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IT Elements 2024: о чем расскажут ИТ-компании и крупный бизнес на технологическом событии осени

Единственная конференция в стране, посвященная базовым элементам ИТ-фундамента, пройдет 18–19 сентября в Москве. Более 2000 экспертов обсудят построение и защиту инфраструктуры, расскажут всю правду об импортозамещении и кибератаках, поспорят о самых горячих проблемах рынка и дадут прогнозы на будущее. Более 30 вендоров и дистрибьюторов ИТ-решений представят свои продукты в интерактивном пространстве.

Программа двухдневной конференции включает доклады, круглые столы и дискуссии, которые будут проходить в технологическом и бизнес-залах. Кроме того, на конференции будет работать лабораторная зона, где покажут новые продукты и протестируют технологические решения. В течение дня можно будет отдохнуть и пообщаться в тихом пространстве лаунж-зоны, а после вечером гостей ожидает нетворкинг и интересная развлекательная программа.

Спикеры из крупнейших банков, телекома, ритейла, промышленных и технологических компаний поделятся опытом внедрения новых российских технологический решений, рассмотрят кейсы цифровизации на примере своих предприятий и обсудят общие для всего рынка проблемы.

Эксперты расскажут о:

  • технологиях как инструменте формирования комфортной среды для сотрудников
  • пути, пройденном от идеи до реализации проприетарного сетевого контроллера для частного облака
  • практиках логирования как фундаменте расследования инцидентов информационной безопасности
  • типовом процессе безопасной разработки в финтехе от сообщества FinDevSecOps
  • внедрении системы мониторинга в стартапе с 30-летней историей
  • Postgres глазами техподдержки
  • развитии ДБО (дистанционного банковского обслуживания)
  • управлении локальными сетями
  • концептуальных возможностях White Box коммутаторов
  • оптимизации путей доставки трафика в контейнерных средах на примере продукта «Штурвал»
  • геораспределенной защите виртуальной инфры от катастроф, отказов и атак, а также о том, что выбрать: платформу, ЦОД или облако, и насколько важен выбор?
  • сервисной поддержке и обслуживанию ЦОД
  • Business Impact Analysis и о том, позволять ли бизнесу определять критичность?
  • ECMP, или о вопросах балансировки в фабрике
  • практическом применении генераторов сетевой нагрузки
  • миграции на отечественные NGFW
  • защите инфраструктуры без средств защиты
  • синергии между ИТ и ИБ

Для ИТ-архитекторов и специалистов по инженерным системам запланирована дискуссия «Виртуализация на отечественном. Опыт выбора и применения решений на практике». Горячие споры в поисках лучших решений ожидаются и на «Дискуссии интеграторов», где представители ИТ-компаний будут обсуждать самые острые проблемы рынка. Специалисты ИБ встретятся на обсуждении «Сетевой безопасности 2024», а ИТ-архитекторы и инженеры — на дискуссиях «Целесообразность использования SD-WAN» и «Что разработчикам нужно от инфры?».

Подробную программу можно посмотреть на сайте IT Elements.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации.

Видеорепортаж о том, как прошла конференция IT Elements в прошлом году, можно посмотреть по ссылке.

Генеральный партнер и организатор конференции IT Elements — ИТ-компания «Инфосистемы Джет».

Генеральный информационный партнер — CNews.

Информационные партнеры — Прайм и BIS Journal.

erid:LjN8KB2DrРекламодатель: АО “Инфосистемы ДжетИНН/ОГРН: 1027700121195/7729058675Сайт: https://jet.su/

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