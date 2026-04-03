Замглавы Минцифры на СВО возглавит направление БПЛА и противодействия им в «БАРС-Курск»

Замминистра связи Андрей Заренин решил отправиться добровольцем на СВО и руководить направлением БПЛА. В Минцифы он курировал формирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Официально об уходе Заренина на СВО пока не объявлено, но глава Минцифры Максут Шадаев уведомил о решении Заренина сотрудников министерства по внутреннему каналу связи.

Из Правительства на СВО

Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин будет курировать БПЛА в бригаде «БАРС-Курск». Он отправится добровольцем в зону проведения СВО, о чем вечером 2 апреля 2026 г. сообщил «Коммерсант». К моменту выхода материала Минцифры не делало официальных заявлений по поводу решения Заренина, но сотрудники ведомства уже уведомлены об этом. Заренин будет управлять направлением БПЛА и противодействия беспилотным системам противника.

По информации «Коммерсанта», об уходе Заренина на СВО сообщил лично глава Минцифры Максут Шадаев во внутреннем канале министерства в «Яндекс Мессенджере».

В Минцифры Заренин курирует государственную политику и реализацию функций Минцифры России по формированию спроса на радиоэлектронную продукцию, созданию и внедрению, в том числе для государственных нужд, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, учитывающего инновационное развитие отрасли.

Совет Федерации Андрей Заренин

В Минцифры Заренин пришел в 2013 г., а до этого работал в «Билайне». Также в 2019 и 2020 гг. он занимал должность советника в Администрации Президента России, а с 2020 по 2021 гг. он был замдиректора Департамента информационных технологий Правительства России.

На пост заместителя министра связи Заренин, выпускник Московского физико-технический института, был назначен в мае 2021 г. распоряжением Правительства России № 1201-р.

Секрет Полишинеля

Важно отметить, что в своем сообщении Максут Шадаев не стал уточнять, в каких именно войсках будет служит Андрей Заренин. Эту информацию 3 апреля 2026 г. раскрыл нынешний губернатор Курской области Александр Хинштейн. Обратим внимание на тот факт, что сделал он это в своем официальном Telegram-канале, несмотря на то, что к началу апреля 2026 г. этот мессенджер был почти полностью замедлен в России и не открывался без специальных технических средств.

Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна Пост Александра Хинштейна

«Замминистра цифрового развития России Андрей Заренин заключил сегодня контракт о прохождении службы в бригаде «БАРС-Курск». Он возглавит направление БПЛА и противодействия беспилотным системам противника, а также будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне СВО», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Стать добровольцем – его личное решение», – заявил Хинштейн.

Почему именно «БАРС-Курск»

По словам Александра Хинштейна, Заренин довольно тесно связан с бригадой «БАРС-Курск», которой помогает на протяжении более 12 месяцев. «Для нашей бригады Андрей – человек не посторонний. Более года он принимает самое активное участие в технологическом развитии «БАРС-Курск»: занимался апробацией инновационных решений и современного военного оборудования на курской земле», – сообщил Хинштейн в своем официальном Telegram-канале.

Глава Курской области добавил также, что именно благодаря Заренину в бригаде появились «многие опытные перспективные разработки», не уточнив, какие именно. Также Хинштейн акцентировал внимание на том, что Заренин регулярно оказывал бригаде «БАРС-Курск» «серьезную гуманитарную помощь». В чем она заключалась, Хинштейн не рассказал.

Заслуги Заренина «в тылу»

Хинштейн отметил, что, по его подсчетам, Заренин – это «первый действующий федеральный замминистра, сменивший кабинет на камуфляж и казарму». В своем сообщении сотрудникам Минцифры Максут Шадаев перечислил несколько результатов деятельности Заренина, пока тот, согласно терминологии Хинштейна, находился в «кабинете».

Telegram-канал губернатора Курской области Александра Хинштейна Андрей Заренин пока не прокомментировал свой уход на СВО

Шадаев заявил, что Андрей Заренин «поднял с нуля департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику», и что именно благодаря ему начали развиваться проекты по разработке российски базовых станций для сотовых сетей.

При нем в России было налажено и производство этих станций – например, он участвовал в запуске производства 4G-станций в подмосковной Дубне. Часть российских базовых станций в настоящее время числятся в реестре отечественной электроники Минпромторга.

Как пишет «Коммерсант», находясь на посту замглавы Минцифры, Андрей Заренин занимался развитием направления российской радиоэлектронной продукции, импортозамещением в этой сфере, а также повышением спроса на российскую электронику. В числе прочего Заренин курировал создание дорожной карты развития направления «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 г.