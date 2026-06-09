Multidirectory и DeepMail обеспечивают бесшовную работу корпоративной почты

Компании «Мультифактор» и «Иридиум» подтвердили совместимость своих продуктов — службы каталогов Multidirectory с почтовой системой DeepMail. По итогам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в единой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

DeepMail — российская почтовая система DeepMail с функциями мессенджера, с криптозащитой ГОСТ в соответствии с рекомендациями ФСБ и ФСТЭК, включает почтовый клиент, электронный планировщик задач, календарь, адресную книгу, систему предотвращения утечек и защиты корпоративных данных, отказоустойчивость, автоматическую миграцию и многое другое.

Подтвержденная совместимость Multidirectory с системой DeepMail дает бизнесу и заказчикам возможность строить единую, управляемую и безопасную ИТ-инфраструктуру на базе отечественных решений.

«Объединение Multidirectory и DeepMail обеспечивает централизованное управление пользователями и доступом к почте, упрощает администрирование, снижает риски ошибок и утечек данных, а также гарантирует строгий контроль безопасности благодаря современным протоколам аутентификации. Для рынка это означает появление готового и протестированного стека продуктов, который ускоряет импортозамещение, повышает доверие к отечественным технологиям и формирует новый стандарт надежности для корпоративных коммуникаций в России», — отметил Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«Сотрудничество с компанией «Мультифактор» — пример синергии российских ИТ‑разработчиков. Совместная работа Multidirectory и DeepMail создает бесшовный контур управления корпоративной инфраструктурой: от аутентификации до почты и задач. Это не импортозамещение ради замены, а построение устойчивой национальной экосистемы, где каждый элемент усиливает другой», — сказала Юлия Денисенко, генеральный директор АО «Иридиум».