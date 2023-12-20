В Россию возвращаются офисы банков. Банковская цифровизация на грани провала. Опрос

Банки вернулись к развитию своих сетей, которые они на протяжении нескольких лет активно «оптимизировали». Открываются все новые офисы, притом гигантскими темпами, а причина провала цифровизации банков – в современных российских реалиях, когда Google, Apple и Huawei отлучают россиян от фирменных банковских приложений.

Здесь будет банк

Российские банки принялись с большой скоростью открывать новые отделения по всей стране, пишет «Коммерсант», хотя до этого на протяжении нескольких лет они стремились максимально быстро оптимизировать свои сети. Для примера, как сообщал CNews, только лишь в период с января по май 2023 г. в России стало на 200 представительств банка меньше, и это только тех, над входами в которые располагался логотип Сбербанка.

Спустя всего-навсего полгода ситуация поменялась кардинально. Банки России, оперативно развернувшись на 180 градусов, за один только ноябрь 2023 г. общими усилиями открыли 318 новых офисов по всей стране. Теперь их общее количество превышает 24,2 тыс. и это наибольшее значение с февраля 2022 г., когда Россия окунулась в современные реалии.

Издание ссылается на статистику российского Центробанка. Открытые в ноябре 2023 г. почти 320 новых представительств банков – это именно дополнительные офисы, которые, впрочем, отличаются от центральных лишь квадратными метрами – в них тоже можно получить все основные услуги банка, в том числе открыть или закрыть счет, воспользоваться банкоматом, получить ранее заказанную банковскую карту и пр. Статистика, приведенная изданием, не учитывает филиалы, представительства и передвижные пункты кассовых операций.

Фото: Сбербанк Офлайн-эра в российском банкинге возвращается

Причина происходящего в том, что приложения банков, а также после 24 февраля 2022 г. регулярно удаляют их фирменных магазинов Apple и Google, что усложняет пользователям доступ к банковским сервисам.

Когда флагман не помогает

Что немаловажно, Сбербанк, являющийся крупнейшим в России банком (на него, по его собственной статистике, приходится более трети активов всего российского банковского сектора), в инициативе по наращиванию количества отделений банков не участвует. Он продолжает планомерно уничтожать свою сеть офисов – в ноябре 2023 г. Сбербанк лишил россиян еще 51 своего отделения.

Всего в России насчитывается около 11,7 тыс. офисов Сбербанк, то есть это почти половина всех действующих отделений банков по стране. Причина, по которой Сбербанк не поддержал идею своих конкурентов, неизвестна. Редакция CNews обратилась к представителям банка с этим вопросом и ожидает ответа.

Согласно статистике ЦБ, основной прирост количества отделений обеспечила небольшая группа банков. Особенно преуспели в этом Промсвязьбанк, Совкомбанк и «Альфа-банк», притом последний продолжил плодить офисы и в декабре 2023 г.

На современные карты можно не смотреть

Еще один немаловажный фактор – прирост числа отделений банков (кроме Сбербанка) в ноябре 2023 г. оказался почти не связан с новыми российскими регионами. Другими словами, почти все новые отделения, точнее, 302 из 318 шт., расположены в пределах границ России, актуальных на 29 сентября 2022 г.

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области, вошедшие в состав России 30 сентября 2022 г., тоже получили новые офисы российских банков, но всего лишь 16. Причина почти полного отсутствия интереса банков к новым территориям не установлена, но зато известно, какие регионы России привлекают их намного сильнее.

Первое место здесь безоговорочно удерживает Сибирский федеральный округ – за отчетный период банки открыли на его территории 82 новых офиса. Второе место – у Приволжского ФО (55 шт.), на третьем – Дальневосточный (49 шт).

Офис в обмен на приложение

Банки планомерно «оптимизировали» свои сети на протяжении всех последних 10 лет, то есть с 2014 г. Только за первые три года офисов стало меньше на 23,3%, позже темпы закрытия немного снизились.

Для банков как для бизнеса закрытие офисов выгодно в финансовом плане – не нужно платить за аренду или выкуп помещения, вкладываться в ремонт и нанимать персонал. Получается, что сейчас они сознательно идут на увеличение своих расходов, однако у этого есть вполне объективная причина.

Замена традиционному офису банка в России – это мобильное приложение в совокупности с колл-центром. «Тинькофф», к примеру, с самого начала отказался от обычных отделений в пользу «цифры».

Другие банки тоже все активнее делали ставку на свои фирменные приложения, но, по словам опрошенных изданием экспертов, с 2022 г. все изменилось. У многих пользователей стали возникать трудности с доступом к приложениям российских банков, поскольку владельцы мобильных платформ iOS (Apple) и Android (Google) удаляют их из своих магазинов. Пример с них весной 2022 г. взяла и китайская Huawei.

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Не все клиенты банков готовы пользоваться веб-версиями приложений, работающих в браузере, хотя для iOS это единственная альтернатива традиционным утилитам. В Android все проще – приложение можно скачать с официального сайта банка но, вероятно, тоже не все готовы тратить на это свое время.

Собеседники издания отмечают, что банки с 2014 г. очень хотели как можно быстрее перевести своих клиентов из отделений в приложения. «Сейчас же тренд обратный. Банки не делают уже ставку на мобильные приложения из-за сложностей в их использовании», – добавили они.

Деньги по-прежнему виртуальные

Новый банковский тренд пока совершенно не затрагивает банкоматы. Их количество как сокращалось, так и продолжает сокращаться, но на лицо явное и радикальное снижение темпов.

Для сравнения, статистика ЦБ гласит, что 1 января 2022 г. в России насчитывалось более 190,4 тыс. банкоматов, а к 1 января 2023 г. осталось лишь 179,7 тыс. То есть за год банки отключили около 11 тыс. машин, выдающих им наличные деньги.

В течение следующих трех месяцев банки кромсали свои сети банкоматов наотмашь – к 1 апреля 2023 г. их стало меньше на 29 тыс. – 150,8 тыс. Однако к 1 июля 2023 г. их количество сократилось всего на 1 тыс., а к 1 октября 2023 г. – на 500 шт. Статистику за IV квартал 2023 г. Центробанк на момент выхода материала не публиковал.



