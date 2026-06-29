Bronevik.com объявила о назначении генеральным директором Павла Корешкова

Платформа Bronevik.com (входит в группу компаний МТС) объявила о назначении Павла Корешкова на должность генерального директора ООО «Компания Броневик».

Павел Корешков работает в индустрии туризма с 2005 г. Карьеру начинал в гостиничном бизнесе со стартовых позиций в службах приема и размещения, а затем последовательно прошел путь до руководящих ролей в сфере продаж, управления доходностью и развития бизнеса крупнейших отельных сетей. С 2015 по 2022 г. Павел управлял специальными проектами в группе компаний «Академсервис», где отвечал за коммерческое и операционное направления. Под его руководством компания стала одним из эксклюзивных партнеров по приему и обслуживанию российских и иностранных спортивных команд в рамках матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Среди других реализованных проектов – организация размещения мировых музыкальных звезд, включая Guns N' Roses, Rammstein и Jon Bon Jovi, а также сопровождение Национальной сборной России по футболу в качестве travel-директора. В 2023 г.Павел перешел в тревел-менеджмент компанию StarWay, где в роли коммерческого директора с нуля сформировал коммерческий блок, обновил команду и обеспечил кратный рост выручки.

К команде Bronevik.com Павел Корешков присоединился в июне 2025 г. в должности коммерческого директора. За прошедший год компания существенно усилила партнерскую сеть: были заключены стратегические соглашения с крупнейшими игроками рынка, включая «Аэроклуб» и «Путешествия» от «Т-Банка», что открыло дополнительные каналы продаж и обеспечило доступ к новой многомиллионной аудитории клиентов. Одновременно компания значительно расширила международное направление – объем бизнеса с крупнейшими зарубежными партнерами за год вырос в несколько раз.

В новой должности Павел Корешков сосредоточится на реализации стратегии travel-вертикали группы компаний МТС, нацеленной на развитие B2B-направления на базе платформы Bronevik.com. В числе ключевых приоритетов – усиление сегмента малого и среднего бизнеса, дальнейшая автоматизация процессов, расширение партнерской сети, повышение эффективности бизнеса и качества сервиса.

«Сегодня Bronevik.com находится в точке, когда дальнейший рост определяется уже не только масштабированием бизнеса, но и качеством внутренних процессов. Моя задача – построить систему, в которой коммерция, операционная деятельность и технологии работают как единый механизм. Мы продолжим автоматизацию ключевых процессов, внедрение AI-инструментов, подключение новых каналов бронирования как в России, так и за рубежом, и поиск новых точек роста, сохраняя при этом высокий уровень сервиса для наших клиентов и партнеров», – сказал Павел Корешков.

Кирилл Тренин, ранее занимавший должность генерального директора Bronevik.com, продолжает работу в группе компаний МТС и переходит на позицию генерального директора кластера «Кион», объединяющего одноименные онлайн-кинотеатр, книжный сервис и стриминг.

Под руководством Кирилла Тренина платформа Bronevik.com успешно осуществила масштабную трансформацию бизнеса в рамках новой стратегии travel-вертикали МТС. Проведенная реструктуризация позволила сохранить команду, продуктовую линейку и ключевые компетенции, одновременно создав фундамент для дальнейшего роста. За полтора года компания укрепила устойчивую прибыльность, положительную динамику финансовых показателей и повысила инвестиционную привлекательность. В этот же период по приглашению Кирилла Тренина к команде Bronevik.com присоединился Павел Корешков, который в должности коммерческого директора сыграл ключевую роль в развитии партнерской сети и реализации новой стратегии компании.

Сегодня, несмотря на замедление туристического рынка, компания демонстрирует устойчивый рост и входит в число крупнейших отельных консолидаторов и агрегаторов каналов бронирования туристического жилья в России, странах СНГ и ближнего зарубежья. Платформа объединяет более 120 тыс. объектов размещения, дистрибуция которых осуществляется через 2,5 тыс. каналов бронирования, включая сервисы путешествий, туристические агентства и компании, работающие в сфере делового туризма.

«Целью перезапуска стратегии Bronevik.com было адаптировать бизнес к новым условиям и создать прочную основу для долгосрочного развития. Сегодня этот этап успешно завершен: компания усилила свои позиции на рынке и готова к следующему этапу масштабирования. Я передаю управление сильному руководителю, который уже внес значительный вклад в развитие Bronevik.com. Павел обладает редким для рынка опытом: он знает отрасль изнутри одновременно со стороны отельной индустрии, коммерции, контрактинга и развития партнерских каналов. Это позволяет ему видеть бизнес целостно и принимать решения, которые обеспечивают устойчивый рост. Уверен, что под руководством Павла Bronevik.com продолжит укреплять лидерские позиции на рынке и создавать решения, которые будут способствовать развитию всей отрасли», – сказал Кирилл Тренин.