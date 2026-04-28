Система мониторинга «ДатаМист Мониторинг» включена в реестр российского ПО

Компания «Комплит» сообщила о включении собственной разработки, системы мониторинга «ДатаМист Мониторинг», в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

Реестровая запись №32963 присвоена 17 апреля 2026 г.

«ДатаМист Мониторинг» – отечественная система автоматического непрерывного мониторинга состояния оборудования и программного обеспечения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Разработка продукта началась в 2023 г., опытная эксплуатация стартовала летом 2025 г.

Ключевое преимущество решения – универсальность и гибкость, обеспечиваемые специально разработанным встроенным фреймворком с языком описания алгоритмов сбора и обработки телеметрии. Это позволяет представлять результаты в виде метрик и в реальном времени оценивать состояние объектов мониторинга.

Сегодня «ДатаМист Мониторинг» используется в рамках сервисной поддержки заказчиков «Комплит». Система в режиме реального времени контролирует состояние оборудования и позволяет оперативно реагировать на возникающие инциденты в ИТ-инфраструктуре. Интеграция с системой сервис-деск дополнительно повышает уровень автоматизации процессов поддержки, снижает нагрузку на персонал и уменьшает влияние возможных сбоев на бизнес. Практика применения продукта в реальных условиях эксплуатации подтвердила его состоятельность и потенциал дальнейшего развития.

Функциональные возможности системы включают: сбор данных с оборудования и программного обеспечения с использованием различных протоколов и методов, включая ICMP, SNMP, IPMI, HTTP/HTTPS, Redfish API, SSH/CLI, а также через внешние интеграции; визуализацию текущего состояния и истории изменений через веб-интерфейс; анализ собранных данных с наглядным представлением результатов; уведомления о событиях и инцидентах через SMTP и мессенджеры («Макс», Telegram); сбор логов, конфигураций и иных диагностических данных, а также зеркалирование данных через SMB, SFTP и SMTP; интеграцию с сервис-деском компании «Комплит».

«ДатаМист Мониторинг» работает на операционных системах Linux, включая Astra Linux, и Windows. Веб-интерфейс поддерживается всеми современными браузерами, включая «Яндекс Браузер».

Включение в реестр Минцифры позволяет использовать продукт в проектах организаций, для которых актуальны регуляторные требования в области импортозамещения. «ДатаМист Мониторинг» полностью соответствует данным требованиям.

«Мы рассматриваем включение в реестр как логичный этап развития продукта. Система активно развивается и используется в нашей сервисной модели», – сказал Александр Сокко, директор департамента системных решений компании «Комплит».