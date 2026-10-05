Месяц обязательных ЭПД: 39 млн документов – более 70% объема за четыре предыдущих года

За первый месяц обязательного электронного документооборота в грузоперевозках через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) оформлено более 39 млн документов, что составило более 70% от документов, оформленных за четыре предыдущих года. Это почти в пять раз больше, чем система обрабатывала в среднем за месяц до 1 сентября 2026 г. Участниками электронного документооборота стали свыше 545 тыс. компаний из 83 регионов, а в пиковые дни ГИС ЭПД принимала до 1,9 млн документов в сутки. Об этом CNews сообщили представители Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

«Рынок за один месяц обязательного режима выполнил объем работы, сопоставимый с тем, что было сделано с 2022 г. Это не просто свидетельство активного внедрения, а доказательство того, что технологии работают и выдерживают реальные промышленные нагрузки», – отметил заместитель министра транспорта России Борис Ташимов.

С 1 сентября 2026 г., когда вступил в силу Федеральный закон № 140-ФЗ, в электронном виде стали обязательными к оформлению транспортная накладная и заказ-заявка при автомобильных перевозках, железнодорожные накладные, грузовые накладные при авиаперевозках и экспедиторские документы. Бумага осталась лишь для перечня случаев, установленных приказами Минтранса России. Основной прирост в первые недели дали транспортные накладные, а также экспедиторские документы: крупнейшие перевозчики и экспедиторы начали массово оформлять документы в электронном формате. Работу участников рынка с системой обеспечивают 14 аккредитованных операторов.

Для отрасли первый месяц обязательности – только начало. «Сегодня ключевая задача – перевести все процессы в электронный вид и накопить нужный объем данных. Это станет основой для дальнейшей цифровизации отрасли – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы и транспортно-экономического баланса», – сказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Переход на обязательный режим стал ответом на запрос самого бизнеса. Его инициаторами выступили участники рынка: X5, «Магнит», Ozon, «Почта России», «Деловые Линии» работают в системе уже несколько лет и получили выгоду от прозрачности расчетов и равных конкурентных условий на рынке. С 1 сентября 2026 г. к ним присоединилась промышленность, а вместе с ней – компании, для которых электронный документооборот пока в новинку.

Первый месяц выявил и трудности, причем большинство из них связано не с технологией, а с тем, как участники цепочки поставок взаимодействуют друг с другом. Главная из них – дисциплина подписания: грузополучатели и конечные склады нередко задерживают подписание своей части накладной, и документ остается в незавершенном статусе. Часть мелких перевозчиков и индивидуальных предпринимателей еще не оформила электронные подписи и осторожно подходит к подключению. Чтобы рынок успел адаптироваться, до 1 марта 2027 г. действует переходный период: за нарушения инспекторы ограничиваются устными предупреждениями.

Параллельно ГИС ЭПД получает новые функции. Через систему уже можно резервировать дату и время подъезда к пунктам пропуска через государственную границу и оформлять разрешения на осуществление каботажных перевозок для компаний из стран ЕАЭС. Также идут эксперименты по применению международной транспортной накладной e-CMR.

Технологическую готовность система уже подтвердила: кратный рост нагрузки в первый месяц прошел с минимальными сбоями.

«Задолго до вступления в силу обязательности ГИС ЭПД прошла комплекс испытаний, включая нагрузочное тестирование и проверки на соответствие требованиям информационной безопасности. Архитектура изначально создавалась так, чтобы гарантировать высокую доступность для бизнеса через операторов и бесперебойную работу государственного сегмента при высоких нагрузках, и первый месяц это подтверждает», – сказал генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов.