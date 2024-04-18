«РТ-Инвест» за три года отправила на переработку 2 тыс. тонн электролома

Компания «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») с 2021 г. отправила на переработку 2 тыс. тонн электронного лома. Из них половину - 1 тыс. тонн - удалось отобрать в 2023 г., а за первые четыре месяца 2024 г. объем этого вторсырья уже превышает 400 тонн. Весь электролом направлен на утилизацию переработчикам в Московской области. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Инвест».

Электролом — это вышедшая из строя бытовая техника: холодильники, мобильные телефоны, принтеры, мониторы и процессоры, радиоприемники, телевизоры и планшеты. Все это - ценные вторичные материальные ресурсы, которые можно переработать. В составе электролома есть сразу несколько полезных фракций: АВS/РС пластик - 30%, полимеры - 20%, черные металлы - 25%, а также цветные и драгоценные металлы - 15%.

РТ-Инвест «РТ-Инвест» за три года отправила на переработку 2 тыс. тонн электролома

Переработка электролома является многоэтапной процедурой, при которой происходит деление на фракции. Из АВС/РС пластиков затем делают гранулу, которая часто используют при изготовлении нитей для в 3D печати. Так как этот материал обладает высокой прочностью и теплостойкостью. Металлы в дальнейшем используют в машиностроении, металлургии и химической промышленности.

Кроме того, в составе таких отходов присутствуют микросхемы, их в основном утилизаторы отправляют на аффинажные заводы, где в дальнейшем из них уже добываются драгметаллы. В том числе золото и серебро. Если считать, что в тонне электролома примерно 5 граммов золота и 10 граммов серебра, то из отобранного за три года компанией «РТ-Инвест» вторичного сырья можно добыть 10 килограммов золота и 20 килограммов серебра. Для представления, этого хватило бы для выплавки 10 тыс. ювелирных украшений, например, колец.

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«РТ-Инвест» – отрасли обращения с отходами в Московской области. Общий объем инвестиций в создании инфраструктуры - более 230 млрд руб. За пять лет компания построила четыре комплекса по переработке отходов мощностью 3,3 млн тонн отходов в год и создала сеть фандоматов по приему вторичных ресурсов. Один из самых высокотехнологичных проектов компании – строительство в Московской области четырех заводов энергоутилизации отходов общей мощностью 2,8 млн тонн отходов в год и еще одного завода в республике Татарстан мощностью 550 тыс. тонн отходов в год.

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 г. при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории России и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий. Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.