Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«Информтехника» представила обновление пограничного контроллера сессий «МиниКом-SBC»

Группа компаний «Информтехника», российский разработчик доверенных систем связи, объявила о выходе новой версии пограничного контроллера сессий «МиниКом-SBC». Обновление усиливает защиту и управляемость VoIP-инфраструктур любого масштаба, решая задачи маршрутизации, сопряжения разнородного оборудования и отражения сетевых угроз. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Архитектура «МиниКом-SBC» базируется на DPDK-обработке пакетов и специализированных защищенных стеках SIP и TCP/IP. Решение поддерживает работу под нагрузкой до 100 тыс. одновременных сессий в сценариях Access, Peering и IMS, а также кластерное резервирование Active/Standby с бесшовным переключением вызовов.

Ключевые новшества релиза

Нормализация сигнализации (HMR): централизованное управление SIP-заголовками, модификация A- и B-номеров и маршрутизация по содержимому пакетов без изменения логики конечных АТС.

Медиаобработка и DTMF: динамическое транскодирование аудиопотоков при несовпадении кодеков, а также сквозная поддержка форматов DTMF (RFC 2833, in-band, SIP INFO) для гарантированной совместимости с любыми IVR и контакт-центрами.

Поддержка UC-сценариев: интеграция механизма Subscribe / Notify для отслеживания статусов абонентов и работы интеллектуальных сервисов связи.

Комплексная безопасность: отражение атак DoS/DDoS, SIP-flood и сигнальных штормов, скрытие топологии сети (L3–L7) и физическая изоляция трафика от контура управления.

Защищенное администрирование: ролевая модель доступа, журнал аудита действий и защита командного интерфейса vCLI от перебора паролей.

«Современный SBC — это не просто межсетевой экран на границе сети, а интеллектуальный центр управления всей голосовой экосистемой, где цена сбоя измеряется доступностью критически важных сервисов, — сказал Иван Горбачев, руководитель направления унифицированных коммуникаций ГК «Информтехника». — В новой версии «МиниКом-SBC» мы сосредоточились на двух ключевых приоритетах: полной гибкости в стыковке разнородных систем и бескомпромиссной безопасности. Полный отказ от открытого кода в ядре и развитие собственных стеков протоколов гарантируют заказчикам максимальную устойчивость инфраструктуры перед лицом современных киберугроз».

«МиниКом-SBC» разработан как универсальный инструмент для операторов связи, промышленных предприятий, объектов транспорта, финансового сектора и ритейла — везде, где требуется надежная защита корпоративной телефонии, диспетчерских каналов и контакт-центров.

Обновленная версия контроллера уже доступна для заказа и пилотных внедрений.

МиниКом-SBC — российский пограничный контроллер сессий нового поколения, создан на архитектуре без open source компонентов. Поставляется как в составе программно-аппаратного комплекса, так и ПО для развертывания на виртуальной платформе. Обеспечивает безопасность обмена и обработки сигнального и медийного IP-трафика сервисов связи реального времени, интеллектуальную защиту корпоративной телефонии от внешних атак. емкость до 100 тыс. одновременных сессий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Михаил Геллерман, «Группа Астра»: Задача агентной ОС — сделать ИИ-инструменты доверенными и безопасными

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще