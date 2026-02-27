В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны данные от спутников

БПЛА в России смогут ориентироваться в пространстве без использования спутниковых сигналов. Для них создана новая полностью автономная система навигации, которой не нужны даже предзагруженные карты местности. Она работает за счет оптимизированных алгоритмов и не требует мощных вычислителей, что снижает ее себестоимость и делает доступной для массового применения.



Навигация без спутника

На основе доступных вычислительных платформ в России разработали комплекс для навигации беспилотных авиационных систем (БАС) в условиях полного отсутствия спутниковых данных, пишут «Известия».

Модульная альтернативная навигационная система (МАНС) рассчитана на легкие беспилотники и пригодна для массового применения. Вероятность срыва навигации составляет порядка 0,2%–0,3%, по словам ведущего разработчика проекта Сергея Перекатова.

На данный момент разработка уже интегрируется в пилотные партии БПЛА. Итоговые приемочные испытания должны завершиться в I квартале 2026 г. Создатели планируют вывести решение также на зарубежные рынки — в страны Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Принцип работы

В отсутствие спутникового сигнала МАНС сопоставляет изображения с бортовых камер и спутниковые данные, ориентация полета рассчитывается на основе информации механического гироскопа, разработанного инженерами проекта, рассказал Перекатов.

diana.grytsku на Freepik Новая недорогая российская система навигации для легких БПЛА работает без спутников или внешних маяков и ретрансляторов

Для навигации не нужны внешние маяки или ретрансляторы, размещенные вдоль маршрута. Это, как сказал директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых, отличает МАНС от ряда существующих решений.

Не требуются даже предзагруженные карты местности, система может работать и без них. Комплекс определяет перемещение аппарата на основе данных датчиков и последовательного анализа изображений. Но при использовании спутниковых карт точность навигации будет выше.

МАНС основана на алгоритмах с высокой степенью оптимизации и позволяет использовать недорогие одноплатные компьютеры на ARM-архитектуре, не требует мощных вычислителей или увеличения емкости аккумуляторов, снижая стоимость и энергопотребление, не уменьшая время полета. Именно это делает ее доступной для массовых БПЛА.

Полная автономность

Комплекс функционирует исключительно за счет бортового оборудования аппарата и решает задачу полностью автономной навигации беспилотных воздушных судов, сказал Молодых. Навигационные технологии, не зависящие от спутниковой связи, необходимы для решения широкого круга прикладных задач, отметил генеральный директор компании «Русдронопорт», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ряшин.

Для поисково-спасательных операций и работы экстренных служб, например, заранее развернуть навигационную инфраструктуру невозможно. Способность работать без загруженных карт местности актуальна для использования в новых или труднодоступных районах.

«На данный момент отсутствуют не только коммерческие аналоги с сопоставимыми характеристиками, но и запатентованные решения подобного типа», — пояснил Молодых.

В городах тоже востребованы автономные транспортные системы навигации. Как выяснил CNews в январе 2026 г., «Мосгортранс» планирует получить для столицы систему точного позиционирования транспортных средств, альтернативную GPS и ГЛОНАСС, которые активно «глушат» в рамках мер безопасности. Ведомство выделило на разработку и установку собственного программно-технического комплекса 1,385 млрд руб. В нем будут задействованы 85 тыс. стационарных устройств позиционирования на территории Москвы. Они будут взаимодействовать с бортовым оборудованием транспортных средств для отслеживания их местоположения с помощью Bluetooth.