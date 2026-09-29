Предприниматели из сферы науки, промышленности, торговли и ИТ стали самыми активными пользователями соцсети для бизнеса на МСП.РФ

Около 1,3 тысяч предпринимателей создали персональные страницы в социальной сети для бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ, открыв свои профили для 1,7 млн пользователей экосистемы, сообщили в «Корпорации МСП». Публичные страницы с интегрированным в них мессенджером и единая новостная лента с мультимедийным контентом позволяют предпринимателям бесплатно продвигать себя, находить партнеров и выстраивать кроссрегиональное взаимодействие в режиме реального времени. Наибольшее число публичных страниц создали компании, работающие в сфере науки, промышленности, торговли и ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Публичные страницы бизнеса и интегрированный в них мессенджер при помощи единой ленты новостей помогают предпринимателям заявить о себе в профильной аудитории почти в 2 млн пользователей. Для малого и среднего бизнеса это эффективный инструмент развития, так как он позволяет бесплатно рассказать о своей компании, продукции, услугах и потребностях, найти партнеров для кооперации или инвесторов. Все это можно сделать в режиме реального времени с использованием различных мультимедиа инструментов», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Он отметил, что важным преимуществом сервиса является безопасность и надежность контактов: все данные о компаниях на их персональных страницах автоматически верифицируются государственными источниками. Кроме того, соцсеть бесшовно интегрирована с другими сервисами МСП.РФ — инструментами для поиска заказчиков, проверки контрагентов и привлечения инвестиций.

Как показала аналитика «Корпорации МСП», лидерами по числу открытых персональных страниц в экосистеме МСП.РФ стали компании в сфере науки (244 предприятия), торговли (217) обрабатывающего производства (205), ИT и связи (194).

Регионами-лидерами по числу открытых компаниями публичных страниц стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Краснодарский край. В ТОП-10 также вошли Новосибирская область (38 предприятий), Республика Татарстан (37 предприятий), Ростовская область (30 предприятий), Республика Башкортостан (29 предприятий) и Красноярский край (29 предприятий).

Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития России в 2022 г. Она развивается по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С момента ее запуска количество доступных сервисов для малого и среднего бизнеса превысило 35, а федеральных и региональных мер – свыше 1,6 тыс. Число пользователей составляет более 1,7 млн предпринимателей, самозанятых и граждан, планирующих начать свой бизнес.