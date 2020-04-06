В России запретят медленные iPhone

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ФАС подготовила законопроект, запрещающий компаниям использовать ПО в своих гаджетах, замедляющее их работу по мере износа аккумулятора. В первую очередь это касается компаний Samsung и Apple – они обе попались на подобных злодеяниях, и для Apple это вылилось в потерю сотен миллионов долларов, потраченных на компенсации пользователям.



ФАС против Samsung и Apple

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступила с предложением по запрету использования предустановленного ПО, «необоснованно сокращающего» срок работы устройств. Запрет распространяется в первую очередь на функцию прошивки по замедлению работы гаджета по мере износа его аккумулятора.

Предложение ведомства реализовано в виде пакета поправок к статье 14.2 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г., размещенном на портале regulation.gov.ru (номер проекта – 02/04/04-20/00100867). Как пишет РБК, под действие законопроекта в случае вступления его в силу попадут как минимум две компании – Apple и Samsung, поскольку известно, что они обе умышленно замедляли работу своих мобильных устройств без уведомления пользователей. Деятельность этих компаний описана сопроводительной документации к проекту.

Запрет на дезинформирование

Пакет поправок, предложенный ФАС, также содержит запрет компаниям на введение потенциальных покупателей в заблуждение путем умалчивания той или иной важной информации о продаваемом товаре. По данным ведомства, подобная махинация входит в число самых наиболее часто используемых средств нечестной конкуренции, в особенности а сфере электроники и бытовых приборов.

Замедление смартфонов и дезинформацию пользователей хотят запретить на уровне закона

«Очевидно, что подобные практики могут в видоизмененном виде быть использованы производителями любого вида оборудования для стимулирования продаж, в том числе снижения периода обновления модельного ряда», – сказано в пояснительной документации к подготовленным ФАС поправкам. В ведомстве считают, что проблема наиболее актуальна для не обладающих специальными техническими познаниями пользователей. При приобретении товара такие люди руководствуются «в первую очередь информацией, предоставленной производителем (продавцом)».

«В настоящее время в действиях крупных международных компаний-производителей электроники и бытовой техники выявляются случаи намеренного ограничения функциональных возможностей отдельных устройств, в том числе в части совместимости с программным обеспечением, а также в зависимости от серии/поколения соответствующего устройства либо региона его реализации», – отмечено в пояснительной документации.

Проект закона был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 2 апреля 2020 г. На момент публикации материала он находился на этапе публичного обсуждения, которое продлится до 23 апреля 2020 г. включительно.

Как провинились Apple и Samsung

Впервые пользователи заподозрили Apple в умышленном замедлении своих старых смартфонов еще 2015 г. На тот момент они были уверены, что она делает это исключительно с целью повышения продаж новых устройств, но, фактов, доказывающих вину Apple, в 2015 г. выявлено не было.

В декабре 2017 г. Apple сама призналась в том, что на протяжении нескольких лет действительно замедляла свои мобильные гаджеты при помощи вшитых в штатное ПО алгоритмов. Однако она облекла все это в форму заботы о своих пользователях, аккуратно обойдя аспект повышения продаж. Apple даже извинилась за то, что не призналась в этом раньше, опубликовав на своем официальном сайте письмо-обращение к владельцам своей техники.

Заявление Apple стало причиной крупного скандала и вылилось в многочисленные судебные иски со стороны пользователей, самым крупным из которых оказался иск гражданки США Виолетты Майлян (Violetta Mailyan), потребовавшей от компании почти $1 трлн в качестве компенсации.

По данным ресурса NDTV.com, расходы Apple на урегулирование конфликтов с пользователями в сумме достигли $500 млн, но, несмотря на это функция замедления iPhone по мере деградации аккумулятора по-прежнему присутствует в iOS. Единственное, теперь пользователи могут самостоятельно отключить ее.

В 2018 г. на замедлении мобильных устройств попалась и компания Samsung, что вылилось в штраф в размере 5 млн евро, назначенный антимонопольным ведомством Италии. В дополнение к этому регулятор оштрафовал и Apple, но сумма в ее случае оказалась более серьезной – 10 млн евро.

Apple и Samsung под прицелом российских властей

На факт умышленного замедления Apple и Samsung своих мобильных устройств российские власти обратили свое внимание задолго до появления законопроекта ФАС. Как сообщал CNews, в феврале 2019 г. комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил провести проверку этих компаний на предмет умышленного замедления производительности своих мобильных устройств в целях повышения спроса на новые модели. Запрос на проведение проверки был передан в Роспотребнадзор, а протокольное поручение разработал депутат от партии ЛДПР Александр Старовойтов.

Поручение Старовойтова предусматривало возможность наказания Apple и Samsung в случае выявления доказательств факта замедления смартфонов обеих компаний. В своем поручении депутат опирался на успешный опыт итальянских антимонопольных органов.