МВД не дали купить партию российских СХД на 300 миллионов

Закупка СХД для МВД на 310,1 млн руб. приостановлена по жалобе в ФАС. Министерство в описании технических требований к СХД указало требования, которые соответствуют характеристикам «железа» только одного производителя — Yadro. Жалобу в антимонопольный орган направила убыточная компания из Екатеринбурга с мизерной выручкой.

Закупка МВД приостановлена по жалобе

Определение поставщика системы хранения данных (СХД) для Федерального центра обработки данных (ФЦОД ) МВД «Нагорная» за 310,1 млн руб. приостановлено по жалобе в ФАС. Заказчик в техническом задании не указал имени какого-либо вендора, однако изложил требования к оборудованию, которые, с точки зрения жалобщика, соответствуют только «железу» конкретного производителя — Yadro (ООО «КНС групп»).

На заседании комиссии управления ФАС по контролю в сфере закупок представители заказчика не представили документы и сведения, свидетельствующие о наличии на рынке товаров СХД иного производителя, отличного от указанного заявителем в составе жалобы, говорится в решении ФАС. Также комиссия отмечает, что аукционная документация не содержит обоснования, которые подтверждают объективную потребность заказчика в товарах конкретного производителя с указанными в документации характеристиками. В то же время документы и сведения, которые могли бы обосновать такую потребность, МВД не представлены, следует из решения антимонопольного органа.



На основании вышеизложенного ФАС признала жалобу на действия МВД обоснованной из-за нарушения ведомством п. 1 ч. 1 ст. 33 закона о контрактной системе (44-ФЗ). Комиссия предписала заказчику отменить протокол подведения итогов и привести документацию об аукционе в соответствие с требованиями закона.

МВД в техзадании тендера прописало требования к конкретному оборудованию компании Yadro

На момент публикации материала представители МВД на вопрос CNews собирается ли ведомство обжаловать решение ФАС, и по какой причине министерство указало характеристики конкретного производителя, ответить не смогли.

На вопрос CNews, согласны ли в Yadro с выводами ФАС, представители компании прямого ответа не дали. «Yadro является разработчиком и производителем оборудования, — сообщили они. — Наша модель продаж основывается на двухуровневой дистрибуции, предполагающей поставки оборудования через авторизованный партнерский канал. Мы в первую очередь сфокусированы на разработке передовой отечественной вычислительной техники, удовлетворяющей функциональным потребностям самых требовательных корпоративных потребителей».

Подробности тендера



Вышеупомянутый тендер был размещен на сайте госзакупок 28 мая 2021 г. в формате электронного аукциона, заявки принимались до 15 июня 2021 г. Извещения об отмене закупочных протоколов были опубликованы заказчиком 29 июня 2021 г. Провести торги заказчик не успел.

Согласно протоколу тендерной комиссии, заявки на участие подали дочернее предприятие концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») — «Национальные технологии», «дочка» «Т1» (ранее «Техносерв») — «ТС интеграция», а также «Мегафон». Все участники были допущены. Отметим, что компания «АРП сервис», подавшая жалобу, в конкурсе не участвовала.

Загадочный убыточный жалобщик

Жалоба в ФАС была подана компанией «АРП сервис», которая сама в тендере МВД участия не принимала. Согласно данным «Контур.фокус», ООО «АРП сервис» было зарегистрировано 3 августа 2012 г. в Екатеринбурге. Выручка компании на конец 2020 г. составила 26 тыс. руб., чистый убыток — 4 тыс. руб. Ее основной официальный вид деятельности: оптовой торговлей прочими видами машин и промышленным оборудованием.

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В базе «Контур.фокуса» информации о госконтрактах «КНС групп» не имеется. Сайт компании находится в разработке.

Гендиректором и учредителем, согласно ЕГРЮЛ заявлен Бондо Пайчадзе, который с сентября 2008 г. по декабрь 2020 г. был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) с основным видом деятельности в виде «деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем».

Какие требования МВД прописало в техзадании

Согласно техзаданию к закупке, МВД требуется две СХД. Средняя цена одной системы — 155,07 млн руб. В технических требованиях к товару министерство указало поддержку совместной работы разных типов дисков (механических NL-SAS и твердотельных с поддержкой протокола NVMe) модулем расширения высокой плотности. Данные требования реализованы исключительно в СХД Yadro Tatlin Unified, говорится в жалобе «АРП сервис».

Министерством также указана возможность подключения дисковых полок высокой плотности по шине PCIe 3.0, что является уникальным решением, реализованным исключительно в Yadro Tatlin Unified, также указывает «АРП сервис». Как и реализация подключения модуля расширения с механическими накопителями NL-SAS к модулю расширения с твердотельными накопителями с поддержкой по протоколу NVMe с использованием протокола SAS.

При этом требования относительно единиц высоты устройства, монтируемого в стойку, достигаются исключительно путем соответствия вышеуказанным данным, и возможно только в случае поставки СХД Yadro Tatlin Unified, говорится в жалобе.