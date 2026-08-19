В России взмыли вверх цены на серверы. Теперь они стоят дороже машины

Дефицит RAM на фоне быстрого развития и распространения нейросетей привел к подорожанию серверов в России. Они подорожали на четверть всего за полгода, и это еще без учета НДС, который тоже вырос – в начале 2026 г. его повысили сразу на 10%. Цены выросли в среднем на 500 тыс. руб., и теперь один сервер в среднем стоит дороже популярного в стране кроссовера Haval Jolion.

Роскошь, а не часть инфраструктуры

В России резко выросли цены на серверы. В первой половине 2026 г. эти устройства подорожали ровно на четверть, то есть на 25%, притом без учета НДС, который сам по себе вырос на 2 процентных пункта и на 10% (с 20% до 22%) в начале 2026 г.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию Yadro (производитель серверов, СХД и прочего оборудования), средняя стоимость сервера в России выросла на 500 тыс. руб. без учета НДС. Данные взяты из статистики закупок по 44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием).

С оценкой Yadro не согласен архитектор решений департамента пресейла и контроля поставок компании «Инфосистемы джет» Александр Селянинов по его подсчетам, цены на отечественные серверы выросли в среднем на 35%, отмечает издание. Абсолютные значения Селянинов не приводит.

Что нужнее – сервер или автомобиль

Серверы в России теперь стоят дороже многих автомобилей, в особенности отечественных. Но и иностранную машину теперь дешевле приобрести, нежели всего один сервер.

В автомобиле гораздо больше дорогостоящих деталей, но за сервер все равно придется заплатить больше

По данным компании Yadro, средняя стоимость сервера на российском рынке к концу лета 2026 г. почти достигла 2,5 млн руб. без учета НДС. Для сравнения, популярный в России китайский кроссовер Haval Jolion на момент выпуска материала стоил от 2,1 млн руб., а за 2,55 млн руб. можно было приобрести кроссовер Haval H3 в базовой комплектации.

Что происходит

В росте цен на серверы в России виноваты в первую очередь производители оперативной памяти, направляющие почти всю свою продукцию в индустрию нейросетей, а также сами нейросети, которые с 2025 г. развиваются особенно стремительно и потребляют все больше «железа».

Как сообщил «Ведомостям» руководитель отдела развития вендоров и цепочек поставок OpenYard (производитель серверов, СХД и пр.) Александр Малинин, примерно 80% общего прироста себестоимости серверов сейчас приходится на ОЗУ, а также на накопители, которые тоже в большом дефиците из-за нейросетей.

© kjekol / Фотобанк Фотодженика Сервер - это очень дорого

Зависимость здесь прямая. Чем больше в сервере планок оперативной памяти, тем выше влияние этого компонента на итоговую стоимость сервера, заявил изданию глава департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком российского ритейлера Merlion Евгений Ачкасов.

Сотни тысяч за память и процессоры

Оперативная память действительно дорожает невероятно быстро. Коммерческий директор компании «Гравитон» (производит компьютерную технику) Александр Столяров привел в пример планки DDR5 на 64 ГБ, которые всего за год, по его подсчетам, подорожали в 20 раз. Если к концу лета 2025 г. они стоили 12-16 тыс. руб., то теперь 253-295 тыс. руб., отмечает Столяров.

И это, как показала практика российского рынка, далеко не предел. К примеру, в феврале 2026 г. одна планка DDR5 на 64 ГБ стоила в ряде случаев около 338 тыс. руб., заявил изданию Александр Малинин.

Но ОЗУ – не единственное, что есть в серверах, и что подорожало за последний год. Согласно расчетам OpenYard, накопители SATA SSD на 480 ГБ выросли в цене примерно в 7,3 раза, вплоть до 59 тыс. руб., а SAS SSD на 3,84 ТБ – в 3,1 раза до более чем 236 тыс. руб.

Одновременно с этим стали менее доступными и центральные процессоры. Столяров сообщил изданию, что они подорожали примерно до 40% в зависимости от модели и объемов заказа. Цены на видеокарты выросли на 20-80%, добавил он.

Своего нет – страдайте

К концу лета 2026 г. в России полностью отсутствовало собственное современное производство микросхем. Имеющиеся в стране заводы по выпуску полупроводников не способны производить чипы памяти, CPU и GPU по актуальным техпроцессам, хотя печатные платы для планок ОЗУ в России делать научились, равно как и микросхемы SPD, без которых модуль ОЗУ не может функционировать.

Ввиду этого все серверы, в том числе и с логотипом российских компаний на корпусе, состоят по большей части из иностранных компонентов. Таким образом, мировой дефицит памяти, SSD и другого «железа» не может не отражаться на российских вендорах серверов, на что указал «Ведомостям» руководитель практики вычислительной инфраструктуры, систем хранения данных (СХД) и систем резервного копирования (СРК) «К2Тех» Михаил Косцов.

Также итоговая стоимость серверов зависит от сроков поставки, сказал изданию руководитель центра компетенций по вычислительным комплексам ИT-холдинга «Т1» Роман Бобрышев. По его словам, в первом полугодии 2026 г. они выросли более чем вдвое – с прежних 10 недель сразу до 24.

Опрошенные изданием эксперты уверены – резкого падения цен в России ожидать не стоит, по крайней мере, до конца 2026 г. Более того, Александр Малинин считает, что к концу 2026 г. цены вырастут еще на 15-25%.