Топ-10 стран с самым сильным потенциалом в области ИИ
Сегодня искусственный интеллект способен распознавать лица, управлять автомобилями, улучшать качество работы в Интернете и укреплять бизнес в различных отраслях, неудивительно, что многие страны сосредотачивают свои усилия на внедрении ИИ для реализации программ устойчивого развития. Но и среди них есть 10 государств, которые на общем фоне выделяются своими амбициозными планами.
США
Традиционно Соединенные Штаты считаются законодателем технологической моды в большинстве направлений ИТ-отрасли, искусственный интеллект не исключение. Кроме высокой технологической культуры и наличия мощного научного потенциала, США располагает также и огромными финансовыми ресурсами — за последние несколько лет в область разработок ИИ было направлено не менее $10 млрд только со стороны венчурных инвесторов, не считая государственных вложений. В то же время, будущее ИИ в стране сейчас под вопросом в свете недавних политических событий — скорее всего, крупные инвесторы предпочтут дождаться полной стабилизации. Кроме того, негативную роль может сыграть ужесточение миграционного законодательства, которое ограничивает возможности работы в стране для зарубежных специалистов-исследователей.
КНР
У Китая всегда были достаточно высокие амбиции в области ИИ. Более того, Государственный совет КНР объявил о том, что к 2030 г. страна станет мировым лидером в области искусственного интеллекта с оборотом отрасли на уровне $150 млрд. Цель выглядит вполне достижимой, учитывая, что некоторые аналитики ставят Китай на первое место в области исследований и разработок на основе ИИ. Важную роль в этом процессе играют не только ученые и инженеры, но и само население страны. Практически эксклюзивные данные о поведении 750 млн китайских интернет-пользователей, являются уникальным ресурсом для исследований в области ИИ.
Россия
Ежегодно страна инвестирует миллиарды рублей в развитие ИИ. Причем проекты развиваются как в государственной сфере (главным образом это разработки военного назначения), так и в бизнес-секторе, где практически ни одна крупная компания уже не обходится без тех или иных элементов ИИ.
Великобритания
На европейском континенте Великобритания является явным лидером в области ИИ, развитием которого занимаются здесь свыше 120 компаний. В 2017 г. только частные инвестиции в данную сферу вложили $8,6 млрд. Эта сумма составила почти 38% от всех венчурных инвестиций, осуществленных в Великобритании в том году. Тогда же правительство Великобритании объявило о выделении суммы в эквиваленте $78 млн. на поддержку исследовательских проектов в области робототехники и искусственного интеллекта.
Канада
Правительство Канады вкладывает сотни миллионов долларов в исследования в области ИИ, попутно активно привлекая в страну зарубежных специалистов в данной отрасли. Более того, в стране на официальном уровне идет обсуждение необходимости доведения объема инвестиций в ИИ до уровня Великобритании, что позволит Канаде удерживаться в числе ИИ-лидеров.
ФРГ
Германия обладает высокой научной и производственной культурой. В стране уверены, что ФРГ является мировым лидером в области робототехники, автономных транспортных средств и квантовых вычислений. Эти технологии невозможны без использования ИИ, в развитие которого вкладывают миллиарды евро правительство страны и частные компании.
Франция
Правительство Франции инвестирует свыше 1,5 млрд евро в исследования ИИ до 2022 г. Также значительные суммы выделяются на совместные научные инициативы с немецкими учеными. Не говоря уже о том, что сотни миллионов евро в ИИ инвестируют частные компании и венчурные фонды.
Норвегия
Страна хочет избавиться от ведущей роли нефтедобычи и рыболовства в экономике, сместив акцент в область высоких технологий, в частности ИИ. Для этого развиваются специальные государственные программы и с 2017 г. вкладываются сотни миллионов крон в стимулирование отрасли и создание благоприятных условий для ее развития.
Швеция
Не отстает от Норвегии и Швеция, но эта страна на данном этапе развивает технологии искусственного интеллекта, способные заменить людей на традиционных рабочих местах. Таким образом, планируется решить вопрос нехватки кадров в этой относительно малонаселенной стране. Подобную идею одобряет не только 80% населения Швеции, но даже местные рабочие профсоюзы дают ей «зеленый свет».
Индия
Индия активно и довольно успешно развивает у себя различные сферы ИТ. Искусственный интеллект является темой многих исследований и проектов. Тем не менее, правительство страны, декларирует важность ИИ для ВВП государства, но практически не выделяет денег на данное направление, отдавая, таким образом, инициативу коммерческим компаниям и венчурным фондам.