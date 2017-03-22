Вексельберг и Вильякайнен планируют проект в области интернета вещей

Президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и его финский советник Пекка Вильякайнен в ближайшее время намерены создать инструмент по инвестированию в технологии интернета вещей. Основная задача — объединить различные российские решения для их дальнейшего коммерческого использования.

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На прошедшем Open Innovations Startup Tour «Сколково» в Курской области советник президента «Сколково» Пекка Вильякайнен объявил CNews о совместном поиске лучших российских предприятий в области интернета вещей с известным российским бизнесменом Виктором Вексельбергом (7 место в списке богатейших бизнесменов России). Разрозненные по всей стране системы и проекты предприниматели планируют сформировать в один комплексный проект.

«Мы хотим создать продукт, востребованный как на российском так и зарубежном рынке. В нем должны сочетаться элементы разных отечественных стартапов, работающих в прогнозной аналитике, телематике, и так далее, чтобы у заказчика была возможность выбирать из целого пакета услуг. Мы также провели маркетинговое исследование в области промышленного интернета и обнаружили огромный спрос на решения этой отрасли», — сказал Вильякайнен.



Пекка Вильякайнен (в центре), президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг (слева) и премьер-министр Дмитрий Медведев (справа) на территории иннограда

В основном на рынке сейчас доминируют иностранные бренды, и, по замыслу инициаторов проекта, российские промышленные предприятия должны получить возможность выбирать между зарубежными и отечественными разработками, которые могут предлагать достаточно качественные сервисы. Кроме акцента на индустриальном интернете вещей, новый проект будет концентрироваться и на технологиях здравоохранения, включающих в себя телематические услуги. Пока идея находится в стадии проработки, но в ближайшее время предприниматели намерены официально объявить о своих намерениях.

Кто такой Пекка Вильякайнен и что он делает в России

Пекка Вильякайнен, внук основателя финской компании Nokia, любит рассказывать, что первый свой бизнес он начал, когда ему было 13 лет. За время его руководства структура выросла с двух человек до 19 тыс. сотрудников и офисами в 26 странах мира. В декабре 2011 г. Вильякайнен был назначен советником президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга.

У «финского коня», как иногда сам себя называет Вильякайнен за настойчивый характер, русская жена, а в 2015 г. решение сотрудничать с «Почтой России» он принимал, советуясь со своей питерской тещей.

Пекка Вильякайнен во время выступления перед студентами и предпринимателями

Финский предприниматель активно инвестирует в российские стартапы, по его собственному признанию, все они так или иначе связаны с ИТ, будь то разработчики игр из Калининграда и Томска или компании, практикующие в сфере образования. Наиболее известный проект Robbo реализован с российской компанией-разработчиком одноименного робототехнического комплекса для образования.

Сейчас Пекка играет важную миссионерскую роль в проходящем стартап-туре «Сколково», делясь опытом в своих выступлениях с молодыми предпринимателями и студентами.



Кто поедет от Курска за миллионом рублей

Помимо новостей о планах сколковского руководства, стартап-тур в Курске определил очередных полуфиналистов Startup Village 2017, где пройдет итоговый отбор самых перспективных инновационных команд, которые получат возможность стать резидентами «Сколково». Напомним, что, согласно условиям конкурса, участник регионального отбора, занявший первое место, попадает в полуфинал Startup Village 2017, а в финале вступает в борьбу за призовой грант в p1 млн. Данную сумму получат финалисты по каждому из трех треков: ИТ, индустриальному и биомедицинскому.

Финал пройдет по двум направлениям: конкурс идей, где призеры получают упомянутый миллион рублей, и конкурс юридических лиц, в котором победителю достается p5 млн., а участникам, занявшим второе и третье место — p3 и p2 млн. соответственно. Заявки участников ИТ-трека в Курской области выделялись заметным уклоном в область разработки медицинского оборудования. Так, победителем ИТ-трека в Курской области стал проект курской команды Exomed с ассистирующим скелетом Exolite для нижних конечностей, представленный Денисом Медведевым. Экзоскелет предназначен для расширения функциональных возможностей людей с повреждением опорно-двигательного аппарата и придания им мобильности.

Награждение победителя ИТ-трека от Курской области Дениса Медведева

Экзоскелет - разработка курского стартапа, которому предстоит бороться за рынок с иностранными аналогами. Устройство можно использовать без опоры на дополнительные инструменты и без применения рук. Exolite позволяет перемещаться по горизонтальной и наклонной поверхностям, рассчитан на пользователя весом до 80 кг и ростом до 1,9 метров, имеет автоматическую вертикализацию и стабилизацию. Время автономной работы составляет 6 часов. По утверждению разработчиков, они получили уже более 40 предварительных заявок на экзоскелет от различных медицинских, реабилитационных и благотворительных организаций. Два экзоскелета в текущем году уже отгружены заказчикам.

На начальной стадии в решение вложено p25 млн. Сейчас проходит стадия развития продукта стоимостью в p35 млн. На третий этап, включающий в себя сертификацию изделия, разработку промышленного дизайна, создание системы нейроуправления и серийное производство первой партии команде потребуется финансовая поддержка в p110 млн.

Второе место получил разработчик Шумаков Никита, разработчик из Белгородской области. Он представил прибор для обучения слепых. Устройство в реальном времени осуществляет декодирование, преобразование голоса в шрифт Брайля и позволяет упростить процесс обучения слабовидящих людей навыкам чтения. Третье место заняла команда из Владимира во главе с Олегом Гуриным с виртуальным ассистентом, умным микрофоном Smart Air для искусственного интеллекта.

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