«Рейтинг Рунета»: 8 из 10 популярных нейросетей передают пользовательские данные третьим лицам

Сервис подбора диджитал-подрядчиков «Рейтинг Рунета» провел сравнительный анализ пользовательских соглашений и политик конфиденциальности десяти популярных нейросетей, работающих с текстом. 80% проанализированных сервисов (8 из 10) оставляют себе право передавать введенные пользователями данные третьим сторонам. При этом уровень прозрачности и контроля над информацией у разных игроков существенно отличается. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Рейтинг Рунета».

Согласно исследованиям, 26% россиян старше 12 лет пользуются ИИ-сервисами как минимум раз в месяц, а ежедневная аудитория нейросетей составляет около 5% всего взрослого населения.

Эксперты «Рейтинга Рунета» считают, что с текущими темпами доля ежемесячной аудитории нейросетей к концу 2026 г. может вырасти в два раза и составить 50% взрослого населения России.

В связи с этим ключевой вопрос сегодня — как это делать безопасно, не теряя контроль над данными. Чтобы оценить риски, «Рейтинг Рунета» исследовал политики конфиденциальности 10 ведущих текстовых нейросетей и выяснил, как они работают с загружаемыми пользовательскими материалами.

Максимальные 5 баллов из 5 получили ChatGPT, Claude и Grok — за наиболее прозрачные пользовательские соглашения, наличие защищенных корпоративных версий, функцию отключения обучения модели на диалогах, а также за отказ от использования данных пользователей в собственных коммерческих целях.

На втором месте с 4 баллами расположились Perplexity и Qwen. Их балл снижен именно за упоминаемую выше в политиках возможность коммерческого использования пользовательских данных.

Российские GigaChatСбер») и Gerwin AI разделили третье место с 3 баллами. GigaChat, несмотря на проработанность правил, не предоставляет пользователям возможности запретить обучение модели на своих данных, а также допускает их использование в коммерческих целях. Gerwin AI получил свою оценку из-за отсутствия корпоративного решения и не ясной политики конфиденциальности.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Четвертое место с 2 баллами заняли Алиса AI (Яндекс), Gemini (Google) и DeepSeek. «Алиса AI» не позволяет отключить обучение на данных и может использовать их в коммерческих целях. У DeepSeek отсутствует корпоративная версия, и неизвестно о коммерческом использовании. Gemini не имеет отдельного пользовательского соглашения для нейросети, работая по общим правилам Google.

При этом передача данных третьим лицам, которую допускает большинство сервисов, — это в основном рутинная практика для обеспечения их работы. Речь идет о партнерах, предоставляющих облачную инфраструктуру (хостинг), техническую поддержку или занимающихся анонимным анализом качества ответов. Такая передача не является прямой «продажей» данных, но закономерно расширяет круг лиц, которые могут получить к ним доступ в рамках обслуживания сервиса.

«Доля активных пользователей нейросетей станет больше, потому что ИИ плотнее встроится в привычные продукты — государственные, финансовые и деловые сервисы, социальные сети и так далее. Учитывая появление ИИ-агентов, внедрение нейросетей в поисковики и коммерческие массовые продукты, в ближайший год доля пользователей нейросетей как минимум удвоится, и это еще аккуратный прогноз, — отметил Александр Туник, директор по продуктам «Рейтинга Рунета». — И тут важно задуматься о безопасности пользовательских и коммерческих данных, проанализировать, как российские и зарубежные нейросети обращаются с данными пользователей, и сделать свои продукты максимально безопасными и заслуживающими доверия, чтобы не проиграть конкуренцию американским и китайским».

По данным Microsoft, 16,3% мирового населения — или примерно 1,34 млрд человек — уже активно используют ИИ-сервисы в повседневной жизни. В корпоративной среде распространение ИИ еще больше: исследование McKinsey Global Survey показывает, что 88% компаний внедрили искусственный интеллект хотя бы в одну из бизнес-функций.

