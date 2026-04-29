«Детский мир» проводит более 100 персонализированных промокампаний в день при поддержке «Т1 Облако»

ГК «Детский мир» подвела первые итоги масштабного внедрения ИИ в промокомпании для покупателей, реализованного совместно с «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1»). Переход на высокопроизводительные облачные вычисления позволил компании автоматизировать создание более 100 уникальных промокампаний в сутки для 25 млн авторизованных клиентов. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Современный ритейл активно трансформируется под влиянием цифровизации — традиционные методы взаимодействия с покупателем уступают место высокотехнологичным системам, которые в реальном времени анализируют действия клиентов для создания максимально точного предложения. В результате кратно возросла роль ИИ — в России спрос на облачную GPU-инфраструктуру, необходимую для обучения нейросетей, показывает взрывной рост и уже в этом году может увеличиться на 50%.

Вместе с тем меняется и поведение потребителей: клиенты готовы более активно совершать повторные покупки у компаний с высоким уровнем сервиса, причем большинство покупателей отдают предпочтение бизнесу, предлагающему персонализированный опыт, и уже рассматривают персонализацию как стандартный уровень обслуживания.

Для повышения эффективности промокампаний ГК «Детский мир», мультивертикальный ритейлер, масштабирует системы персонализированных предложений в партнерстве с «Т1 Облако». Переход на графические ускорители четвертого поколения Nvidia из портфеля «Т1 Облако позволил «Детскому миру» в разы ускорить разработку и обучение ИИ-моделей, создающих персональные предложения для клиентов на основе их покупательского опыта.

Для формирования промопредложений ритейлер собирает информацию о просмотрах и покупках товаров, кликах на сайте и других действиях клиентов. После предварительной обработки данные выводятся на облачные GPU для обучения, и дальше с ними работают различные ИИ-модели. Они помогают определить пол и возраст ребенка покупателя, рассчитать вероятность следующей покупки со скидкой и без, вычислить оптимальный объем бонуса и многое другое. В результате клиент видит на сайте или в мобильном приложении автоматически сформированные персональные предложения.

Такой подход повышает результативность промоакций и операционных процессов ритейлера. Персонализация позволяет сокращать зависимость от внешних рекламных инструментов и точнее определять уровень ценового стимула, необходимого конкретному клиенту. Это, в свою очередь, снижает потребность в массовых «веерных» распродажах и помогает более эффективно управлять маржинальностью.

Провайдер обеспечивает широкий выбор конфигураций GPU — от L40S для 3D-рендеринга и обучения больших ИИ-моделей до H100 и H200 для высокопроизводительных вычислений и работы сложных ML-алгоритмов — а также отвечает за безопасность облачной инфраструктуры и стабильную работу вычислительных ресурсов.

«С «Т1 Облако» мы смогли сфокусироваться на наших покупателях и оптимизации ML-алгоритмов, не отвлекаясь на инфраструктурные вопросы, такие как закупка и поставки оборудования, его обслуживание и ремонт. Время от идеи до запуска сокращается благодаря использованию облачного провайдера. Мы быстро можем получить доступ к серверам, быстро проверить гипотезы и, если они имеют право на жизнь, запустить их в работу и увидеть результат. Ключевым для нас также является высокий уровень информационной безопасности, который обеспечивает партнер. «Детский мир» активно совершенствует самые разные бизнес-процессы за счет внедрения ИИ, мы разрабатываем собственную платформу для работы с большими языковыми моделями (LLM) для анализа отзывов клиентов и других прикладных задач, и поэтому в планах — увеличить количество GPU», — отметил Феликс Исаакян, начальник управления «Большие данные и технологии ИИ» ГК «Детский мир».

«Наш проект с «Детским миром» показывает, как применение облачных серверов c GPU помогает компаниям сконцентрироваться на развитии бизнеса, повышая качество обслуживания, лояльность клиентов и спрос на товары. В зависимости от задач и объемов вычислений GPU-инфраструктура «Т1 Облако» может гибко масштабироваться, что позволяет адаптировать наши решения под индивидуальные запросы клиента», — сказал Георгий Джабиев, коммерческий директор «Т1 Облако».