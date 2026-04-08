На Wildberries станут доступны товары продавцов из Эфиопии

RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) объявляет о скором старте продаж эфиопских товаров в России. На витрине маркетплейса появятся такие товары, как кофе (Эфиопия считается родиной этого напитка), текстиль, изделия и аксессуары из кожи, предметы интерьера, а также натуральная косметика от эфиопских производителей. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Мы видим огромный потенциал развития электронной торговли в Эфиопии. Это самый быстрорастущий рынок Восточной Африки, страна с молодым населением, почти равным населению России, и поддержкой цифровизации со стороны государства через программу Digital Ethiopia 2030. Более того, эфиопский кофе — уже бренд, знакомый и любимый многим в России. Уверена, что аутентичные товары из Эфиопии будут пользоваться большим спросом у российских покупателей», — сказала основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.

Wildberries, благодаря многолетней экспертизе в e-commerce, готова быть ключевым технологическим партнером для развития онлайн торговли в Африке, привносить на новый развивающийся рынок свою международную цифровую экспертизу в инфраструктуру, логистику, рекламу, клиентский сервис, попутно способствуя развитию экспортного потенциала российских продавцов.

Кроме того, Wildberries обладает развитыми финтех-решениями для сегмента e-commerce и готова делиться своими разработками с целью улучшения сервиса для покупателей и продавцов. На втором этапе развития международного проекта платформа станет доступна покупателям в Эфиопии, и российские продавцы смогут продавать свою продукцию на новый и перспективный рынок.

«Wildberries в Эфиопии — это первый, но большой шаг в сторону создания глобальных торговых цепочек и потенциал для экспорта российских товаров и цифровых технологий в страны Африки. Это особенно актуально в преддверии анонсированного недавно 3-го саммита Россия-Африка, который пройдет в Москве уже в этом году», — сказала Татьяна Ким.

Ранее компания анонсировала партнерство с крупнейшим на континенте инвестхолдингом Ethiopian Investment Holdings. Сотрудничество предусматривает поддержку инвестиционных и технологических инициатив, способствующих развитию электронной торговли и инфраструктуры Эфиопии.

Эфиопия станет одиннадцатой страной, где работает маркетплейс. В настоящее время Wildberries представлен на рынках Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудничает с продавцами из Китая, ОАЭ и Эфиопии.