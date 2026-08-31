Игрушка для богачей. Цены на серверное «железо» в России неприлично выросли – теперь это роскошь, а не техника

Цены на целый ряд комплектующих для серверов в России всего за полгода выросли в несколько раз. Собрать готовый современный сервер отныне могут позволить себе лишь избранные – основные компоненты стоят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей. Надежны на светлое будущее нет – падения цен не стоит ждать как минимум ближайший год.

Сервер – это дорого

В России зафиксирован значительный рост цен на комплектующие для серверов. Как сообщили CNews в компании MWS Cloud (входит в МТС Web Services), одни только SSD-накопители за последние полгода подорожали в три раза. Ценники также переписаны на видеокарты, процессоры и оперативную память, то есть на все ключевые компоненты любого современного сервера.

Подорожали как ходовые, так и не очень популярные модели «железа». К примеру твердотельный накопитель Samsung PM9A3 корпоративного класса емкостью 960 ГБ подорожал с 25 тыс. руб. в декабре 2025 г. до 80 тыс. руб. к концу лета 2026 г. Эта же модель, но на 1920 г. за тот же период времени выросла в цене с 56 тыс. руб. до 140 тыс. руб.

Серверная оперативная память устаревшего стандарта DDR4 с конца 2025 г. подорожала приблизительно на 25%. Так, планка Samsung 3200 МГц ECC Reg 2Rx4 RDIMM на 64 ГБ раньше стоила 90 тыс. руб., а теперь – 110 тыс. руб.

freepik С такими ценами далеко не каждая компания сможет построить новую или обновить имеющуюся ИТ-инфраструктуру

ОЗУ современного стандарта DDR5 тоже не стала дешевле. Более того, она подорожала даже сильнее: планка Samsung 4800 МГц ECC Reg 2Rx8 RDIMM объемом 32 ГБ отныне стоит 160 тыс. руб. против 80 тыс. в конце 2025 г., то есть вдвое больше.

Процессор не для каждого

На фоне гигантского скачка цен на SSD и RAM стоимость серверных процессоров выросла не так значительно. Но CPU для серверов все равно нельзя назвать дешевыми – сказывается эффект высокой базы.

Например, чип Intel Xeon Gold 6434 за последние полгода подорожал на 10%. Раньше он стоил с 190 тыс. руб., теперь же – 210 тыс. руб. Впрочем, есть и исключения – Intel Xeon Silver 4310 прибавил в цене 55%, подорожав с 45 тыс. руб. до 70 тыс. руб.

Ничего нового

Главная причина удорожания серверного «железа» – это искусственный интеллект, сообщил «Коммерсанту» директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. Нейросетям нужно больше вычислительной мощности – в потребительском сегменте они устроили дефицит комплектующих, а в корпоративном негативно сказываются на стоимости серверов их «начинки» на фоне высокого спроса.

При этом продажи компонентов для серверов, несмотря на удорожание, растут. Как сообщила «Коммерсанту заместитель директора департамента компонентов дистрибьютора OCS Надежда Медведева, с 1 января по 30 июня 2026 г. объемы продаж серверных SSD в России выросли на 20% год к году в натуральном выражении. Продажи жестких дисков за то же время сократились на 5%.

В OCS рассказали CNews, что в первом полугодии 2026 г. объем реализованных серверных твердотельных накопителей впервые превысил продажи серверных жестких дисков. На SSD пришлось 55% совокупных продаж в натуральном выражении, а это на на 12 процентных пунктов выше прошлогоднего показателя.

Света в конце тоннеля нет

Нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшей перспективе рынок перейдет от роста цен на серверные комплектующие к их падению. Более того, многие участники рынка ждут его подорожания в течение ближайшего года.

«В ближайшие 12 месяцев около половины рынка ожидает дальнейшего удорожания инфраструктуры, – сказал CNews генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин. – С удорожанием оперативной памяти и графических ускорителей столкнулось около трети компаний».

Рост цен на серверное «железо» может нарушить планы многих компаний по развитию собственной ИТ-инфрастуктуры. В результате им придется пользоваться услугами сторонних сервисов. «Бизнес может отдать предпочтение облачным сервисам или гибридным моделям», – сказал CNews Павел Воронин.

Менее доступными становятся не только отдельные комплектующие, но и готовые серверные сборки. В середине августа 2026 г. CNews писал, что всего за полгода они подорожали примерно на четверть, притом без учета НДС. По данным компании Yadro (производитель серверной техники), средняя стоимость сервера на российском рынке к концу лета 2026 г. почти достигла 2,5 млн руб. без учета НДС.