«Невский экологический оператор» перевел корпоративные коммуникации на отечественную платформу CommuniGate Pro

«Невский экологический оператор» завершил проект по миграции на платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro. 785 сотрудников компании перешли на новую почтовую систему, что позволило создать единую управляемую коммуникационную среду на уровне всей организации, повысило уровень информационной защищенности и упростило администрирование ИТ-инфраструктуры бизнеса. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

ООО «Невский экологический оператор» — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания отвечает за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов, обеспечивая экологическую безопасность для миллионов жителей региона.

В компании планомерно развивают ИТ-контур. Так, в 2025 г. перед организацией встала задача по повышению отказоустойчивости почтовых сервисов, усилению защиты корпоративных данных и упрощению администрирования ИТ-инфраструктуры. Для этого требовалось перейти на импортонезависимое решение унифицированных коммуникаций.

В качестве технической основы для реализации проекта была выбрана платформа CommuniGate Pro, которая включает в себя почтовый сервер, календарь и другие инструменты корпоративных коммуникаций. Продукт используется крупнейшими российскими компаниями в качестве альтернативы для перехода с Microsoft Exchange. Он предлагает полную совместимость с существующими клиентами (Outlook, Thunderbird и др.), масштабируемость для крупных команд и встроенные инструменты защиты данных.

Внедрение осуществлялось совместными усилиями специалистов ООО «БизКомм» и ООО «АйТи Бизнес Консалтинг». Интеграторы обеспечили бесшовную миграцию данных, настройку интеграций с существующими системами заказчика и передали команду технической поддержки для сопровождения решения на этапе эксплуатации.

По итогам проекта в ООО «Невский экологический оператор» обеспечена бесперебойная работа почтовых сервисов для всех подразделений, что гарантирует стабильность и непрерывность корпоративных коммуникаций. Компания также усилила степень информационной защищенности за счет плагина «Лаборатории Касперского», который встроен в CommuniGate Pro и позволяет противостоять современным киберугрозам. Инструмент обеспечивает многоуровневую защиту почтовой инфраструктуры от фишинга, спама и целевых атак.

Благодаря централизованному администрированию новой системы значительно сократилось время на техническое обслуживание и реагирование на возможные инциденты. Кроме того, сегодняшняя архитектура платформы обеспечивает дальнейшее развитие и масштабируемость под потребности заказчика.

«Переход на CommuniGate Pro — важный этап цифровой трансформации нашей компании. Мы получили не просто новую почтовую систему, а целостную коммуникационную платформу, которая соответствует нашим требованиям к безопасности, производительности и удобству управления», — отметил Александр Васильев, заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности ООО «Невский экологический оператор».

«CommuniGate Pro предлагает методологию плавного перехода на отечественную почтовую платформу с решений иностранных вендоров, которая основана на принципе «сосуществования» двух или более систем. Такой подход позволяет за пару месяцев перевести пользователей на российскую платформу, не прерывая при этом рабочие процессы. Мы продолжим поддерживать отечественные компании в рамках процесса импортозамещения и обеспечивать их надежными и безопасными инструментами корпоративных коммуникаций», — сказал Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro.

Успешный запуск стал основой для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры. В 2026 г. заказчик планирует расширение использования платформы и увеличение количества лицензий для новых сотрудников и подразделений. В компании также займутся разработкой возможности интеграции с внутренней CRM-системой.