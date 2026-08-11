«Ашан Ритейл Россия» при участии Avanpost завершила импортозамещение IDM-системы

«Ашан Ритейл Россия» полностью перешла на отечественную платформу управления учетными записями и правами доступа сотрудников, интегрированную с SAP ERP, Microsoft Active Directory, корпоративной почтой «Яндекс 360» и другими ключевыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

В новую систему был перенесен весь функционал, ранее реализованный в IBM Tivoli Identity Manager, без потери возможностей и бизнес-логики. В результате внедрения процессы создания и продления учетных записей сотрудников и подрядных организаций были полностью автоматизированы.

В рамках проекта «Ашан Ритейл Россия» полностью заменила зарубежную систему управления учетными записями сотрудников на современное отечественное решение компании Avanpost. За восемь месяцев команда интегратора и вендора реализовала и запустила в промышленную эксплуатацию унифицированную платформу на базе Avanpost IDM. Платформа охватывает около 25 тыс. пользователей.

Благодаря внедрению платформы кадровые процессы, регистрация подрядчиков и администрирование доступа были полностью унифицированы и автоматизированы. Ручной труд при создании учетных записей исключен, а бесшовная интеграция с корпоративными и облачными сервисами обеспечила актуальность данных в режиме реального времени. Это позволило вывести импортозамещение на новый уровень, полностью соответствующий современным стандартам безопасности и прозрачности.

Новая система Avanpost IDM прошла промышленное внедрение и подтвердила заявленные преимущества. Были достигнуты ключевые эффекты: упрощение поддержки, снижение зависимости от зарубежных решений, повышение прозрачности и стандартизации, расширенные возможности API и кастомизации.

Единая платформа централизовала администрирование всех пользователей. Все изменения учетных записей и прав доступа теперь регистрируются централизованно, доступны аудиторские отчеты. Бизнес-процессы кадрового учета и интеграции стандартизованы – сотрудники «Ашан» по единым регламентам регистрируются во всех системах, а контроль прав доступа реализуется через одну консоль. Операционные расходы на поддержку снизились за счет отказа от нескольких разрозненных систем и иностранных продуктов.

Avanpost IDM предоставляет гибкие REST- и SCIM-интерфейсы, позволяющие оперативно настраивать новые сценарии. Масштабируемая архитектура упрощает доработку под будущие задачи, например, интеграцию с дополнительными корпоративными сервисами.

«Для «Ашан» IDM — это стратегический инструмент, обеспечивающий гибкость, управляемость и надежность всей корпоративной цифровой инфраструктуры. Сотрудничество с Avanpost позволило нам за короткие сроки внедрить эффективную IDM-систему, полностью соответствующую стратегии импортозамещения и цифровизации. Автоматизация создания учетных записей и переход на отечественные решения серьезно упростили ежедневные операции», — отметил Павел Бураго, заместитель генерального директора по информационной безопасности «Ашан Тех».

«Внедрение Avanpost IDM в «Ашан» — это важный проект для нашей компании. Во-первых, мы доказали возможность быстрого замещения зарубежных решений на основе конфигурации IDM Base. Во-вторых, мы считаем, что данное внедрение может стать нашим референсным решением для сегмента ритейла, поскольку оно отвечает требованиям «Ашан» как одного из лидеров рынка, компании с развитой инфраструктурой и высокой степенью автоматизации. И вместе с командой «Ашан» будем дальше развивать процессы и интеграции, усиливая совместную экспертизу и нарабатывая опыт в сфере identity security в сегменте крупного ритейла», – сказал Александр Махновский, технический директор Avanpost.