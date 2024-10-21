В Китае поступил в продажу первый в мире двуногий модульный робот в точности похожий на шагоход из «Звездных войн». Видео

Китайская компания LimX Dynamics представила первого в мире модульного двуногого робота. Конечности шагающего робота можно модифицировать для разных режимов передвижения: от имитации человеческой походки до передвижения на колесах. Робот уже имеет базовую программу поддержки устойчивости и способен удерживать баланс, если его толкают и бьют. Tron 1 может управляться дистанционно с помощью пульта управления.

Старт продаж

Китайская компания LimX Dynamics презентовала первого в мире модульного двуногого робота Tron 1. Об этом в середине октября 2024 г. сообщило издание New Atlas. Это коммерческая версия двуногого робота P1 Biped.

Робот достаточно прочный, поэтому его можно использовать в качестве платформы для исследований в области управления движением гуманоидных роботов и воплощенного интеллекта. Для различных исследовательских целей робот Tron 1 поставляется с тремя сменными ногами для различных типов локомоции.

Одна из них, простая point-Foot, имеет форму округлого прорезиненного наконечника. Стопа обеспечивает самую быструю работу робота и использовалась P1 для прогулок по лесу. Есть также более похожая на ступню подошва sole, которая лучше имитирует походку человека. Есть wheeled foot-end, где стопа выдает, как колесная часть, которая позволяет роботу Tron 1 передвигаться по ровной местности на моторизованных колесах, но при этом преодолевать препятствия, блокируя колеса и используя их как ноги.

Limxdynamics В Китае поступил в продажу первый в мире мультимодальный двуногий робот

Система автоматического распознавания оборудования Tron 1 определяет, какая ножная часть установлена в данный момент, и переключается на соответствующее программное обеспечение (ПО) для управления движением. Пользователи управляют роботом в режиме реального времени с помощью беспроводного пульта, входящего в комплект, или используют язык программирования Python для автономной работы.

Tron 1 выполнен в алюминиево-пластиковом корпусе, весит менее 20 кг и работает на процессоре Intel 12-го поколения. Литий-ионная батарея обеспечивает до двух часов автономной работы. Благодаря наличию портов расширения, робота можно оснастить дополнительным оборудованием - камерами, лидарами и манипуляторами. Цена робота начинается от $15 тыс.

Робот поддерживает использование языка Python и предлагает развертывание Sim2Real в один клик, что, по словам создателей, облегчает проверку алгоритмов на реальном роботе. Sim2Real - это способ создания искусственного интеллекта (ИИ), при котором модель машинного обучения (ML) обучается тому, что нужно делать в виртуальной среде или симуляции, а затем применяет эти знания в реальном мире. Кроме того, TRON 1 поставляется с руководствами по разработке и примерами кода, а также совместим с популярными платформами моделирования, такими как Isaac, Mujoco и Gazebo.

Видимо китайские разработчики вдохновлялись роботами из киновселенной «Звездные войны», ведь основным предназначением вездеходного разведывательного транспорта AT-ST была разведка и патрулирование. Вооружение этих шагоходов состояло из установленных в нижней части кабины средних бластерных пушек. Таким образом машина была превосходным средством борьбы с пехотой, но была уязвима для переносных ракетных установок.

Поддержка от властей

Летом этого года стало известно о том, что Пекин запустил государственный фонд с бюджетом $1,4 млрд для стимулирования разработок в сфере робототехники. Речь идет, в частности, о создании человекоподобных роботов с автономным питанием, которые, как ожидается, смогут заменить людей при выполнении определенных задач на предприятиях.

По сообщению Муниципального бюро экономики и информационных технологий Пекина, фонд будет использоваться для инкубации новейших технологий, развития перспективных коммерческих проектов, а также финансирования сделок по слияниям и поглощениям местных компаний. Китайские власти также намерены использовать фонд для предоставления субсидий, с целью формирования цепочки поставок компонентов и оборудования в сфере робототехники на территории межгосударственного объединения Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС).

Фонд является частью более широких усилий Китая по превращению Пекина в международный промышленный центр робототехники. В соответствии с поставленными задачами, к 2025 г. в КНР должны действовать около 500 роботов на каждые 10 тыс. работников.

По информации Reuters, о планах создать фонд промышленности человекоподобных роботов объявил Шанхай. Как и в случае с пекинским фондом, бюджет этой структуры составит $1,4 млрд. Наступление Китая на развивающийся рынок человекоподобных роботов основано на той же модели, которая помогла стране выйти в мировые лидеры по производству электромобилей.

По мнению экспертов рынка, поможет в этом КНР государственная поддержка, жесткая ценовая конкуренция среди большого количества новых участников и развитая цепочка поставок. Как рассказал аналитик китайского исследовательского института LeadLeo Арьен Рао (Arjen Rao), китайская индустрия человекоподобных роботов демонстрирует явные преимущества в плане интеграции цепочек поставок и в возможностях массового производства таких машин. Ведь год назад производство промышленных роботов в Китае достигло 430 тыс. установок. Об этом говорится в материалах Министерства промышленности и информатизации страны, обнародованных в конце августа 2024 г. При этом на Китай приходится половина мирового рынка индустриальных роботизированных комплексов.