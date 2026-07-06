Потрачено: как мошенники эксплуатируют тему предзаказа GTA VI в России

После официального запуска предзаказов на популярную видеоигру Grand Theft Auto VI, появились многочисленные мошеннические схемы, использующие ажиотаж вокруг этого события. Эксперты «Лаборатории Касперского» фиксируют самые разные легенды для обмана пользователей — от поддельных страниц с предзаказами до поиска тестировщиков будущей игры из стран СНГ. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Жертвы-тестировщики. Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили мошеннический сайт на русском языке, анонсирующий поиск тестировщиков для ранней версии Grand Theft Auto VI среди жителей стран СНГ. На интернет-странице сообщается, что энтузиастов ищут среди «активных игроков», готовых делиться фидбеком и участвовать в закрытых сессиях» — под это описание попадает практически любой поклонник серии игр.

Для участия в тестировании пользователям предлагается подписаться на закрытый Telegram-канал, где с большей долей вероятности будут вовлекать в дальнейшие схемы обмана уже через мессенджер.

Ловушка с предзаказом. Мошенники создают поддельные сайты, которые практически полностью копируют визуальный стиль и брендинг официальной игры. На этих страницах размещены настоящие трейлеры GTA IV и рекламные изображения, а пользователям предлагается оформить предзаказ для различных игровых консолей. Также для убедительности на одном из сайтов на португальском языке есть сфабрикованные отзывы, возрастной рейтинг и цена предварительного заказа. Если нажать на кнопку «Оформить предзаказ сейчас», жертву попросят ввести личные данные и платежную информацию, которая и является целью мошенников. Однако после оплаты поклонники так и не получают копию игры, а рискуют скомпрометировать свои данные и лишиться средств на своем банковском счете.

Ложный бета-доступ. Эксперты обнаружили подозрительный сайт, где якобы можно скачать бета-версию игры до официального релиза. Мошенники продвигали его через видеоплатформы и социальные сети, где с многочисленных аккаунтов публиковали видеоролики, демонстрирующие, как «безопасно» скачать файл игры. Для повышения доверия они также размещали под этими видео комментарии, в которых утверждалось, что скачиваемый файл действительно содержит подлинную версию игры. На самом деле после запуска файл может скомпрометировать устройство пользователя. В числе возможных последствий — кража конфиденциальных данных, несанкционированный доступ к личным учетным записям, установка вредоносного ПО, незаметно работающего в фоновом режиме.

От виртуальных миров к виртуальным кошелькам. Пользователи криптовалют также рискуют столкнуться с подозрительными сайтами. Один из них рекламировал токен с названием, напоминающим название игры. Страница имитировала визуальный стиль GTA, на ней в том числе был размещен соответствующий логотип. К таким ресурсам следует относиться с особой осторожностью, поскольку их использование может привести к потере криптоактивов.

«Выход долгожданных игр открывает широкие возможности для злоумышленников, и мы уже выявляем связанную с этим мошенническую деятельность. Эти схемы мастерски приурочены к знаменательным для геймеров датам: злоумышленники понимают, что периоды напряженного ожидания могут ослабить бдительность пользователей. Мы настоятельно рекомендуем совершать покупки исключительно через официальные платформы и воздерживаться от перехода по ссылкам, распространяемым из непроверенных источников. Не менее важна надежная защита — наши решения теперь включают защиту от мошенничества на основе искусственного интеллекта», — сказала Ольга Алтухова, старший контент-аналитик в «Лаборатории Касперского».

Чтобы избежать подобных киберугроз, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

скачивать игры и моды только с официальных и надежных стриминговых платформ, чтобы защитить конфиденциальную информацию от кражи и неправомерного использования;

проверять подлинность сайтов перед вводом личных данных, в том числе формат URL-адресов и написание названий организаций;

обеспечивать безопасность своих платежных данных: использовать платежную банковскую карту с фиксированным балансом, которая не привязана к стандартному банковскому счету (prepaid card), или специальный платежный сервис для покупок в играх, чтобы не раскрывать данные своей карты или банковского счета;

установить на все используемые устройства надежные защитные решения, эффективность которых подтверждена независимыми тестами;

включать многофакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, особенно в финансовых приложениях.