Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье

«Яндекс» запустил роботизированную доставку в четырех городах Подмосковья: Химки, Люберцы, Одинцово и Долгопрудный. Роботы-доставщики уже привозят продукты, повседневные товары и готовую еду из дарксторов «Яндекс Лавки». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Жители Одинцово могут воспользоваться рободоставкой при заказе из даркстора «Лавки» на улице Говорова, далее она станет доступна в окрестностях улицы Маковского. В Долгопрудном роботы-доставщики работают в районе проспекта Пацаева, в Люберцах — в окрестностях Комсомольского проспекта. В Химках роботы выполняют заказы из трёх дарксторов — на Юбилейном проспекте, а также на улицах Кудрявцева и Академика Грушина. До конца года Яндекс планирует расширить районы с роботизированной доставкой. Роботы-доставщики также начнут выполнять заказы для «Еды» и «Доставки».

В Подмосковье будут работать роботы-доставщики новейшего, четвертого поколения. «Яндекс» представил его осенью 2025 г. Это первые роботы компании, выпускаемые серийно. По возможностям они превосходят своих предшественников — к примеру, у них более высокая проходимость и улучшенный лидар. До конца 2027 г. «Яндекс» выпустит 20 тыс. роботов-доставщиков четвертого поколения.

Запуск серийного производства позволяет «Яндексу» быстрее охватывать новые города и снижать себестоимость рободоставки. Она уже обходится в ту же сумму, что и доставка курьером, и будет дешеветь по мере распространения роботов. Сейчас рободоставка уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе.

«Запуск роботов-курьеров в четырех городах Подмосковья — пилотный проект, который повысит комфорт и качество сервиса доставки. Мы проанализируем результаты пилота и приступим к поэтапному масштабированию зон рободоставки, чтобы сделать сервис доступным для большего числа наших жителей. Отмечу, что роботы-доставщики полностью безопасны для участников дорожного движения и не создают помех, двигаясь со скоростью пешехода. Каждый робот оснащен современной автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение ПДД, распознавание сигналов светофора и безусловный приоритет пешеходов и транспортных средств при любом маневре», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«Роботы-доставщики «Яндекса» полностью автономны — чтобы безопасно передвигаться по городу, они используют комплекс дополняющих друг друга сенсоров: лидара, ультразвуковых датчиков и камер. Робот умеет оперативно реагировать на неожиданные ситуации — в этом ему помогают алгоритмы машинного обучения. Они выстраивают для робота наиболее оптимальные маршруты с учётом множества динамических факторов. Оценивают дорожную ситуацию и прогнозируют траектории движения объектов вокруг. Роботы способны работать в любую погоду, в том числе в дождь и снегопад. При необходимости к роботу может оперативно подключиться удаленный оператор — такой подход позволяет поддерживать комфортное и предсказуемое движение в городской среде», — сказала Марина Перескокова, директор по продукту роботов-доставщиков «Яндекса».