Власти отложили обязательную маркировку отечественного ПО на базе Open Source

Минцифры пока отказалось от введения обязательной маркировки отечественного софта, созданного с использованием открытого кода. Решение не отменено, но отложено. Определить долю open source очень сложно, а от разработчиков, которые применяют его из-за возможности сэкономить, маркировка потребует дополнительных расходов.



Преждевременное решение

Минцифры отложило введение обязательной маркировки софта в реестре отечественного ПО, созданного на основе доработки open source, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информацию, полученную в министерстве.

Введение обязательной маркировки сочли преждевременным. В Минцифры пояснили, что определить минимальную долю использования открытого кода затруднительно, так как «глубина интеграции, характер доработки и технические особенности могут существенно различаться между различными категориями ПО» и при включении продукта в реестр придется проводить индивидуальную оценку.

В реестре российского ПО Минцифры уже зарегистрировано почти 31 тыс. программ. С 1 марта 2026 г. ПО из реестра должно получать приоритет на госзакупках.

Определение уровня зрелости

По поручению председателя Правительства России Михаила Мишустина маркировку ПО с использованием открытого кода планировали ввести для «дифференции решений по уровню зрелости», пояснили представители министерства.

Минцифры решило, что законодательного понятия «доверенное ПО» достаточно

Решить поставленную задачу удалось через принятый в июле 2025 г. закон, который ввел понятие «доверенного ПО», и постановление Правительства о правилах формирования и ведения перечня таких решений, объяснили в Минцифры: «Правила включения в реестр уже исключают возможность регистрации копий открытого ПО без его модификации, устранения уязвимостей и обеспечения гарантийного обслуживания».

При этом применение open source само по себе не говорит о недостаточной степени самостоятельной разработки или снижении качества решения, добавили в Минцифры.

В продуктах молодых вендоров доля open source может доходить до 50–90%, и «при формальном подходе к маркировке их решения могут не проходить по критериям», даже если в них есть уникальная функциональность, сказал директор департамента реализации инфраструктурных проектов «Софтлайн Решения» (ГК Softline) Виталий Попов.

Маркировка помогла бы защитить заказчиков, особенно в госсекторе, от формально «отечественных» решений, но потребовала бы дополнительных затрат от разработчиков, отметил директор по стратегическим проектам «ЛАНИТ-Терком» (ГК ЛАНИТ) Кирилл Чурилин.

«Изменения могли бы повлечь дополнительные проверки, ограничения на использование такого ПО в отдельных категориях предприятий, что привело бы к удорожанию внедрения open source софта, притом что сегодня бизнес часто прибегает именно к самописным решениям на основе открытого кода из-за возможности сэкономить», — пояснил исполнительный директор «Кросс технолоджис» Станислав Дарчинов.

Маркировка требует дополнительных расходов

В мае 2023 г. CNews стало известно, что Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила против цифровой маркировки электронных компонентов и оборудования. Цифровая маркировка радиоэлектроники приведет к значительным издержкам для всех компаний отрасли. Только расходы на внедрение специальных информсистем и подготовку оборудования могут достичь нескольких десятков миллионов рублей на одну компанию и десятки миллиардов рублей, отмечалось в письме АРПЭ.

Об идее ввести маркировку на электронику стало известно в августе 2021 г. Эксперимент по маркировке электронной продукции в Минпромторге планировали запустить с марта 2022 г. Эксперимента по маркировке электроники стартовал 1 декабря 2023 г. Первоначально он распространялся на розетки, светочувствительные проводники, лампы, светотехники и др. В мае 2024 г. в него добавили ноутбуки, смартфоны и планшетные компьютеры.