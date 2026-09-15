«Квантум Парк» начинает продажи линейки квантовых компьютеров SnowDrop для исследовательских центров

«Квантум Парк» ФГУП «ВНИИА» и МГТУ им. Н.Э. Баумана, российский разработчик сверхпроводниковых квантовых компьютеров, объявили о начале продаж первой линейки высокоточных квантовых компьютеров. Для заказов доступны четыре модели вычислителей от 4 до 10 кубитов на базе квантовых сопроцессоров архитектуры SnowDrop. Об этом CNews сообщили представители МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Каждый комплекс объединяет квантовый сопроцессор, криогенную систему считывания, криостат сверхнизких температур YARANGA с системой коммутации сигналов, систему управления и программную среду для выполнения квантовых алгоритмов. Архитектура SnowDrop прошла стадию бета-тестирования пользователями из пяти стран на облачной платформе Bauman Octillion, запущенной в открытый доступ в 2025 г.

Заказчики получат высокоточный квантовый компьютер с полным аппаратно-программным стеком, готовый к разработке гибридных квантово-классических алгоритмов. Области применения включают направления искусственного интеллекта и машинного обучения, финансовой аналитики, разработки лекарств и химических соединений, кибербезопасности, задачи оптимизации в энергетике и логистике.

Стартовая стоимость масштабируемой платформы криогенной платформы с квантовым сопроцессором SnowDrop 4Q и квантовой системой считывания начинается от 170 млн руб.

Платформа квантовых вычислений

По аналогии с классическими компьютерами, объединяющими множество узлов в единую вычислительную среду, разработчики «Квантум Парк»а предлагают заказчикам универсальную платформу квантовых вычислений.

В составе поставляемых квантовых компьютеров собраны специализированные компоненты, модули, квантовые чипы и ПО, совместно обеспечивающие работу гибридных облачных квантово-классических вычислителей с точностями операций на уровне лучших мировых аналогов: высокоточный сверхпроводниковый квантовый сопроцессор SnowDrop 4QTCS, SnowDrop 8Q2TCS, SnowDrop 8QGCL или SnowDrop 10QGCL; криогенная система считывания на основе широкополосных параметрических джозефсоновских усилителей; криогенный комплекс YARANGA с системой коммутации управляющих сигналов, обеспечивающий условия для стабильной работы квантовой ЭКБ; блоки цифро-аналоговой электроники с системой синхронизации для высокоточного управления и считывания кубитов сопроцессора; аппаратно-программное обеспечение для выполнения квантовых операций и алгоритмов; подключение к облачной платформе Bauman Octillion разработки и запуска квантовых алгоритмов для совместного использования квантовых вычислительных ресурсов (опционально); один год бесплатной сервисной поддержки для университетских заказчиков при подключении квантового компьютера к облачной платформе Bauman Octillion.

Поставляемая платформа поддерживает последующий апгрейд аппаратно-программной части с увеличением размерности квантовых сопроцессоров до 48 кубитов. Такой подход позволяет заказчикам быстро перейти к разработке практико-ориентированных квантовых алгоритмов и приложений для бизнеса, радикально сокращая время и затраты на разработку сложного экспериментального оборудования. А также использовать платформу как для фундаментальных исследований и освоения базовых квантовых алгоритмов, так и прикладных проектов при наращивании мощности в будущем.

Квантовые вычисления для исследований и бизнеса

Квантовые компьютеры «Квантум Парк»а архитектуры SnowDrop созданы для решения исследовательских и прикладных задач: разработки и тестирования квантовых алгоритмов, моделирования материалов и квантовых систем, решения задач оптимизации и изучения квантовых процессов, а также подготовки программных решений для будущих более мощных вычислительных машин.

Для бизнеса это возможность инвестировать и начать работу с квантовыми вычислениями внутри собственной организации, сформировать необходимые компетенции и проверить перспективные сценарии применения. К областям применения с высоким потенциалом можно отнести машинное обучение, кибербезопасность, управление системами, оптимизация энергетических сетей и маршрутов, а также исследования в области лекарств и химических веществ.

Университеты и исследовательские центры, в свою очередь, могут проводить научные эксперименты, апробировать новые идеи и обучать студентов и сотрудников непосредственно на реальном сверхпроводниковом квантовом «железе». Это веха на пути адаптации бизнеса и промышленности к квантовым вычислениям. Для университетов это возможность уже в следующем году запустить программы обучения квантовых специалистов мирового класса в одной из наиболее быстро развивающихся областей науки, которая может радикально изменить архитектуру систем сверхвысокопроизводительных вычислений и подходы к обработке информации в целом.

«Наша задача как инженерного университета не только создавать новые технологии, но и доводить их до практического применения. Мы смотрим вперед, расширяем возможности производства квантовых компьютеров вместе с нашим основным партнером – Институтом автоматики имени Духова. После оснащения «Квантум Парк»а мы сможем производить 10-20 многокубитных компьютеров в год. А уже сегодня мы делаем квантовые компьютеры технологически гораздо более доступными для российского бизнеса, исследователей и университетов. Это создает предпосылки для развития этой индустрии и появления первых полезных приложений квантовых вычислений», – отметил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

Линейка квантовых сопроцессоров SnowDrop

Квантовые компьютеры на базе архитектуры SnowDrop характеризуются высокой стабильностью во времени и точностью выполнения вычислительных операций, что критично для увеличения производительности и качества выполнения квантовых алгоритмов. Чипы квантовых сопроцессоров используют перестраиваемые по частоте кубиты-трансмоны с индивидуально управляемыми элементами связи и запатентованные технологии реализации высокоточных двухкубитных операций. Они обеспечивают низкие ошибки однокубитных (не более 0,2%) и двухкубитных операций (не более 1%), а также поддерживают упрощённые процедуры калибровки.

Для заказа доступны 4-кубитный и 8-кубитный сопроцессоры в Т-архитектуре связанности (SnowDrop 4QTCS, SnowDrop 8Q2TCS), а также 8-кубитный и 10-кубитный сопроцессоры с сеточной архитектурой связанности (SnowDrop 8QGCL и SnowDrop 10QGCL).

«Мы последовательно наращиваем производительность квантовых сопроцессоров в линейке SnowDrop 4QTCS → SnowDrop 8Q2TCS → SnowDrop 8QGCL → SnowDrop 10QGCL, как с точки зрения количества вычислительных кубитов, так и ключевых показателей производительности. Сопроцессоры SnowDrop 8QGCL и SnowDrop 10QGCL используют технологии новых материалов, повышения когерентности и архитектуру с расширенным потенциалом масштабирования. Сегодня мы начали продажи малокубитных квантовых компьютеров для исследовательских задач, но платформа позволяет нам быстро увеличивать количество кубитов для решения нашими заказчиками существенно более сложных задач в будущем», – отметил научный руководитель ФГУП «ВНИИА» Александр Андрияш.

С июля 2025 г. на платформе Bauman Octillion запущено более 103000 гибридных квантово-классических алгоритмов с использованием сверхпроводниковых сопроцессоров SnowDrop 4Q и SnowDrop 8Q на базе российских криостатов растворения YARANGA (суб-20 мК). Общее время бесперебойной непрерывной работы системы квантово-классических вычислений составило более 9000 часов.