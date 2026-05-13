В Сеченовском Университете создали медицинский ИИ-навигатор для иностранных пациентов

В российских клиниках скоро может появиться голосовой ассистент, который решит проблему коммуникации с иностранцами. Молодые ученые Сеченовского Университета разработали ИИ-навигатор, который позволит медицинским туристам и иностранным гражданам, работающим в России, описать симптомы на родном языке, загрузить медицинские документы через «умную камеру» и получить структурированный анамнез для лечащего врача на русском языке. Об этом CNews сообщил представитель университета.

Сервис на основе искусственного интеллекта поддерживает 10 языков, включая низкоресурсные (хинди, китайский, арабский, таджикский, узбекский и другие), и позволяет пациенту полностью пройти предварительный этап приема – от описания симптомов до записи к врачу – без участия переводчика.

«Этот проект родился в моей альма-матер – Сеченовском Университете, – сказала основатель стартапа, генеральный директор компании «Медицинские коммуникации», студентка 3 курса Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Ульяна Показанникова. – Мы создаем не просто переводчик, а полноценный медицинский навигатор, который поможет развивать медицинский туризм в нашей стране и упростить доступ пациентов из дружественных стран к высокотехнологичной медицинской помощи в России».

Использование сервиса выглядит так: пациент выбирает на сайте клиники раздел для иностранцев и голосом описывает жалобы на своем языке. Система транскрибирует речь, выделяет ключевые симптомы, задает уточняющие вопросы (подобно врачу на приеме), после чего выдает резюме на родном языке для подтверждения корректности. Затем ИИ предлагает записать пациента к специалисту и формирует для врача готовый структурированный анамнез на русском языке: жалобы, анамнез заболевания и жизни.

Еще одна особенность сервиса – модуль «умной камеры». Пользователь может сфотографировать медицинские документы (результаты анализов, заключения, выписки), составленные на родном языке. ИИ анализирует, переводит и структурирует эти данные, распределяя их в хронологическом порядке. Эта функция может быть полезна и русскоязычным пациентам, особенно пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Система позволяет загрузить и структурировать всю историю болезни и все медицинские документы – это автоматизирует рутинную работу врача и сокращает время диагностического поиска.

Прямых конкурентов у ИИ-навигатора нет. По словам разработчиков, универсальные переводчики (Google Translate, «Яндекс Переводчик») не адаптированы под медицинскую терминологию языков стран Азии и не структурируют анамнез по клиническим стандартам, а существующие ИИ-ассистенты для врачей рассчитаны только на русскоязычных пациентов.

Команда разработчиков, в которую входят клиницисты, ИИ-инженеры и программисты, уже зарегистрировала программу для ЭВМ в качестве результата интеллектуальной деятельности. Сейчас команда продолжает развивать свой проект в предпринимательской мастерской «Цифровые решения для персонализированной медицины», созданной в Сеченовском Университете совместно с компанией «Фармразвитие» в рамках стратегического сотрудничества с АНО «Университет предпринимателей».

Прототип медицинского ИИ-навигатора уже готов, а его пилотный запуск запланирован на май этого года. В перспективе разработчики намерены дополнить продукт функцией телемедицинской поддержки на родном языке – для пациентов, которые планируют лечение в России или уже вернулись домой после него. Кроме того, в программу будет внедрена система поддержки очного приема, позволяющая навигатору переводить речь в режиме реального времени.