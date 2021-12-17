ИТ-компании завалят новыми налогами за работу в России

Российские сенаторы выдвинули идею по взиманию дополнительных налогов с иностранных компаний за тот факт, что они работают на территории России. Такую практику в 2019 г. ввела Франция, где крупные ИТ-компании были вынуждены платить дополнительные 3% налогов. Однако в ответ страна получила очень крупные экономические ограничения, нивелировавшие все доходы с нового налога.

Налогов много не бывает

В России могут появиться новые налоги для иностранных интернет-компаний. Как пишет ТАСС, если изменения будут приняты, то такие компании будут вынуждены пополнять казну только лишь за сам факт своей работы в России.

Такую идею вынесли на обсуждение российские сенаторы. Ее озвучил председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействую со СМИ Алексей Пушков. Он добавил также, что в проработке новых норм должны участвовать МИД, Минфин, Роскомнадзор совместно с ФНС.

Нововведения коснутся всех иностранных интернет-компаний, ведущих свою деятельность на территории России. В их число входят Google, Facebook и другие.

Для компаний возможные изменения в законодательстве означает снижение доходов в России

«Мы обсудили этот вопрос на заседании нашей комиссии и приступили к подготовке предложений, касающихся будущего национального законодательства в области налогообложения глобальных интернет-компаний. В настоящее время по линии ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – прим. CNews) ведется разработка международной конвенции, однако работа над ней еще не завершена. В этих условиях мы исходим из того, что самая разумная позиция – начать разработку национального законодательства, не дожидаясь конвенции», – сказал Пушков.

Что предлагают сенаторы

Алексей Пушков заявил, то действующее в России законодательство следует изменить таким образом, чтобы в нем появилось четкое определение налогообложения интернет-компаний. «Интернет-платформы не фигурируют у нас сейчас как отдельный объект налогообложения. Когда они откроют в России свои представительства в рамках закона о "приземлении", возникнет вопрос: как их официальное присутствие на территории России, которого сейчас нет, будет соотноситься с нашим налоговым режимом. Мы сейчас продумываем, как установить эту взаимосвязь», – отметил он.

Под законом «о приземлении» подразумевается новое требование к иностранным интернет-компаниям об обязательном открытии представительства в России и выполнении целого ряда других условий. CNews писал, что документ молниеносно пролетел через все три чтения в Госдуме и всего за пару месяцев с момента начала рассмотрения получил подпись Президента России Владимира Путина. Нарушение данного закона сулит компаниям многочисленные санкции, в том числе и финансовые.

Идея Пушкова

Заявляя о проработке идеи новых налогов для иностранных компаний, Пушков высказал и собственное предложение. По данным ТАСС, сенатор выступает за введение на всей территории России так называемой «прогрессивной ставки» налога, которая напрямую зависит от прибыли интернет-компании в России.

С его слов, России попросту необходима собственная система подсчета доходов иностранных компаний, поскольку в настоящее время они сами решают, какие данные о прибыли предоставлять. Такая система, считает Пушков, «даст возможность определять их (интернет-компаний – прим. CNews) реальную налогооблагаемую базу». «Более 90% доходов этих компаний в России – доходы от рекламы, мы вполне в силах просчитать ту рекламу, которую наши рекламодатели направляют на те или иные интернет-платформы», – заявил сенатор.

По европейской системе

Заявляя о необходимости скорейшего введения новых налогов для иностранных интернет-компаний, Пушков привел в пример целый ряд стран, которые поступили точно так же. В их числе была и Франция, в которой такие налоги появились еще в самом начале 2019 г.

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Под новые требования делиться с французским государством деньгами попали все компании, как местные, так и транснациональные, работающие в ИТ-сфере и имеющие годовой оборот свыше 750 млн евро в мире в мире и 25 млн евро конкретно во Франции. Такие компании обязаны выплачивать дополнительный 3-процентный налог.

Под действие требований попали Apple, Facebook, Google и целый ряд других ИТ-гигантов. В конце 2019 г. на взимание налога был наложен временный мораторий, так как было принято решение разработать международную конвенцию по данному вопросу, о чем и говорил сенатор Пушков.

Спустя еще год дело с мертвой точки не сдвинулось, и Франция потребовала от крупных ИТ-компаний, в особенности американских, немедленно выплатить ей все налоговые задолженности. В ответ США предупредили, что если налоги будут уплачены, то Франция тут же получит в ответ разнообразные экономические трудности. Упоминалась даже 100-процентная пошлина на ввоз в США французских сыров и вин, а также 25-процентные комиссии на импорт французской косметики и женских аксессуаров. Суммарно новые торговые ограничения могли коснуться продукции в размере $1,3 млрд, что почти в три раза больше ежегодных поступлений в казну от уплаты нового налога (около 500 млн евро).

Иностранные компании обязаны платить

В обозримом будущем зарубежных интернет-компаний может ждать целая серия новых поборов в России. В дополнение к налогу, о котором говорил Пушков, власти рассматривают внедрение наднационального налога для иностранных компаний, так называемого «цифрового налога». Его внедрение, как сообщал CNews, обсуждается как минимум с февраля 2021 г. В частности, ведение новых требований рассматривалось на совещании представителей отечественной ИТ-сферы с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. «Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы», – заявил изданию неназваный участник совещания с вице-премьером.

В сентябре 2021 г. CNews писал, что эта идея получила существенное развитие. Также были подсчитаны приблизительные размеры доходов казны в случае внедрения «цифрового налога». Эта мера может приносить стране десятки миллиардов рублей каждый год.