«Ростелеком» подвел итоги пилотного проекта по внедрению цифровой платформы «Здоровье»

«Ростелеком» завершил успешное тестирование цифровой платформы «Здоровье», разработанной дочерней компанией «РТК-Платформа здоровья». С помощью технологий искусственного интеллекта и предиктивной аналитики платформа анализирует риски профессиональных и общих заболеваний, выявляет потенциальные угрозы на ранних этапах и автоматически разрабатывает персонализированные оздоровительные программы на основе личных данных каждого сотрудника. Результаты пилотного проекта, который начался в ноябре 2025 г., подтвердили высокую эффективность решения и его готовность к внедрению на предприятиях промышленного сектора экономики. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Пилотный проект включал шесть последовательных этапов, начиная с информирования и регистрации сотрудников и заканчивая переходом к постоянному мониторингу состояния здоровья. Первые пять этапов были успешно завершены в январе 2026 г. На шестом этапе, который продолжается в настоящее время, внедрен постоянный мониторинг показателей здоровья сотрудников «Ростелекома» с динамической корректировкой индивидуальных программ.

На первом этапе на платформе «Здоровье» зарегистрировалось 75% от всех приглашенных участников, свыше 72% из них получили доступ к личному кабинету. Полнота заполнения анкет составила 96%, благодаря чему было выявлено 25% сотрудников, относящихся к группам риска.

Для каждого участника пилотного проекта была разработана индивидуальная программа лечебно-профилактической работы и стала доступна в мобильном приложении. На этапе выполнения рекомендаций 58% сотрудников регулярно следовали назначенному графику. Среди работников с выявленными рисками показатель регулярного выполнения профилактических мероприятий превысил 22%.

По итогам пилотного проекта руководство «РТК-Платформа здоровья» получило паспорт здоровья коллектива, который включает аналитические и статистические дашборды. Проект позволил выявить два экстренных медицинских случая и обеспечить своевременное вмешательство, что предотвратило развитие критического состояния. На основе полученных данных система также дала возможность рассчитать бюджет добровольного медицинского страхования на 2027 г. с учетом профилей риска каждого сотрудника.

Максим Семенов, директор по цифровым медицинским сервисам «Ростелекома»: «Цифровая трансформация здравоохранения — это планомерная работа, которую мы начали с самих себя. “Ростелеком” обладает большим опытом в создании масштабных государственных информационных систем, кибербезопасности и внедрении искусственного интеллекта. Как крупнейший работодатель в стране мы понимаем значимость управления здоровьем сотрудников для обеспечения трудового долголетия. Поэтому мы сформировали портфель медицинских продуктов, в том числе платформу управления корпоративным здоровьем “Здоровье”. Она собирает и обрабатывает первичные данные из разных информационных систем, в том числе кадровых, медицинских, аппаратно-программных комплексов предрейсовых и предсменных медицинских осмотров, автоматически формируя индивидуальные профили риска с конкретными рекомендациями для каждого сотрудника. Этот подход позволяет снизить травматизм, сократить количество больничных листов и уменьшить затраты на простой производства. В результате повышается производительность труда, снижаются расходы компании и укрепляется корпоративное здоровье как стратегический актив».

Александр Корсак, генеральный директор «РТК-Платформа здоровья»: «Ключевым вызовом при запуске платформы “Здоровье” было преодоление недоверия сотрудников. Многие опасались, что информация о состоянии здоровья может повлиять на их карьеру в компании. Грамотная коммуникация, прозрачность целей платформы и технологические решения, гарантирующие полную конфиденциальность данных, помогли снять эти барьеры. Сочетание анкетирования с очными выездными медосмотрами на рабочем месте позволило получить объективную и полную картину здоровья каждого сотрудника. По результатам мы выявили четыре типа категорий наблюдения и разработали персонализированные программы. Платформа решает не только медицинские задачи, но и является эффективным инструментом вовлечения сотрудников в активную заботу о собственном здоровье. Когда люди видят, что компания действительно инвестирует в их благополучие и защищает данные, меняется и отношение к профилактике и ответственности за здоровье, а как следствие повышается производительность труда и лояльность к работодателю».

В основе решения «Ростелекома» лежат результаты научно-исследовательских работ в области профессиональной медицины, проведенных совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры России, а также включена Минздравом России в перечень иных информационных систем, подключенных к ЕГИСЗ.