Власти потратят 130 миллионов, чтобы граждане полюбили цифровую экономику

Через 2,5 года после утверждения госпрограммы «Цифровая экономика» власти задумались о ее целенаправленной популяризации среди граждан. Будут задействованы ТВ, радио и интернет, в котором не только станут размещаться материалы, но и будет организована обратная связь в виде работы с комментариями пользователей Сети.

«Цифровую экономику» — в массы

Как выяснил CNews, власти России готовы потратить 129 млн руб. на информационное сопровождение и освещение хода реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Указанная сумма выставлена в качестве начальной цены контракта в объявленном 31 декабря 2019 г. тематическом тендере.

Заявки от претендентов будут приниматься до 3 февраля 2020 г. Подведение итогов госзакупки намечено на 7 февраля. Срок исполнения контракта — до конца 2020 г.

Непосредственным заказчиком работ выступает подведомственное Минкомсвязи федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ). Основным видом деятельности ЦЭКИ традиционно было участие под эгидой Минкомсвязи в обязательном для федеральных госорганов (ФОИВов) процессе ежегодного утверждения их планов ведомственной информатизации. Судя по данным сайта госзакупок, рассматриваемый тендер станет для ЦЭКИ крупнейшей в его истории закупкой с точки зрения стартовой цены лота.

Власти выделили 129 млн руб. на популяризацию «Цифровой экономики»

В Минкомсвязи подтвердили CNews, что до сих пор в России популяризация «Цифровой экономики» среди граждан на коммерческой основе не велась.

Как именно будут продвигать «Цифровую экономику»

Как указано в техзадании тендера, от подрядчика изначально потребуется разработать концепцию визуализации и дизайн-макетов для будущих информационных материалов для продвижения госпрограммы. Готовить эти материалы также будет он.

В рамках исполнения госконтракта заказчику потребуются презентационные материалы, инфографика, 2D/3D-анимация, компьютерная графика, видеоролики — в том числе для просмотра в устройствах виртуальной реальности, например Oculus Rift S.

Подрядчику предстоит проведение фотосъемок, производство фотоматериалов, организация выходов эфирных сюжетов на радиостанциях и на телевидении, организация публикаций информационных материалов в СМИ, размещение рекламы в интернете: на площадках mail.ru, ТАСС, РБК, «Яндекса», а также в таких соцсетях как «Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, YouTube и т. п.

Примечательно, что в соцсетях не только будут размещаться материалы, но и организован мониторинг комментариев к ним с публикацией ответных реплик.

Кроме того, контракт предполагает организацию разнообразных конкурсов и проведение тематических публичных мероприятий, в том числе для прессы.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе нашей страны на цифровую экономику Президент России Владимир Путин объявил в конце 2016 г. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин также говорили на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце того же месяца.