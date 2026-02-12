Страхование смартфонов в России выросло почти вдвое

Россияне стали бережнее относиться к смартфонам и другим цифровым устройствам. По данным продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, объем страхования мобильных телефонов в штуках во втором полугодии 2025 г. вырос на 75% по сравнению с первым полугодием. 2025 г Эксперты отмечают выраженную сезонность: пик спроса на страхование гаджетов традиционно приходится на осень — период обновления техники и начало делового сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще всего клиенты страхуют смартфоны брендов Samsung, Realme и Huawei. Однако в регионах Поволжья картина отличается: здесь в лидерах самых востребованных застрахованных устройств — товары брендов Xiaomi, Realme и Apple.

Самым дорогим застрахованным смартфоном в розничной сети оператора в 2025 г. стал Apple iPhone 16 Pro Max, цена на который составила 239 тыс. руб. Следом за ним идут Samsung Galaxy Z Fold7 за 220 тыс. руб. и Apple iPhone 17 Pro Max за 215 тыс. руб. Помимо смартфонов, россияне оформляют страховые полисы на наушники, умные часы и портативные колонки, однако именно мобильные телефоны формируют основу сегмента — на них приходится 96% от всех оформленных полисов. Самым необычным предметом страхования в прошлом году стал стилус Apple для графического планшета.

Максимальный рост спроса на услугу был зафиксирован в сентябре 2025 г. — в этом месяце объем оформленных полисов оказался в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Эксперты связывают это с покупкой смартфонов для детей к началу учебного года, когда страховка становится частью стандартного набора вместе с чехлом или дополнительным зарядным устройством. Большими темпами растет и спрос на защиту экрана: за год он увеличился в пять раз.

«Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса все чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Чаще всего страхование мобильного оборудования оформляют жители Москвы, Краснодарского края и Башкирии. В топ-10 регионов по спросу также вошли Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.

Помимо страхования гаджетов клиенты также приобретают полисы, направленные на защиту жизни, здоровья и финансовых рисков. Наибольший интерес к таким продуктам фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Орловской, Свердловской и Новосибирской областях. Всплеск спроса пришелся на апрель — перед началом отпускного сезона объем оформленных полисов вырос на 15% по сравнению со среднемесячным уровнем.