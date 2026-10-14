«СпрутМонитор» внедряет собственный ИИ-движок: семантический DLP без внешних сервисов

ООО «Колибри», отечественный разработчик решений для контроля эффективности персонала и защиты от утечек информации, объявил о масштабном обновлении платформы «СпрутМонитор». В систему внедрен собственный ИИ-движок для семантического анализа и поведенческой аналитики. Компания отказалась от использования сторонних облачных API, переведя обработку данных в изолированный контур на базе глубоко кастомизированной открытой архитектуры Qwen 2.5. Об этом CNews сообщили представители «Колибри».

Архитектура и специфика дообучения

В качестве фундаментального ядра была выбрана модель Qwen 2.5, обеспечивающая высокую точность работы с русским и английским языками, а также поддерживающая анализ длинного контекста (до 128k токенов). Модель прошла специализированный Fine-Tuning на реальных датасетах внутренних инцидентов.

Базы утечек и нарушений ИБ: сценарии несанкционированной выгрузки баз данных, фрагментов исходного кода, передачи финансовой и технической документации через почту, мессенджеры (MAX, Telegram, WhatsApp) и облачные хранилища.

HR- и операционные риски: раннее распознавание маркеров профессионального выгорания, скрытых конфликтов, саботажа, нелояльности и подготовки сотрудников к увольнению.

Корпоративный контекст и сленг: способность отличать неформальное общение и легитимный рабочий обмен информацией от реальных угроз, что существенно сокращает процент ложных срабатываний (False Positives).

Ключевые функциональные возможности

Сквозной контекстный анализ: система оценивает распределенные во времени цепочки коммуникаций по разным каналам, позволяя выявлять подготовку к инциденту, даже если действия маскируются или разбиваются на отдельные безобидные сообщения.

Автоматическая генерация саммари инцидента: вместо ручного чтения сотен перехваченных сообщений и логов специалист ИБ получает структурированную выжимку: участники, задействованный канал, характер переданных данных и степень риска.

Асинхронная серверная обработка: вся нагрузка по вычислениям перенесена на серверный уровень, модули перехвата («Грабберы») на клиентских рабочих станциях работают в штатном легковесном режиме.

Доступность обновления

Обновленный интеллектуальный контур уже активирован и доступен пользователям облачной версии DLP-системы «СпрутМонитор» в разделе веб-консоли «Риски».

Локальная редакция (On-Premise) находится на финальной стадии тестирования и станет доступна в ближайшем релизе. Она позволит компаниям разворачивать нейросетевой модуль на собственной инфраструктуре с поддержкой аппаратного ускорения на GPU Nvidia, обеспечивая 100% изоляцию конфиденциальных данных внутри защищенного корпоративного периметра.