МТС, «Мегафон» и «Билайн» протестуют против идеи властей вмешаться в тарифы на связь

Новое регулирование цен

«Большая тройка» российских операторов сотовой связи возмущена попытками Минцифры ввести косвенное госрегулирование цен на пропуск межоператорского голосового трафика при осуществлении абонентских звонков клиентам других сетей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на копию письма представителей МТС, «Мегафона» и «Билайна» на имя Дмитрия Чернышенко, заместителя председателя Правительства России.

Речь о поправках в постановление Правительства № 627 от 19 октября 2005 г. о госрегулировании цен на тарифы для операторов фиксированной связи с существенным положением в сетях (например, владеющих не менее 25% номерной емкости в регионе – то есть, МГТС, «Ростелеком»), подготовленных Минцифры и размещенных на портале проектов правовых актов regulation.gov.ru.

В документе ведомство предлагает распространить госрегулирование цен на голосовой трафик оператора универсальной связи при его взаимодействии с другими операторами сотовой связи. То есть, универсальный оператор сможет требовать компенсацию, если межоператорские тарифы сотовых сетей превысят регулируемые расценки для универсального оператора. Регулирование цен может затронуть как присоединение операторов к сети универсального оператора, так и взаимный пропуск трафика в сотовых сетях при звонках абонентов разных сетей друг другу.

В письме Дмитрию Чернышенко операторы жалуются на то, что в случае принятия поправок компаниям придется столкнуться с «неоправданным регулированием цен», поскольку при взаимодействии с универсальным оператором им придется работать по тарифам, установленным государством для этого оператора.

Универсальный «камень преткновения»

В России универсальный статус есть только у «Ростелекома». В частности, как писал CNews, в список его услуг с прошлого года добавилась сотовая связь в населенных пунктах с числом жителей 100-500 человек, ранее неохваченных мобильной связью.

«Большая тройка» недовольна идеей Минцифры по госрегулированию межсетевых тарифов

В России в настоящее время существует специальный фонд — так называемый «резерв универсального обслуживания», из которого финансируется оказание универсальных услуг связи. Операторы связи обязаны отчислять в этот фонд ежегодно 1,2% выручки от услуг связи.

Авторы письма в адрес Дмитрия Чернышенко полагают, что проект Минцифры «накладывает двойное финансовое обременение на операторов связи», и противоречит законам «О связи» и «О конкуренции». В письме представители «большой тройки» обращаются с просьбой о проведении дополнительного обсуждения поправок.

Реакция рынка

На момент принятия действующих правил в 2005 г. сотовые компании в России были относительно небольшими, заявил РБК Евгений Чечельницкий, советник гендиректора компании «Межрегиональный Транзиттелеком» (МТТ) и автор нынешней системы взаимодействия между операторами.



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В итоге тарифы на услугу вызова для сотовых операторов могут достигать 1,8–1,9 руб. и их стоимость законодательно не регулируется, в то время как для операторов с существенным положением тариф установлен на уровне 0,95 руб.

По словам Чечельницкого, в ряде стран, включая государства Евросоюза, регулированием межоператорских тарифов занимаются власти. В МТТ поддерживают правки Минцифры, называя справедливой цену инициирования вызова и завершения на уровне 0,95 руб.

«По сути, сотовые компании давно превратились в монополистов и пользуются этим статусом», — отметил Чечельницкий. — В 2006 году стоимость на завершение вызова была установлена на уровне 0,95–1,05 руб. и с тех пор не пересматривалась, хотя средние тарифы на услуги снижались. В итоге для абонентов, которые генерируют много трафика, например корпоративных пользователей, выгоднее переключаться в сеть сотовых компаний — 90% абонентов звонит на сети мобильной связи, но другие операторы вынуждены устанавливать стоимость подобного звонка выше межоператорского тарифа, а сотовые компании могут позволить себе более низкие цены».

Представитель «ЭР-телеком холдинга» заявил РБК, что правки имеют отношение как к универсальным услугам связи, так и к иным услугам пропуска трафика. По его словам, любые изменения на сложном рынке межсетевой связи между операторами несут риск непрогнозируемых последствий. В предлагаемом регулировании его смутила величина возмещения, которая, по сути, и косвенное регулирование, и механизм перераспределения прибыли на рынке интерконнекта.

Представитель МТС заявил изданию что предлагаемые правки нуждаются в дополнительной проработке, поскольку в предложенном виде они будут означать регулирование цен по широкому спектру услуг и окажут негативное воздействие на развитие. Еще один неназванный участник рынка заявил изданию, что сотовые операторы в случае потери доходов от услуги инициирования вызова возместят их увеличением цен по другим направлениям.

В июне 2020 г. CNews рассказал о вынесенном Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) предупреждении оператору связи Tele2 (ООО «Т2 мобайл», подконтрольный «Ростелекому») в связи с действиями оператора в мае 2020 г., когда около 11 млн абонентов Tele2, по оценке ведомства, столкнулись с необходимостью платить за связь больше. С 12 мая 2020 г. расценки на услуги Tele2 для таких абонентов выросли, в среднем, на 10%.