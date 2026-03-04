Интернет пришел в Усть-Тары: еще одна базовая станция связи запущена в отдаленной деревне Пермского края

Качественный мобильный интернет и надежная голосовая связь впервые появились в деревне Усть-Тары Култаевского сельского поселения Пермского края. По проекту устранения цифрового неравенства (УНЦ 2.0) «Ростелеком» запустил в населенном пункте базовую станцию от отечественной компании «Булат» с поддержкой двух стандартов мобильной связи – GSM (для голосовой связи) и LTE (для быстрого мобильного интернета). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Почти 200 жителей глубинки теперь могут пользоваться всеми современными сервисами – общаться в мессенджерах, оформлять государственные и муниципальные услуги онлайн, дистанционно учиться и работать, совершать операции в онлайн-банках, а также покупки в интернете.

Юрий Щербаков, житель Усть-Тары: «Не передать словами, как мы ждали интернет и возможность общаться с близкими и друзьями без проблем со связью. Как только вышка начала работать, мы с соседями сразу проверили сигнал и позвонили родным по видеосвязи. Теперь мы можем быть в курсе последних новостей и даже наблюдать друг за другом в социальных сетях».

Чтобы лично проверить качество связи и пообщаться с местными жителями в Усть-Тары приехали депутат государственной думы России Антон Немкин, министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских и директор регионального «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов.

Антон Немкин, депутат государственной думы России: «Сегодня мы не просто проверяем качество сигнала. Мы подводим итог конкретной работы, которая была проделана по проекту устранения цифрового неравенства. Станция показывает стабильную работу, а это значит, что населенный пункт полноценно включен в единое цифровое пространство края и страны».

«Мозг» новых базовых станций – программное обеспечение и системы управления – на 100% отечественная разработка партнеров провайдера – компании «НТР». Оборудование адаптировано под национальные стандарты, требования рынка, защищено от цифровых угроз и готово к экстремальным перепадам температуры. Благодаря размещению аппаратуры на высоких антенно-мачтовых сооружениях стабильный сигнал доступен в каждом уголке населенного пункта.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Сейчас, когда множество услуг переведено в цифровой формат, жителям отдаленных районов стало значительно проще их получать и поддерживать связь с семьей. УЦН 2.0 открывает возможности подключения даже самых удаленных территорий. Мы уверены, что внедрение отечественных технологий, которые достойно заменяют иностранные аналоги, демонстрирует отличное качество связи и надежность».

Всего в 2025 г. провайдер установил в Пермском крае 100 базовых станций, 69 из них – от отечественной компании «Булат». Специалистами «Ростелекома» было построено более 550 км оптики и обеспечено мобильным интернетом и голосовой связью 33 муниципальных округа. Проекты реализованы по федеральной программе устранения цифрового неравенства, где центром компетенций выступает оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома»): согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и проводит приемку сайтов.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: «Только в прошлом году в Прикамье установлены 104 базовых станции, 99 из них – по нацпроекту "Экономика данных". Подключение затронуло более 19,5 тыс. жителей отдаленных территорий, которые теперь могут пользоваться госуслугами, мессенджерами, образовательными и банковскими сервисами».

К концу 2026 г. специалисты «Ростелекома» планируют построить порядка 50 новых вышек связи, что обеспечит доступ к мобильному интернету и голосовой связи для сотен жителей Пермского края.