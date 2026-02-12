Разделы

Техника
|

Страхование смартфонов в России выросло почти вдвое

Россияне стали бережнее относиться к смартфонам и другим цифровым устройствам. По данным продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, объем страхования мобильных телефонов в штуках во втором полугодии 2025 г. вырос на 75% по сравнению с первым полугодием. 2025 г Эксперты отмечают выраженную сезонность: пик спроса на страхование гаджетов традиционно приходится на осень — период обновления техники и начало делового сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще всего клиенты страхуют смартфоны брендов Samsung, Realme и Huawei. Однако в регионах Поволжья картина отличается: здесь в лидерах самых востребованных застрахованных устройств — товары брендов Xiaomi, Realme и Apple.

Самым дорогим застрахованным смартфоном в розничной сети оператора в 2025 г. стал Apple iPhone 16 Pro Max, цена на который составила 239 тыс. руб. Следом за ним идут Samsung Galaxy Z Fold7 за 220 тыс. руб. и Apple iPhone 17 Pro Max за 215 тыс. руб. Помимо смартфонов, россияне оформляют страховые полисы на наушники, умные часы и портативные колонки, однако именно мобильные телефоны формируют основу сегмента — на них приходится 96% от всех оформленных полисов. Самым необычным предметом страхования в прошлом году стал стилус Apple для графического планшета.

Максимальный рост спроса на услугу был зафиксирован в сентябре 2025 г. — в этом месяце объем оформленных полисов оказался в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Эксперты связывают это с покупкой смартфонов для детей к началу учебного года, когда страховка становится частью стандартного набора вместе с чехлом или дополнительным зарядным устройством. Большими темпами растет и спрос на защиту экрана: за год он увеличился в пять раз.

«Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса все чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»
цифровизация

Чаще всего страхование мобильного оборудования оформляют жители Москвы, Краснодарского края и Башкирии. В топ-10 регионов по спросу также вошли Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.

Помимо страхования гаджетов клиенты также приобретают полисы, направленные на защиту жизни, здоровья и финансовых рисков. Наибольший интерес к таким продуктам фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Орловской, Свердловской и Новосибирской областях. Всплеск спроса пришелся на апрель — перед началом отпускного сезона объем оформленных полисов вырос на 15% по сравнению со среднемесячным уровнем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Россиянам грозят новые штрафы за отсутствие онлайн-касс. Они будут в пять раз больше нынешних. Законопроект принят в первом чтении

Сергей Лебедев, GreenData: Отечественные low-code платформы достигли уровня, сопоставимого с международными решениями

«Барахло и мусор». «Отец» Linux обрушился с критикой на важные нововведения в Linux 7.0

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Аккаунты пользователей iPhone и Mac массово банят из-за западных санкций

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще