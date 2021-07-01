Сбербанк создал социальную сеть. Она уже работает

Сбербанк разработал соцсеть «Инсайдер» для поиска работы, партнеров, сотрудников и деловых связей. Проект существует в виде приложения для Android и iOS и повторяет возможности аналогичных сайтов, включая «Вштате» Павла Дурова и запрещенную в России сеть LinkedIn.

Соцсеть для профессионалов

Сбербанк запустил в России сеть деловых контактов, получившую название «Инсайдер». Как сообщили CNews представители банка, сервис разрабатывался для поиска деловых связей, работы или кандидата на открытую вакансию. Также он позволяет найти подрядчика или партнера для развития проектов.

Представители Сбербанка утверждают, что «Инсайдер» – это первый проект подобного рода в России. Между тем, Павел Дуров еще 13 лет назад, в конце июня 2008 г., запустил социальную сеть «Вштате». Она тоже была ориентирована на поиск деловых контактов.

"Инсайдер" Сбербанка нацелен на профессиональную аудиторию

Кроме того, в России до ноября 2016 г. была доступна американская соцсеть для профессионалов LinkedIn. Проект существует с 2002 г. и в настоящее время принадлежит Microsoft. Сейчас LinkedIn запрещена в России, а доступ к ней заблокирован.

Что умеет «Инсайдер»

Разработчики сервиса «Инсайдер» утверждают, что он помогает находить не только коллег, работодателей и подрядчиков, но также «специалистов по личностному росту, например, ментора и наставников». «Запуском продукта “Инсайдер” мы хотим выйти за рамки обычных процессов взаимодействия соискателя и работодателя, где закрытая база резюме с одной стороны и вакансии с другой. Мы хотим отразить все потребности возможных деловых взаимоотношений, которые гораздо шире модели постоянного найма. При создании сервиса мы ориентировались на формирование дополнительной ценности для нашей важной части аудитории – владельцев профилей и резюме в “Работа.ру”, которых на сегодняшний день более 19 млн», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Так выглядит профиль в "Инсайдере"

«Инсайдер» позволяет пользователям создавать свои профили и делать их доступными другим посетителям сети. Этот же профиль может использоваться в качестве виртуальной визитной карточки.

Готовая к отправке визитка

Такую визитку можно отправлять через мессенджеры и социальные сети. По умолчанию поддерживаются американские Facebook и Instagram, а также российская «Вконтакте». Как и «Вштате», она тоже была создана Павлом Дуровым. Представители Сбербанка утверждают, что все коммуникации остаются в пределах сервиса. «Пользователи “Инсайдера” защищены от спама, личные данные надежно зашифрованы», – добавили они.

Аналог новостной ленты в "Инсайдере"

В «Инсайдере», как и в других соцсетях, есть лента новостей. В ней вместо постов из бесчисленных пабликов будут высвечиваться инсайды других пользователей. В основе ленты лежат алгоритмы, подбирающие инсайды на основе целей, должности интересов, указанных пользователем при заполнении профиля.

Доступность сервиса

В отличие от конкурирующих проектов, «Инсайдер» на момент публикации материала не имел веб-версии. Главная страница проекта содержала лишь ссылки для скачивания мобильных приложений.

Веб-версии у "Инсайдера" пока что нет

«Инсайдер» существует в версии для Android и iOS. Примечательно, что в Google Play приложение было выгружено 30 июня 2021 г. под версией 1.3, тогда как в App Store оно доступно с 2 марта 2021 г. Последний апдейт для iOS вышел 27 июня 2021 г. и получил индекс 1.2.

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На момент публикации материала «Инсайдер» в версии для Android был скачан около 1000 раз. В Google Play приложение имеет оценку 4 балла из 5 возможных на основе семи отзывов. В App Store оно получило максимальное количество баллов на основе восьми отзывов.

Зарегистрироваться в приложении можно путем привязки своего профиля из соцсети «Вконтакте» или с сайта «Работа.ру». Редакции CNews не удалось провести регистрацию через «Вконтакте» - приложение постоянно перенаправляло на страницу авторизации.

Сайт соцсети "Вштате" по-прежнему доступен, хотя сам проект не развивается

Также есть возможность стать участником сообщества по номеру телефона. Этот способ оказался рабочим и более простым.

Число пользователей

Представители Сбербанка рассказали CNews, что в сервисе «Инсайдер» зарегистрированы «тысячи» пользователей. Точное их количество они не указали.

По их заявлениям, среди участников сообщества есть сотрудники сервиса по изучению иностранных языков Skyeng, холдинга Mail.ru Group, ИТ-гиганта «Яндекс», сайта Biglion, оператора связи МТС и др.