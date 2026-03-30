«Базальт СПО» выпустила ОС «Альт Мобильный 11»

«Базальт СПО» выпустила операционную систему для мобильных устройств «Альт Мобильный» на «Одиннадцатой платформе». Она предназначена для использования предприятиями и организациями на планшетах, телефонах и специализированных устройствах с сенсорным управлением — считывателях, встраиваемых системах, контрольно-кассовой технике, терминалах сбора данных.

«Альт Мобильный» входит в реестр российского ПО под №24906.

Операционная система может использоваться: для выполнения конфиденциальных задач в закрытом контуре, когда массово распространенные мобильные операционные системы не могут обеспечить требуемый уровень защиты; на складах, пунктах выдачи заказов, в транспорте — для считывания штрихкодов, QR-кодов и другой визуальной информации; на производстве — для мониторинга показаний датчиков и управления работой контроллеров; для автоматизации труда выездных сотрудников, работающих за пределами офиса.

На устройстве с «Альт Мобильным» можно работать, как на обычном компьютере, подключив к нему клавиатуру и монитор. Графический интерфейс будет автоматически адаптирован под размер монитора.

Операционная система поставляется в комплекте с оборудованием партнеров «Базальт СПО» — российских производителей мобильных устройств. Возможна кастомизация ПО под задачи заказчика.

Также операционная система портирована на ряд устройств с открытым исходным кодом ядра, включая смартфоны Pine64 и игровые приставки Anbernic, PowKiddy, Retroid на базе СнК Rockchip, Allwinner и Qualcomm.

Открытая сборочная среда позволяет частным лицам и организациям свободно разрабатывать или портировать программное обеспечение под «Альт Мобильный», а современные библиотеки GTK и Libadwaita упрощают создание интерфейсов.

«Альт Мобильный» и настольная операционная система «Альт Рабочая станция» с графическим окружением GNOME имеют общую экосистему приложений. Ее можно пополнять как программами из проекта GNOME, так и приложениями, разработанными под задачи заказчиков.

На «Альт Мобильном» запускаются любые прогрессивные веб-приложения (PWA), их можно использовать при отсутствии нативных решений.

Разработка операционной системы ведется в соответствии с принципами свободного программного обеспечения, кодовая база полностью открыта и опубликована. «Альт Мобильный» не зависит от Android или AOSP и не использует их компонентов, утверждают в «Базальт СПО».

