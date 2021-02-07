Мировой рынок хранилищ данных нового поколения вырастет до $56,7 млрд

В январе нынешнего года аналитическая компания Meticulous Research представила тематический отчет, посвященный перспективам развития мирового рынка систем хранения данных следующего поколения (Next-generation Data Storage). Согласно документу, охватывающему такие типы СХД как DAS, NAS, SAN, общий объем сегмента к 2027 г. достигнет $56,7 млрд при среднегодовом темпе роста 10,1%.

Пандемия ненадолго притормозила рынок

Исследование охватывает период с 2020 по 2027 гг., при этом, согласно оценкам, в 2020-2021 гг. выручка на рынке СХД следующего поколения будет ниже среднегодовых значений из-за общего влияния пандемии на мировую экономику, но затем рост существенно ускорится. Как отмечают аналитики, на развитие упомянутого сегмента ощутимо влияют такие факторы, как взрывной рост цифровых данных, вызванный стремительным увеличением популярности интернета вещей, повсеместное распространение портативной пользовательской электроники (смартфонов, планшетов, ноутбуков), продолжающееся проникновение облачных технологий во все сферы бизнеса и повседневной деятельности и т.д. Кроме того, на глобальный рост объемов данных влияют успехи в развитии и распространении технологий искусственного интеллекта (ИИ).

В таких обстоятельствах аналитики говорят о переходе на следующий этап в концепции СХД, где жизненно важную роль играет возможность хранения огромных объемов разнородных данных, получаемых от приложений, веб-сайтов, голосовых и текстовых мессенджеров, служб электронной почты и т.д. К тому же распространение облачных вычислений побуждает предприятия к модернизации технологий хранения данных, для того, чтобы сделать свои бизнес-процессы более эффективными и экономичными. Ожидается, что такие факторы, как растущая потребность в аналитике данных и высокий спрос на твердотельные накопители (SSD), создадут возможности наращивания потенциала для ключевых участников рассматриваемого рынка.

Распространение облачных вычислений приводит к модернизации технологий хранения данных для того, чтобы сделать бизнес-процессы компаний более эффективными и экономичными

Спрос на аналитику и SSD

В отчете отмечают, что качественная и всесторонняя аналитика нужна уже не только крупным компаниям, но и небольшим и средним организациям из таких областей, как здравоохранение, производство товаров и розничная торговля. Более того из-за повсеместной цифровизации и развития онлайн-торговли малые и средние предприятия для решения своих деловых задач все чаще используют твердотельные накопители из-за их высокой производительности, энергоэффективности и надежности. В итоге именно сегмент SSD будет расти самыми высокими темпами, обгоняя по динамике магнитные диски и ленточные накопители.

Основываясь на архитектуре, рынок хранилищ данных следующего поколения был сегментирован на файловые, объектные и блочные хранилища. Ожидается, что сегмент блочного хранилища будет расти более высокими темпами CAGR в течение прогнозируемого периода. Блочное хранилище в основном используется крупными предприятиями для хранения огромных объемов конфиденциальных данных. С другой стороны, сегмент файловых и объектных хранилищ будет обеспечивать большую долю доходов на рынке хранилищ данных следующего поколения.

В 2020 г. Северная Америка занимала наибольшую долю на мировом рынке хранилищ данных следующего поколения, за ней следовала Европа. Однако ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый высокий среднегодовой темп роста в период 2020-2027 гг., что можно объяснить большим количеством государственных цифровых инициатив, растущим количеством пользователей смартфонов и спросом со стороны малого и среднего бизнеса на новейшие цифровые сервисы.

«Ценность SSD была очевидна всегда, особенно для небольших ЦОДов, смешанной ИТ-среды с протоколами SAN и NAS, а также сервисов, для работы которых требуется высокая производительность с минимальными задержками. По мере того, как SSD становились более доступными для различных участников рынка, все больше заказчиков стали рассматривать их как идеальный вариант для работы своих корпоративных приложений. Ведь именно высокопроизводительные SSD могли справиться с их высокой рабочей нагрузкой и помочь избежать всплеска задержек в работе. Мы в NetApp видим большой спрос на высокопроизводительные SSD на рынке, в том числе и в России, которая по уровню проникновения all-flash даже опережает ряд крупных европейских стран», — сказала Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ.

