. Порядки;

4. Методические указания;

5. Регламенты;

6. Инструкции.



Учебно-методическая документация концерна:

1. Учебно-методические материалы;

2. Программы подготовки;

3. Административные процедуры по организации обучения;

4. Материалы по компьютерным обучающим системам.

В целом программа внедрения АСУТД предусматривает 18 этапов-проектов, каждый из которых проводится на конкурсной основе. В АСУТД реализована функциональность по управлению нормативной, управленческой, эксплуатационной, проектной, рабочей, учебно-методической, регламентирующей и методической документацией. Каждый вид документа – как отдельный уникальный бизнес-процесс со своими настройками и логикой.

Для примера: нормативная документация представляет собой готовые документы или печатные материалы с отраслевыми, государственными или международными правилами и пр., которые сначала вводятся в действие в концерне, а потом, если это необходимо, и на атомных станциях.

Также в рамках реализованных процессов управления технической документацией внедрено сквозное взаимодействие между центральным аппаратом и атомными станциями, при котором станции получают документацию из ЦА непосредственно в АСУТД, а не в бумажном виде фельдъегерской почтой или по электронной почте.

С точки зрения ИТ созданная система интересна не только своей распределенной архитектурой, но и тем, что она поддерживает распределенные сквозные процессы. Например, при создании или актуализации в ЦА структуры какого-либо классификатора, либо любой другой структуры хранения документации, аналогичные изменения автоматически распределяются и на все АЭС. Либо введенный в действие в ЦА документ также автоматически копируется на АЭС для внедрения и распространения по подразделениям и рабочим местам



Жизненный цикл технической документации в привязке к жизненному циклу атомной станции

Источник: Росэнергоатом, 2017

Благодаря единой АСУТД удалось добиться того, что на каждом рабочем месте гарантированно присутствуют все необходимые документы, причем речь идет о десятках тысяч сотрудников и сотнях структурных единиц. Уже сегодня действует система управления нормативной технической документацией концерна и производственно-технической документацией АЭС. Созданы архивы проектной документации и отчетной документации по договорам, в которых находится более 80 тысяч документов концерна.

В настоящее время в АСУТД работает более 3,5 тыс. сотрудников концерна «Росэнергоатом», в системе размещено более 280 тыс. технических документов и извещений по их изменению от центрального аппарата, Балаковской, Ленинградской, Белоярской и Курской АЭС. Ежедневно с документами работают более 1000 работников концерна. В течение 2016 года в АСУТД осуществлено создание и внедрение функциональных модулей по управлению жизненными циклами учебно-методической документацией, отчетной документацией по договорам, регламентирующей и методической документации концерна. Сегодня идет внедрение типового решения сразу на четырех станциях: Белоярской, Нововоронежской, Ростовской и Курской.

Планы на 2017 год включают запуск в промышленную эксплуатацию системы управления проектной и рабочей документацией строящихся объектов концерна. Тиражирование системы на Калининскую, Смоленскую, Кольскую АЭС и интеграцию ее с производственными системами (ТОиР, ИС Поддержки эксплуатации и др.) планируется завершить в 2018 году.