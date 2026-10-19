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«ВейвАксесс» и Cloud.ru помогут ресторанам прогнозировать спрос с точностью до 97% с помощью ИИ

«ВейвАксесс» и Cloud.ru, российский провайдер облачных и ИИ-технологий, представили совместное ИИ-решение для прогнозирования спроса на каждую позицию меню. Оно помогает ресторанным сетям точнее планировать заготовки, сокращать списания, снижать число стоп-листов в часы пик и не терять выручку из-за нехватки готовых блюд. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

В пилотном проекте «ВейвАксесс» для франшизы быстрого питания точность прогнозирования заготовок достигла 97%, а потери снизились на 14% по сравнению с ручным планированием.

Модель обучается на исторических данных конкретного ресторана и учитывает факторы, влияющие на спрос: сезонность, дни недели и время суток, погоду, промоакции, локальные события и другие параметры. Прогноз формируется по каждой позиции меню — по точкам и по часам. ИИ-модель работает на мощностях Cloud.ru, а «ВейвАксесс» обеспечивает полный цикл внедрения — от анализа инфраструктуры и данных до интеграции с R-Keeper, iiko, «» и другими системами клиента.

Такой подход позволяет заказчику запускать ИИ-решение без необходимости нанимать и удерживать собственную Data Science-команду и получать готовое решение, встроенное в существующие бизнес-процессы.

Экономический эффект решения выражается в сокращении списаний и логистических и складских издержек, а также в росте прибыли за счет более точного планирования заготовок.

Решение в первую очередь рассчитано на средние и крупные ресторанные сети и франшизы быстрого питания с оцифрованной историей продаж. Подход также применим для ритейла с собственным производством готовой еды, сетевых пекарен, dark kitchen и других форматов со скоропортящейся продукцией.

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«Прогнозирование спроса — это один из самых понятных и быстро окупаемых сценариев применения ИИ в общепите. Совместное решение позволяет ресторанным сетям перейти от интуитивного планирования к точным прогнозам по каждой позиции меню, точке продаж и часу. Благодаря эластичным GPU-мощностям Cloud.ru заказчик может запустить и масштабировать модель без создания собственной инфраструктуры для машинного обучения и найма Data Science-команды», — сказал директор департамента стратегического развития продуктов искусственного интеллекта в Cloud.ru Дмитрий Юдин.

ИТ-компания «ВейвАксесс» присоединилась к партнерской программе Cloud.ru в статусе технологического партнера. Программа предполагает реализацию комплексных проектов, в которых сервисы Cloud.ru дополняются экспертизой партнера. В совместном сценарии Cloud.ru предоставляет эластичные GPU-мощности для задач машинного обучения с оплатой по факту потребления, «ВейвАксесс» отвечает за консалтинг по внедрению ИИ, разработку модели и ее интеграцию с системами клиента.

«ВейвАксесс» обладает многолетним опытом проектов по управляемой миграции ИТ-инфраструктуры в облачные сервисы, переносу информационных систем, оптимизации ИТ-ландшафта и архитектуры. Партнерство также позволит компании развивать компетенции команды в области облачных технологий: сотрудники будут проходить обучение по сервисам Cloud.ru.

«Для заказчика ценность партнерства с Cloud.ru — возможность реализовать сложный ИИ-проект без необходимости отдельно выстраивать инфраструктуру, собирать собственную команду и координировать нескольких подрядчиков. Это сокращает организационную сложность внедрения и позволяет сосредоточиться на бизнес-результате», — сказал генеральный директор «ВейвАксесс» Александр Азаров.

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