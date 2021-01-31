Топ-10 стран с самым сильным потенциалом в области ИИ

Сегодня искусственный интеллект способен распознавать лица, управлять автомобилями, улучшать качество работы в Интернете и укреплять бизнес в различных отраслях, неудивительно, что многие страны сосредотачивают свои усилия на внедрении ИИ для реализации программ устойчивого развития. Но и среди них есть 10 государств, которые на общем фоне выделяются своими амбициозными планами.

США

Традиционно Соединенные Штаты считаются законодателем технологической моды в большинстве направлений ИТ-отрасли, искусственный интеллект не исключение. Кроме высокой технологической культуры и наличия мощного научного потенциала, США располагает также и огромными финансовыми ресурсами — за последние несколько лет в область разработок ИИ было направлено не менее $10 млрд только со стороны венчурных инвесторов, не считая государственных вложений. В то же время, будущее ИИ в стране сейчас под вопросом в свете недавних политических событий — скорее всего, крупные инвесторы предпочтут дождаться полной стабилизации. Кроме того, негативную роль может сыграть ужесточение миграционного законодательства, которое ограничивает возможности работы в стране для зарубежных специалистов-исследователей.

КНР

У Китая всегда были достаточно высокие амбиции в области ИИ. Более того, Государственный совет КНР объявил о том, что к 2030 г. страна станет мировым лидером в области искусственного интеллекта с оборотом отрасли на уровне $150 млрд. Цель выглядит вполне достижимой, учитывая, что некоторые аналитики ставят Китай на первое место в области исследований и разработок на основе ИИ. Важную роль в этом процессе играют не только ученые и инженеры, но и само население страны. Практически эксклюзивные данные о поведении 750 млн китайских интернет-пользователей, являются уникальным ресурсом для исследований в области ИИ.

Россия

Ежегодно страна инвестирует миллиарды рублей в развитие ИИ. Причем проекты развиваются как в государственной сфере (главным образом это разработки военного назначения), так и в бизнес-секторе, где практически ни одна крупная компания уже не обходится без тех или иных элементов ИИ.

ИИ способен распознавать лица, ставить диагноз, заменять человеческий труд на производстве, управлять автомобилями, улучшать качество управления запасами, повышать эффективность бизнес-планирования

Великобритания

На европейском континенте Великобритания является явным лидером в области ИИ, развитием которого занимаются здесь свыше 120 компаний. В 2017 г. только частные инвестиции в данную сферу вложили $8,6 млрд. Эта сумма составила почти 38% от всех венчурных инвестиций, осуществленных в Великобритании в том году. Тогда же правительство Великобритании объявило о выделении суммы в эквиваленте $78 млн. на поддержку исследовательских проектов в области робототехники и искусственного интеллекта.

Канада

Правительство Канады вкладывает сотни миллионов долларов в исследования в области ИИ, попутно активно привлекая в страну зарубежных специалистов в данной отрасли. Более того, в стране на официальном уровне идет обсуждение необходимости доведения объема инвестиций в ИИ до уровня Великобритании, что позволит Канаде удерживаться в числе ИИ-лидеров.

ФРГ

Германия обладает высокой научной и производственной культурой. В стране уверены, что ФРГ является мировым лидером в области робототехники, автономных транспортных средств и квантовых вычислений. Эти технологии невозможны без использования ИИ, в развитие которого вкладывают миллиарды евро правительство страны и частные компании.

Франция

Правительство Франции инвестирует свыше 1,5 млрд евро в исследования ИИ до 2022 г. Также значительные суммы выделяются на совместные научные инициативы с немецкими учеными. Не говоря уже о том, что сотни миллионов евро в ИИ инвестируют частные компании и венчурные фонды.

Норвегия

Страна хочет избавиться от ведущей роли нефтедобычи и рыболовства в экономике, сместив акцент в область высоких технологий, в частности ИИ. Для этого развиваются специальные государственные программы и с 2017 г. вкладываются сотни миллионов крон в стимулирование отрасли и создание благоприятных условий для ее развития.

Швеция

Не отстает от Норвегии и Швеция, но эта страна на данном этапе развивает технологии искусственного интеллекта, способные заменить людей на традиционных рабочих местах. Таким образом, планируется решить вопрос нехватки кадров в этой относительно малонаселенной стране. Подобную идею одобряет не только 80% населения Швеции, но даже местные рабочие профсоюзы дают ей «зеленый свет».

Индия

Индия активно и довольно успешно развивает у себя различные сферы ИТ. Искусственный интеллект является темой многих исследований и проектов. Тем не менее, правительство страны, декларирует важность ИИ для ВВП государства, но практически не выделяет денег на данное направление, отдавая, таким образом, инициативу коммерческим компаниям и венчурным фондам.