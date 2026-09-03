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Разработанный Sitronics Group сервер на процессоре «Эльбрус-16С» успешно прошел тестирование под управлением ОС «Альт Сервер»

Серверная платформа Sitronics Group подтвердила отказоустойчивость и стабильность работы под управлением ОС «Альт Сервер» в условиях экстремальной нагрузки. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

В ходе комплексных испытаний серверная платформа SIT SRE-2216-D-M-PSU подтвердила высокую производительность, готовность к интеграции в критическую ИТ-инфраструктуру и полную совместимость с передовым российским системным программным обеспечением.

Сервер SIT SRE-2216-D-M-PSU построен на российских процессорах «Эльбрус-16С», что сводит к минимуму зависимости от санкционных ограничений. Двухпроцессорная конфигурация дает суммарно 32 физических ядра — этого достаточно для консолидации виртуальных машин, работы с крупными базами данных и высоконагруженных сервисов. Объем памяти до 2 ТБ позволяет работать с «тяжелыми» базами данных, аналитикой больших данных и выполнять критически важные расчеты. Возможность объединения дисков в RAID защищает данные от сбоев оборудования, а наличие блоков питания с горячим резервированием делает платформу более отказоустойчивой.

Кроме того, платформа имеет разъем для аппаратного модуля доверенной загрузки (АПМДЗ), что важно для обеспечения контроля целостности загружаемой операционной системы и шифрования данных. Выделенный порт управления iBMC позволяет администратору полностью управлять сервером удаленно без физического присутствия в серверной, что упрощает эксплуатацию.

«Основная ценность этой серверной платформы – в возможности построения полностью импортонезависимой инфраструктуры. То есть это оптимальное решение для защищенных ЦОД, обработки грифованной информации, АСУ ТП на объектах критической инфраструктуры. Партия из нескольких серверов этой модели уже на стадии серийного производства», — сказал директор департамента локализации аппаратных решений Sitronics Group Олег Лазутин.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Сервер прошел тестирование на совместимость с операционной системой «Альт Сервер» производства «Базальт СПО» с набором прикладного ПО для полноценной работы. Операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

«Однопроцессорные системы на процессоре "Эльбрус-16С" успешно применяются нами с 2021 г. Проведённое тестирование подтвердило, что дальнейшее расширение до двухпроцессорной платформы будет верным шагом для роста производительности и улучшения масштабируемости систем», — отметил ведущий программист отдела новых аппаратных платформ «Базальт СПО» Михаил Шигорин.

Sitronics Group производит серверы линейки SIT SRE для высокопроизводительных вычислений, виртуализации и анализа больших данных. В платформах применяется технология для интеллектуального управления энергией, которая снижает энергопотребление на 15%. Для заказчиков компания предлагает расширенную программу сервисной поддержки до 5 лет.

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