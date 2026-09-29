Разделы

Веб-сервисы
|

Предприниматели из сферы науки, промышленности, торговли и ИТ стали самыми активными пользователями соцсети для бизнеса на МСП.РФ

Около 1,3 тысяч предпринимателей создали персональные страницы в социальной сети для бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ, открыв свои профили для 1,7 млн пользователей экосистемы, сообщили в «Корпорации МСП». Публичные страницы с интегрированным в них мессенджером и единая новостная лента с мультимедийным контентом позволяют предпринимателям бесплатно продвигать себя, находить партнеров и выстраивать кроссрегиональное взаимодействие в режиме реального времени. Наибольшее число публичных страниц создали компании, работающие в сфере науки, промышленности, торговли и ИТ. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Публичные страницы бизнеса и интегрированный в них мессенджер при помощи единой ленты новостей помогают предпринимателям заявить о себе в профильной аудитории почти в 2 млн пользователей. Для малого и среднего бизнеса это эффективный инструмент развития, так как он позволяет бесплатно рассказать о своей компании, продукции, услугах и потребностях, найти партнеров для кооперации или инвесторов. Все это можно сделать в режиме реального времени с использованием различных мультимедиа инструментов», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Он отметил, что важным преимуществом сервиса является безопасность и надежность контактов: все данные о компаниях на их персональных страницах автоматически верифицируются государственными источниками. Кроме того, соцсеть бесшовно интегрирована с другими сервисами МСП.РФ — инструментами для поиска заказчиков, проверки контрагентов и привлечения инвестиций.

Как показала аналитика «Корпорации МСП», лидерами по числу открытых персональных страниц в экосистеме МСП.РФ стали компании в сфере науки (244 предприятия), торговли (217) обрабатывающего производства (205), ИT и связи (194).

Регионами-лидерами по числу открытых компаниями публичных страниц стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Краснодарский край. В ТОП-10 также вошли Новосибирская область (38 предприятий), Республика Татарстан (37 предприятий), Ростовская область (30 предприятий), Республика Башкортостан (29 предприятий) и Красноярский край (29 предприятий).

Цифровая платформа МСП.РФ разработана и запущена «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития России в 2022 г. Она развивается по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». С момента ее запуска количество доступных сервисов для малого и среднего бизнеса превысило 35, а федеральных и региональных мер – свыше 1,6 тыс. Число пользователей составляет более 1,7 млн предпринимателей, самозанятых и граждан, планирующих начать свой бизнес.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский рынок ITSM-решений будет расти на 15% в год

«128 Кбит/с — это честный безлимит»: власти разрешили операторам связи резать скорость в роуминге

Обзор: Российские мультисим-решения (MultiSim) 2026

Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

D-Link «расследует» информацию о двух критических уязвимостях в роутерах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще