Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость платформы «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К»

«Открытая мобильная платформа» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К». Корректность и стабильность работы подтверждены двусторонним сертификатом.

«Альт Рабочая станция К» — операционная система с графической средой KDE Plasma 6. ОС имеет расширенные настройки интерфейса, поддерживает новые модели компьютеров и периферийного оборудования, содержит приложения для пользователей и системных администраторов. Включена в Единый реестр российского ПО (№1292).

«Совместимость ОС "Альт Рабочая станция К" с UEM-системой "Аврора Центр" закладывает основу для создания масштабируемой и отказоустойчивой ИТ-среды. Решения обеспечат централизованный контроль рабочих мест, целостность систем и бесперебойную работу бизнес-процессов», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации цифровизация

«Аврора Центр» — современная российская UEM-система для эффективного централизованного администрирования и управления любым количеством устройств (десктопы, ноутбуки, смартфоны, планшеты, ТСД, SoftPOS-терминалы, киоски) на российских дистрибутивах Linux и операционных системах ОС «Аврора», Android, AOSP. В реестре отечественного ПО с 2020 г. Платформа регулярно проходит сертификацию российскими регуляторами. Имеет сертификат ФСТЭК России, соответствует требованиям ТУ и 4 уровню доверия.

«С помощью "Аврора Центр" пользователи смогут эффективно управлять рабочими местами на операционной системе "Альт Рабочая станция К" и полностью контролировать их работоспособность. Необходимое ПО можно установить из корпоративного магазина приложений "Аврора Маркет". А высокий уровень безопасности платформы подтвержден сертификатами ФСТЭК России и ФСБ», — отметил Роман Мыскин, директор направления по работе с партнерами «Открытой мобильной платформы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/