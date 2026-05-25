«Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию по борьбе с киберпреступностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке

«Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции под эгидой Интерпола — Ramz, направленной на борьбу с киберпреступностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компания предоставила международной организации технические данные о киберугрозах и инфраструктуре, используемой для администрирования и распространения вредоносных программ, включая сведения о серверах злоумышленников. В результате был арестован 201 подозреваемый, а также выявлены 382 человека, которые также могут быть причастны к незаконной деятельности в регионе.

Ramz — первая масштабная операция Интерпола в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Она проводилась с октября 2025 по февраль 2026 г., в ней приняли участие представители 13 стран. Операция была направлена на борьбу с вредоносной активностью и онлайн-мошенничеством — фишингом и скамом, жертвами которых стали около 4 тысяч человек. В ходе неё страны-участницы получили почти 8 тысяч фрагментов данных, которые помогли инициировать и провести расследования.

Катар. Данные о киберугрозах, полученные в ходе операции Ramz, позволили идентифицировать скомпрометированные устройства. После этого были оперативно приняты меры безопасности в отношении затронутых систем, а владельцев гаджетов уведомили о необходимых шагах для обеспечения защиты.

Иордания. Полиция установила местонахождение компьютера, использовавшегося для финансового мошенничества. Жертв убеждали инвестировать в якобы легитимную торговую платформу, доступ к которой прекращался сразу после перечисления средств.

Оман. Правоохранительные органы обнаружили в частном доме сервер, на котором хранилась конфиденциальная информация. После этого он был оперативно отключён, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.

Алжир. Выявлен и заблокирован сайт, на котором инструменты для фишинга продавались по схеме «фишинг как услуга». После обнаружения подозрительного сервера правоохранительные органы успешно изъяли и его, и другое оборудование, использовавшееся для вредоносных целей, — компьютер, мобильный телефон и жёсткие диски.

Марокко. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютеры, смартфоны и внешние жёсткие диски, содержащие банковские данные и программное обеспечение, которое использовалось в фишинговых схемах.

«Операция Ramz продемонстрировала эффективность глобального сотрудничества для борьбы с киберпреступниками, которые эксплуатируют практически безграничные возможности цифрового пространства в современном мире. Интерпол стремится сотрудничать со странами-членами организации, а также с партнёрами из частного сектора, чтобы выявлять вредоносную инфраструктуру, бороться с деятельностью преступных группировок и привлекать виновных к ответственности», — сказал Нил Джеттон (Neal Jetton), директор управления по борьбе с киберпреступностью Интерпола.

«Операция Ramz показывает, что объединение усилий правоохранительных органов и частных компаний позволяет ликвидировать масштабные и сложные киберпреступные сети. Предоставляя актуальные и качественные данные о киберугрозах, мы помогаем правоохранительным органам действовать быстро и защищать пользователей, а в результате — делать цифровую экосистему более безопасной для всех», — сказала Юлия Шлычкова, вице-президент по связям с государственными органами «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» активно поддерживает операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью, предоставляя правоохранительным органам и организациям-партнёрам тактические и стратегические данные о киберугрозах. Компания отслеживает деятельность более 900 групп и вредоносных кампаний.